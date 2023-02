Fiscalia demana set anys de presó i 6.000 euros de multa per a quatre antifeixistes d'Alacant

La Fiscalia d'Alacant exigeix a les activistes set anys de presó i 6.000 euros de multa —un any i nou mesos i 1.500 euros a cadascuna— com a presumptes responsables d'un delicte d'atemptat contra David Garcia, diputat de Vox a les Corts. L'acusació particular, exercida pel diputat, demana tres anys de presó a cada encausada. Els suposats fets dels quals se'ls acusa van ocórrer en maig de 2022, quan es va organitzar una protesta contra una taula rodona en defensa de la llengua espanyola

El passat 28 de maig de 2022, una quinzena de persones es van mobilitzar a la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant per a mostrar el seu rebuig a una taula redona “en defensa de la llengua espanyola”, tal com es llegia en el cartell de l’acte. Hi participaren Macarena Olona, exsecretaria general de VOX en el Congrés dels Diputats espanyol i exportaveu de la formació d’ultradreta; i Fernando Sánchez Dragó, escriptor posicionat públicament en defensa de Vox, entre altres. L’acte estava organitzat pel Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant (CEUA), òrgan que en aquell moment estava presidit per Álvaro Asencio —conegut per simpatitzar amb les organitzacions i el discurs d’extrema dreta. Setmanes abans, el Consell havia celebrat una conferència a càrrec de l’eurodiputat de VOX Jorge Buxadé que tampoc havia quedat exempta de polèmica entre l’estudiantat.

Les xerrades s’emmarcaren en els actes organitzats per la Universitat d’Alacant (UA) en el marc del Congrés Nacional d’Estudiants de Dret. Per aquelles dates, a més, hi havia una forta ofensiva espanyolista contra la llengua catalana a la comarca de l’Alacantí. En abril de 2021, a petició de Vox, s’havia retirat el nom de l’escriptor Enric Valor de l’avinguda Mutxamel i s’havia amenaçat la directora i una mestra del CEIP Mediterrani d’Alacant d’inhabilitar-les durant 15 anys perquè un paràgraf, escrit en valencià, no s’havia traduït al castellà en una circular d’informació d’una excursió escolar.

Nombroses organitzacions i moviments socials de la ciutat d’Alacant han creat el Grup de Suport a les persones encausades de la Universitat d’Alacant per demanar la seua absolució

Les organitzacions independentistes Arran i Endavant van decidir convocar una concentració per mostrar el seu rebuig a l’acte espanyolista del 28 de maig. Titllen la mobilització “d’anecdòtica”, perquè hi van participar una quinzena d’estudiants i més d’una vintena d’antiavalots —l’entrada dels quals va ser permesa per la rectora de la Universitat, María Navarro. Tot i que asseguren que no va haver-hi identificacions el dia de la protesta, quatre persones han estat acusades d’un presumpte delicte d’atemptat contra un “membre de l’assemblea legislativa d’una comunitat autònoma” i d’amenaces contra el diputat de Vox a les Corts per Alacant David Garcia, que els va denunciar. Ara, l’acusació particular exercida pel diputat de Vox els demana tres anys de presó, mentre que la Fiscalia, que únicament els acusa d’un presumpte delicte d’atemptat, demana un any i 9 mesos de presó i una multa de 1.500 euros a cadascú. Segons consta a la documentació de l’actuació judicial, les quatre encausades haurien estat identificades per la Brigada Provincial d’Informació de la Policia espanyola. Les activistes i la seua defensa neguen absolutament els fets dels quals se’ls acusa.

Nombroses organitzacions i moviments socials de la ciutat d’Alacant han creat el Grup de Suport a les persones encausades de la Universitat d’Alacant per demanar la seua absolució. Entre aquestes, es troben el Casal Popular Tio Cuc, Endavant (OSAN) o el Col·lectiu Antifeixista d’Alacant. En el seu manifest, publicat el passat 27 de gener, denuncien la permissivitat de la Universitat d’Alacant a l’hora de celebrar actes amb la participació de Vox, així com la instrumentalització de l’extrema dreta, “presentant-se com a víctima d’una provocació política continuada protagonitzada per ella, i en una mobilització en la qual no va haver-hi cap incident”.



