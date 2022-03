Interior desplega antidisturbis per tallar l'electricitat a famílies en situació de vulnerabilitat

Uns operaris es presenten passades les vuit del matí al número 37 del carrer Plutó de Barcelona i procedeixen a tallar la llum de tot un bloc on viuen disset persones en situació de vulnerabilitat, tres de les quals són menors d’edat, una té discapacitat i una altra pateix una malatia. Des del principi, hi ha una patrulla de Mossos d’Esquadra que acompanya els operaris, però quan algunes veïnes ja són a baix protestant, arriben tres furgonetes de la unitat d’antiavalots ARRO i acordonen l’espai. L’episodi es va viure el passat dimecres 9 de març a l’anomenat Bloc Plutó.

Actualment, i després de passar per la Sareb, l’edifici és propietat de Coronas Real Estate i ja fa alguns anys que diverses famílies l’han okupat i tenen els subministraments punxats perquè no poden fer front ni al preu d’un lloguer de mercat ni al de l’electricitat. Des del Grup d’habitatge dels barris dels Tres Turons, subratllen que tothom està en el circuit de serveis socials del barri, amb informe de vulnerabilitat sobre la taula i que, a més, algunes famílies reben acompanyament per part dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE), un servei de l’Ajuntament de Barcelona que intervé perquè les companyies no neguin l’accés a subministraments bàsics. Des del consistori han confirmat a la Directa que l’equip dels PAE i d’atenció social estan en contacte amb les veïnes de Plutó.

L’agost de 2021, l’empesa de distribució elèctrica d’Endesa, e-distribución, va sol·licitar el “suport i col·laboració de la Força Pública” per desconnectar el subministrament i “evitar danys sobre les persones i/o béns”. En el document exposen que “la conflictivitat dels habitants dels immobles” els impedeix “executar els treballs” i Contràriament, Ahmed i Ilham, que viuen al bloc des de fa tres anys amb dues criatures, asseguren que mai abans els havien intentat tallar la llum. Des de fa un parell de setmanes, van detectar però, que una furgoneta d’operaris havia voltat per la zona de l’edifici. Des del dimecres doncs, no poden cuinar ni dutxar-se amb aigua calenta: “tot funciona amb electricitat i se’ns ha fet malbé menjar que teníem a la nevera”, lamenten. Mossos confirma que, efectivament, l’elèctrica va requerir la cobertura policial en considerar que hi havia un risc per la integritat física dels tècnics.

La llei 24/2015, que regula totes les mesures que fan referència a la pobresa energètica vigent, estableix que s’apliqui el “principi de precaució”: quan una empresa vol executar un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals

El 19 de novembre van aconseguir aturar el desnonament de tres de les famílies que viuen al bloc: un, amb motiu de la vigència de la moratòria per la Covid; l’altre, perquè havien recorregut al Comitè de Drets Econòmics, socials i culturals de l’ONU; i el tercer, a porta amb la mobilització social. Des del Grup d’habitatge, llegeixen el tall de subministrament com una forma de pressió: “creiem que és un marcatge perquè la gent marxi del bloc, ja que volen vendre’l”, aclareix Olga. Poc temps després del tall, la propietat va trucar a Ahmed per oferir-li diners perquè abandonés el pis i assegura que van dir-li que si no ho feia, també podien tallar-los l’aigua. “Ens han ofert diners per marxar en diverses ocasions, però no tenim on anar i reclamem un lloguer social”, reivindica. Cap dels dos té permís de residència, un fet que els impedeix l’accés al món laboral regular així com als circuits socials, però ara estan tramitant l’arrelament social.

En tot cas, la llei 24/2015 de Catalunya, que regula totes les mesures que fan referència a la pobresa energètica vigent, estableix que s’apliqui el “principi de precaució”: quan una empresa vol executar un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial. I, aprovada al Parlament de Catalunya el passat 23 de febrer, la nova llei antidesnonaments preveu que les famílies vulnerables que, per manca d’alternatives, han ocupat pisos de bancs o grans tenidors abans de l’1 de juny del 2021 o que visquin en un pis sense títol després d’una execució o demanda hipotecària, rebran una oferta de lloguer social abans de procedir a un llançament. Però ni Endesa ha sol·licitat l’informe abans d’executar el tall ni la propietat ha ofert un lloguer social a les habitants.

La propietat actual és Coronas Real Estate S.L, una empresa que forma part de l’entramat societari de Ahora Asset Management, ubicat al carrer Pedro Teixera 8 de Madrid. Propietat de Marina Romero Bueno i Francisco Javier Hernández Martín, ha anat adquirint diversos paquets d’immobles arreu de l’Estat espanyol, alguns de la Sareb. Precisament el bloc Plutó era de la Sareb, almenys fins al 2019, segons consta en ordres de desnonaments.

Una de les altres empreses que formen part de la xarxa d’Ahora Asset Management és Talisman Capital SL, que el 2018 va adquirir un paquet de 433 habitatges a l’anomenat banc dolent. L’escriptura de l’operació es va signar per només 17,6 milions d’euros sense iva, és a dir, uns 40.500 euros de mitjana per habitatge, una ganga, atès el preu de mercat. Tant Coronas Real Estate com Talisman Capital, entre altres empreses de la xarxa, es neguen a oferir lloguers socials i el que fan és oferir diners per buidar els pisos.

Tots dos administradors tenen trajectòria en el sector. Mentre que Marina Romero Bueno ha ocupat càrrecs directius en empreses del sector com Monteverde Grupo Inmobiliario i ACS, Hernández Martín va treballar per al Grupo Lar i a Aguirre Newman, la consultora immobiliària que va fundar el germà de l’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre.