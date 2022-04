Endesa i Mossos tallen l'electricitat a sis famílies vulnerables de Manresa

El bloc, propietat del fons d'inversió Cerberus, es va okupar fa un any per acollir famílies sense accés a l'habitatge. Avui, a quarts de set del matí, operaris de l'elèctrica amb el suport d'agents d'ARRO han efectuat el tall de llum. La PAHC Bages denuncia que les habitants estan en procés d'aconseguir comptadors socials i l'Ajuntament assegura que Endesa no ha sol·licitat cap informació prèvia de la situació de les habitants, tal com estipula la llei

Quan fa pràcticament un any que la PAHC Bages va okupar el Bloc 8, operaris d’Endesa amb agents antidisturbis ARRO de Mossos d’Esquadra han tallat la llum de l’edifici. A dos quarts de set del matí, s’ha desplegat un ampli dispositiu policial, han acordonat el carrer Bambylor de Manresa i els tècnics han desconnectat l’electricitat de l’edifici, on viuen sis famílies amb dotze infants. Berni Sorinas, membre de la Plataforma, explica que era el quart cop que Endesa intentava fer-ho, tot i que les habitants es troben en procés d’aconseguir els comptadors socials. En un dels vídeos filmats per una veïna, s’aprecia com dos agents antiavalots esbotzen una porta metàl·lica d’accés al pati de l’immoble per completar l’operació.

L’edifici, propietat del fons d’inversió Cerberus, es va alliberar després que la manifestació de l’1 de Maig de 2021 i als baixos s’hi estava instal·lant l’escola de dones Soror, un espai d’acompanyament en l’alfabetització i l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana. El passat 31 de març, la companyia elèctrica ja va intentar fer el tall, però l’alerta i la crida de la PAHC Bages va impedir que es materialitzés.

El tall es produeix en plena onada de fred –la mínima d’avui en alguns barris de Manresa ha baixat dels zero graus–, amb la llum al preu mitjà de 250 euros megavat hora, cinc vegades el preu de l’electricitat de fa un any, i amb els articles de la llei 24/2015 sobre pobresa energètica vigents. La norma estableix que s’apliqui el “principi de precaució”: quan una empresa vol executar un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial. I, aprovada al Parlament de Catalunya el 23 de febrer, la nova llei antidesnonaments preveu que les famílies vulnerables que, per manca d’alternatives, han ocupat pisos de bancs o grans tenidors abans de l’1 de juny del 2021 o que visquin en un pis sense títol després d’una execució o demanda hipotecària, rebran una oferta de lloguer social abans de procedir a un llançament. L’Ajuntament de Manresa ha assegurat a la Directa que Endesa no havia sol·licitat informació sobre la situació de vulnerabilitat de les famílies, tal com està estipulat per llei.

El tall de subministrament elèctric del Bloc 8 de Manresa s’ha produït quan fa un mes Interior també va desplegar antidisturbis per deixar sense llum les habitants del Bloc Plutó, al barri de la Teixonera de Barcelona. En aquest edifici, propietat de Coronas Real Estate, hi viuen dotze persones en situació de vulnerabilitat –tres de les quals són menors d’edat, una té discapacitat i una altra pateix una malaltia– que actualment encara no se’ls ha restablert el corrent elèctric. Des del Grup d’Habitatge dels barris dels Tres Turons, ja van subratllar que tothom està en el circuit de serveis socials del barri, amb informe de vulnerabilitat sobre la taula i que, a més, algunes famílies reben acompanyament per part dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE), un servei de l’Ajuntament de Barcelona que intervé perquè les companyies no neguin l’accés a subministraments bàsics. El passat 22 de març van protestar a una seu d’Endesa a la capital catalana i el pròxim dijous ho tornaran a fer.