Els Mossos detenen una fotoperiodista durant un desnonament a Terrassa

La fotoperiodista col·laboradora de la 'Directa' Mireia Comas, a qui acusen d’atemptat contra l’autoritat, denuncia que va estar una hora emmanillada contra la paret. La fiscalia ha sol·licitat un any de presó per a la fotoperiodista i el pagament d'una indemnització de 170 euros per la presumpta agressió a un dels agents en el judici ràpid que s'ha celebrat avui

Quan la fotoperiodista Mireia Comas va sortir de casa per anar a cobrir una intervenció policial en un habitatge ocupat a Terrassa, no va imaginar que acabaria detinguda. Una dona amb un nadó, en situació de vulnerabilitat, havia okupat un pis al carrer Àngel Guimerà, al barri de Can Palet, i els Mossos d’Esquadra s’hi van presentar advertits per la propietat. Des de l’entitat Terrassa Sense Murs van alertar de la situació pels seus canals de difusió i Comas, que col·labora amb al ‘Directa’, va decidir anar a cobrir-ho.

En arribar, explica la fotoperiodista, els Mossos ja eren dins l’immoble i procedien a detenir la dona que estava ocupant. Una de les activistes de Terrassa Sense Murs que hi era explica que la dona no volia obrir la porta a la policia perquè tenia por, tot i que va expressar en diverses ocasions que sí que es volia identificar i va oferir donar-los el passaport per la finestra. Finalment, la policia va esbotzar la porta.

Comas recorda una detenció “de pel·lícula”: “em va placar contra la paret, amb el seu colze al coll i em van tenir una hora emmanillada allà”, denuncia. Després la van deixar dins el vehicle policial, també emmanillada i amb el cinturó posat mitja hora més

Tot i que Mossos recull a l’atestat que Mireia Comas va intentar accedir a la zona on s’estava produint la detenció, la fotoperiodista assegura que en cap moment va intentar entrar al pis on eren els agents, sinó que es va quedar al replà de l’ascensor amb la càmera. “Quatre agents em van envoltar dient-me que em traurien la càmera si feia fotos i jo em vaig identificar. Em van començar a amenaçar, em vaig sentir intimidada, i un va ordenar que em retinguessin al pis de dalt”, relata. Desconcertada, la periodista va voler marxar de l’edifici i explica que és aleshores quan una agent li va barrar el pas i van tenir una “topada”. A partir d’aquí, Comas recorda una detenció “de pel·lícula”: “em va placar contra la paret, amb el seu colze al coll i em van tenir una hora emmanillada allà”, denuncia. Després la van deixar dins el vehicle policial, també emmanillada i amb el cinturó posat mitja hora més.

La dona que havia okupat el pis, està acusada de resistència i desobediència als agents, ocupació d’immoble i danys

Mieria Comas i la dona que havia okupat el pis van ser traslladades a la comissaria passades les tres del migdia i no van quedar en llibertat fins a quarts de deu de la nit. Avui declaren als jutjats; Comas acusada d’atemptat contra agents de l’autoritat, perquè Mossos fa contar que va empènyer en dues ocasions l’agent, i la dona vinculada a Terrassa Sense Murs, de resistència i desobediència als agents, ocupació d’immoble i danys.

El Sindicat de la Imatge UPIFC va denunciar a quarts de vuit la detenció de la seva afiliada i el Sindicat de Periodistes també se n’ha fet ressò i ha denunciat que es tracta d’una vulneració del dret d’informació a la ciutadania. La tarda d’aquest dimecres 14 d’octubre, ha tingut lloc el judici ràpid pels fets, en el qual la fiscalia ha sol·licitat un any de presó per a la fotoperiodista i el pagament d’una indemnització de 170 euros per la presumpta agressió a un dels agents.