Intent de criminalitzar i reprimir la protesta

Josep, un dels encausats de la Universitat d’Alacant, explica a la Directa que en el moment que van rebre la notificació, tres mesos després de la concentració, van considerar que es tractava d’“una amenaça o intent de dispersió contra la gent que s’organitza i es mobilitza”. “Tracten —continua— de desmobilitzar les persones més mobilitzades i desgastar-nos personalment i econòmicament”.

Maria Josep Martínez, advocada de les encausades i membre d’Alerta Solidària, exposa que la causa es troba en fase processal pendent de l’escrit de defensa. Primerament, els fets dels quals se’ls acusa es van qualificar de delicte lleu al jutjat de la ciutat d’Alacant. Però, quan el cas es va atribuir als jutjats de Sant Vicent del Raspeig —ciutat on s’ubica la universitat—, es processa com a delicte greu a petició de l’acusació particular exercida per David García. Per tant, el procediment penal segueix pel delicte d’atemptat i un delicte greu d’amenaces. Per aquest motiu, l’advocada critica el paper del jutge en el canvi de gravetat de l’acusació.

“S’ha acusat persones de diferents mobilitzacions per frenar el moviment popular, anticapitalista i independentista d’Alacant a través de la connivència judicial”, assegura Borja, una altra de les persones encausades. L’activista opina que qualsevol oposició que es manifeste contra el feixisme, automàticament, serà instrumentalitzada a través d’un procés penal, “excusats en la llibertat d’expressió i evidenciant la seua impunitat”, remarca. Si més no, veuen l’organització i el creixement del moviment popular i antifeixista com una realitat que “garanteix una autodefensa”. De fet, el Grup de Suport ha organitzat un acte polític el dissabte 4 de febrer per demanar l’absolució de les quatre encausades i mostrar la vinculació d’aquest procediment amb el dels joves encausats a Pego. “Aquest tipus d’accions repressives no poden paralitzar-nos. Aquesta gent avança impune mentre nosaltres no tenim les mínimes llibertats polítiques garantides”, conclou l’encausat.

L’aleshores president del Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant ha estat assenyalat pel moviment antifeixista per publicar, el passat 6 de desembre, un tuit on celebrava la presència de la formació d’extrema dreta en els diferents espais parlamentaris de l’Estat espanyol. “Aquest Madrid és hui de jou i fletxes, és somrient, alegre i juvenil. Aquest Madrid és hui de braços en alt i signes de facheza, com un nou abril”, es llegia en el seu compte de Twitter en referència a la cançó “Ya hemos pasao”, que continua així: “Aquest Madrid hui és falangista”.

El Grup de Suport ha organitzat un acte polític el dissabte 4 de febrer per demanar l’absolució de les quatre encausades i mostrar la vinculació d’aquest procediment amb el dels joves encausats a Pego

Posteriorment als actes que es van celebrar, la directiva del Consell d’Estudiants va tornar a ser objecte de polèmica. El col·lectiu antifeixista de la universitat va publicar una fotografia on es podia veure al president i al vicepresident del Consell d’Estudiants de la UA en el conegut bar d’ideologia feixista Una, grande y libre, situat en el districte d’Usera (Madrid), un dia després de les eleccions madrilenyes, celebrades el dia 4 de maig.

Aquest bar, regentat per Chen Xianwei, és conegut popularment com el Xino Fatxa, famós entre els entorns ultradretans per la seua simbologia falangista i franquista, i ha sigut criticat prèviament per ser freqüentat per agents de la policia de Madrid. El president del Consell d’Estudiants Álvaro Asencio, simpatitzant del partit ultradretà Vox i fill d’un catedràtic a la UA, va ironitzat en el seu perfil de Twitter explicant que és una foto perquè “la gent es fera unes rialles”. Des del col·lectiu antifeixista, han demanat explicacions al rectorat de la Universitat: “Actuareu i direu alguna cosa al respecte o fareu com sempre?”.