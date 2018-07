L’agressor de Jordi Borràs és un policia nacional espanyol que "no patrulla al carrer des de fa molt de temps"

El fotoperiodista ha patit una fractura nassal, un traumatisme cranial i contusions i cops pel cos. El Cos Nacional de Policia espanyol ha confirmat la pertinença al cos, però no prendrà mesures fins que hi hagi una sentència judicial



Redacció Directa | @La_Directa

Cap a quarts de nou del vespre, quan sortia de cobrir l’acte de presentació del moviment Crida Nacional per la República a l’Ateneu Barcelonès, el fotoperiodista Jordi Borràs ha estat agredit. Es dirigia a buscar el seu vehicle, quan s’ha creuat amb un individu, que després de cridar “Viva España, viva Franco, hijo de puta”, se li ha llançat al damunt, propinant-li cops de puny.

Borràs ha quedat estès al terra al carrer dels Capellans, tocant a la plaça 8 de març. L’agressor ha fugit corrent, però dos vianants l’han interceptat a l’avinguda de la Catedral i s’hi han enfrontat. És aleshores quan l’individu ha tret una suposada placa de policia nacional espanyol i ha entrat dins el pàrquing subterrani. En aquests moments, li ha caigut una bossa amb objectes, entre els quals hi havia una navalla de la marca Boker i diversos tiquets de compra de sis pel·lícules i els DVD. Els objectes han servit perquè Mossos d’Esquadra iniciés una investigació.

Jordi Borràs ha estat atès al centre hospitalari Pere Camps, on han certificat una fractura nassal, traumatisme cranial i contusions i cops pel cos. Després de l’atenció mèdica s’ha dirigit cap a la comissaria de Nou de la Rambla a posar una denúncia, acompanyat per la seva advocada.

Fonts de la Policia Nacional espanyola han confirmat aquest dimarts 17 de juliol al matí a la ‘Directa’ la pertinença de l’home al cos. Es tracta d’un agent que s’encarrega del treball d’oficines i “no patrulla al carrer des de fa molt de temps”. Les mateixes fonts afirmen que l’agressor del fotoperiodista ha denunciat Jordi Borràs perquè, segons ell, “el va reconèixer i el va atacar al crit de ‘puta policia’“. El Cos Nacional de Policia espanyol ha informat que s’ha obert un expedient per fer seguiment del cas, però no es prendrà cap mesura fins a tenir una sentència judicial.

El fotoperiodista ha investigat l’extrema dreta i és autor, entre altres, de llibres com Plus Ultra, una crònica gràfica de l’espanyolisme a Catalunya i Desmuntant Societat Civil Catalana. Qui són, què oculten i què fan per impedir la independència de Catalunya. La seva activitat periodística li ha costat amenaces, inclús de mort, per part de l’extrema dreta, en diverses ocasions.