Una acció de protesta bloqueja els accessos al CIE de Barcelona per visibilitzar i denunciar la seua reobertura

El passat dilluns 5 d’octubre reobria el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Zona Franca -i també els altres set centres d’internament per persones migrants repartits arreu de l’Estat- després dels set mesos d’aturada motivats per l’estat d’alarma i el tancament de les fronteres. Els primers interns de l’establiment de Zona Franca són un grup de 80 homes procedents d’Argèlia que arribaven en pastera a Mallorca el passat 20 de setembre, i que eren traslladades a Barcelona a principis de la setmana passada per ser recloses mentre es du a terme el procediment d’expulsió. El centre, que té capacitat per 200 interns, també compta ara amb un mòdul per dones, tot i que segons fonts ministerials encara no han arribat les primeres internes.

Amb la intenció de visibilitzar i denunciar la reobertura d’aquest centre de reclusió, un grup d’unes cent persones ha realitzat aquest matí una acció de protesta als voltants del centre. Des de les 9 del matí s’ha tallat el tràfic a dues de les rodones d’accés al carrer on es troba el CIE, bloquejant el tràfic de mercaderies que sortia de Mercabarna durant alguns minuts.

Poc abans de les deu, els dos grups s’han unit a les portes del CIE, on han llegit un manifest en el qual denunciaven “la violència racista d’aquests espais d’opacitat”, i en especial l’obertura d’un mòdul de dones: “si el simple fet d’estar internes ja significa estar sota la contínua possibilitat de sofrir d’abusos policials, per elles també suposa desplaçaments de molts quilòmetres des de les seues comunitats d’origen –ja que només hi ha tres centres habilitats per a dones a l’Estat– i per tant rebre molt poques visites de l’exterior i la possibilitat de perdre la custòdia dels seus fills”.

Després d’aquesta acció de protesta, diferents col·lectius antiracistes han celebrat una roda de premsa a les portes del centre. Des de la plataforma Tanquem els CIE s’ha recordat “que 196 entitats i col·lectius de l’Estat vam fer públic un comunicat de rebuig a la reactivació dels CIE, avisant que els CIE de cap manera no reuneixen les condicions adequades per mantenir tancades un grup de persones amb la situació de pandèmia actual”, i han explicat que ja s’ha donat el primer cas de COVID-19 positiu d’un dels 80 interns.

L’entitat en defensa dels drets humans Irídia juntament amb la fundació Migrastudium ha presentat aquest matí una queixa davant el jutge de control del CIE, demanant l’alliberament immediat i la derivació de les persones retingudes cap a recursos sanitaris adequats.

En acabar la roda de premsa, la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra ha aturat i identificat a una trentena de persones que tornaven per agafar el bus, sense donar-los cap explicació ni motiu pel qual se’ls identificava i gravant-los les cares amb la càmera del furgó.