La UB confirma que l'infiltrat Marc Hernàndez Pon va fer l'examen d'accés i es va matricular aportant un DNI

El Departament d'Universitats de la Generalitat de Catalunya va donar per vàlida la documentació falsa aportada pel policia i va incorporar el seu nom a la llista de les persones que havien superat la prova d'accés per a majors de 25 anys

La falsa identitat d’estudiant del policia que es va infiltrar durant dos anys a l’esquerra independentista i al moviment pel dret a l’habitatge es va validar mitjançant la prova d’accés universitari per a majors de 25 anys i amb un Document Nacional d’Identitat que no va aixecar cap sospita.

Així ho han confirmat a la ‘Directa’ fonts de la Universitat de Barcelona (UB), que afegeixen que “no tenim constància que –mai en la història de la UB– s’hagi produït una situació similar”. La Unitat de Comunicació Institucional de la universitat ha avançat a la ‘Directa’ que “en cas que es demostrés l’ús fraudulent d’un document públic com el DNI s’adoptarien les mesures legals pertinents”.

A Marc Hernàndez Pon se li va assignar el Número d’Identificació de la Universitat de Barcelona i el correu electrònic corporatiu mhernapo57@alumnes.ub.edu amb el seu nom fals

De fet, segons hem pogut verificar, a Marc Hernàndez Pon se li va assignar el Número d’Identificació de la Universitat de Barcelona i el correu electrònic corporatiu mhernapo57@alumnes.ub.edu amb el seu nom fals. Mitjançant aquestes dades se’l va incorporar a la llista d’estudiants de cadascuna de les assignatures a les que es va matricular i assistia amb normalitat tant a les formacions telemàtiques com a les presencials. Una de les pràctiques del grau d’Educació Social on l’infiltrat va haver de fer un major esforç d’interpretació fou un capítol de la Ràdio de l’Oprimit que es va arribar a enregistrar i va quedar penjat a Youtube el passat 17 de maig. Hernàndez Pon simulava ser l’Ahmed, un migrant marroquí que va arribar fa sis anys a Catalunya, i detallava totes les problemàtiques que patia i com rebia suport des de les entitats locals.

L’alumnat demana explicacions a la UB

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ja ha reclamat al rector de la Universitat de Barcelona una ràpida investigació i que “es depurin les responsabilitats personals i polítiques d’aquells que han autoritzat o han permès que s’infiltrin agents en els moviments polítics”. En aquest sentit, el Consell de l’Alumnat de la UB, ha denunciat “l’espionatge de la Policia Nacional espanyola dins la universitat”, ha anunciat que està “en contacte amb l’equip rectoral per donar suport a les possibles accions legals que es puguin emprendre” i ha manifestat el suport “a tots els col·lectius de la comunitat universitària afectats: estudiants, PDI i PAS”.

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, per la seva banda, considera “altament alarmant el fet que algú amb documentació falsa pugui accedir als estudis que donen accés a la nostra professió” i rebutja “tota actuació que pugui vulnerar el lliure exercici del dret a l’associació, reunió i manifestació de la ciutadania o que pugui promoure’n la criminalització”. A més, donen suport a “la decisió de l’equip rectoral de la UB d’activar els seus serveis jurídics per portar a terme l’anàlisi del cas per identificar i confirmar possibles irregularitats, estudiar-ne les implicacions i prendre les accions legals corresponents”.

Des de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la UB també han emès un comunicat on manifesten “l’absolut rebuig a una nova maniobra bruta dels anomenats ‘serveis’ secrets policials de l’Estat espanyol contra les mostres de dissidència política, social, econòmica i acadèmica a Catalunya”. Iñaki Rivera, professor de la facultat de Dret i director de l’OSPDH, detalla que estan “a l’espera d’explicacions oficials de tots els estaments implicats en aquesta demostració de guerra bruta, i de la depuració de responsabilitats perquè aquests greus incidents no tornin a quedar impunes”.