Els jutges ordenen el restabliment de les visites als interns del CIE de Barcelona

Només cinc dies després de la manifestació que va reclamar el tancament del CIE de Barcelona, els jutjats de control del centre han ordenat el restabliment de les visites de familiars i entitats a interns del centre. Les visites es trobaven aturades des del 24 de març, quan la justícia espanyola va decretar la restricció al·legant raons sanitàries. Els dos jutges que han signat ara la resolució entenen que les condicions sanitàries han canviat i que per tant es pot “procedir a reprendre les visites, sempre que es compleixin les mesures fixades pel servei mèdic”, deixant sense efecte la interlocutòria del 24 de març.

Les entitats i col·lectius antiracistes que lluiten pel tancament dels CIE celebren la decisió dels jutges d’aquest dijous 17 de juny, però consideren que “arriba tard” i que “la seva falta d’actuació coordinada i ràpida” ha permès “l’obstaculització del treball d’advocades diferents de la professional designada pel procediment d’estrangeria”. Les organitzacions han aprofitat per recordar que durant el període en el qual han estat restringides les visites presencials, les advocades només s’han pogut reunir amb els interns mitjançant videoconferències, “només possibles en horari de tres hores els dimarts, en les quals ha estat present un agent policial, impedint així la confidencialitat que mereix aquest tipus de comunicacions”.

“Aquesta decisió només s’ha produït per la pressió social”, han explicat des dels col·lectius antiracistes. El 12 de juny tenia lloc una manifestació a les portes del CIE de Zona Franca i només tres dies després, el 15, coincidint amb el Dia contra els Centres d’Internament d’Estrangers, es va fer públic un manifest que reclamava el tancament dels centres i “revertir la violència institucional”, que ha sumat “147 adhesions col·lectives i 429 adhesions personals”.

“Des que el CIE va reobrir l’octubre de 2020, i fins avui, s’ha tornat a viure una etapa molt preocupant en la qual ni la Direcció del CIE ni els Jutjats de Control han actuat de forma eficaç ni prou diligent davant les denúncies i queixes interposades per les organitzacions de drets humans”, conclouen. L’any 2020 es van presentar sis denúncies per maltractaments o vulneracions dels drets humans al centre de la Zona Franca. Quatre de les denúncies van ser arxivades i només una continua amb un procediment obert. Des de les entitats denuncien “no només els maltractaments que es produeixen dins el CIE, sinó la manca d’investigació per part de tot l’entramat judicial”.