L'1 de Maig deixa quatre nous blocs okupats a Barcelona

Raval, Vallcarca i Sants. Barri a barri, ahir el Primer de Maig a Barcelona va estar marcat per les quatre okupacions que es van anar fent públiques al llarg del dia. Mai en el Dia Internacional del Treball s’havien materialitzat tantes recuperacions d’habitatges com enguany. Tampoc mai, hi havia hagut tants grups i sindicats d’habitatge, perquè mai els preus del lloguer havien estat tan disparats i tantes persones havien estat expulsades de casa seva, per la via judicial, o rescindint contractes o amb uns increments inassumibles per a les inquilines.

La primera okupació feta pública aquest dimecres 1 de maig va ser la del bloc situat al número 54 del carrer Bolívar. El Sindicat d’Habitatge de Vallcarca i l’Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia són dos dels col·lectius que han impulsat la recuperació de l’edifici, de propietat municipal, que es troba afectat per un canvi en el pla urbanístic de la ciutat. “Sabem que el projecte pot allargar-se durant anys: exigim a l’Ajuntament que, mentrestant, hi deixi viure en pau a les habitants”, expliquen els col·lectius que han okupat l’edifici. Les quatre famílies que habiten l’immoble -“gent treballadora però molt precària, amb fills que van a l’escola al barri”- l’han rebatejat com La 1 de Maig i en el comunicat que feia pública l’okupació, els col·lectius advertien al consistori que no “acceptarem cap desnonament sense una alternativa satisfactòria i permanent”. “L’okupació conté la reivindicació política de què no s’enderroqui el centre de Vallcarca i alhora que es donin solucions habitacionals”, explica a la Directa una de les membres de l’Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia.

Al Raval, un barri sotmès a una gran pressió immobiliària per la vulnerabilitat dels edificis i la seva població precaritzada, el Sindicat d’Habitatge del Raval i Espacio Immigrante van fer pública l’okupació d’un bloc, propietat de CaixaBank, al carrer d’Agustí Duran i Sanpere, que han batejat com a Ravart. Ha de servir per acollir diferents col·lectius del barri vinculats a la lluita pel dret a l’habitatge, els drets de les persones migrants i el treball amb menors no acompanyades.

Per altra banda, s’ha reokupat l’edifici on va existir la Residència d’Estudiants Autogestionada (REA), al passatge de Sant Bernat, i l’han anomenat CSO May Day. El bloc ha estat buit des del 2008 i fins al 2016, quan un grup d’estudiants va okupar-lo. Després d’un primer desallotjament l’1 de desembre de 2017 per motius de seguretat -segons l’Ajuntament la finca era un perill i no s’hi podien desenvolupar activitats-, hi van tornar a entrar poc després i van ser desallotjats finalment el 8 de gener del 2018. Des del col·lectiu que ha okupat el bloc denuncien en un comunicat que l’ajuntament “ha ajudat a expandir la gentrificació” i acusen el consistori d’apropiar-se “de les lluites dels barris per acabar totalment amb elles” i limitar-se “a oferir algunes propostes de lleis buides de contingut real”.

Pel que fa a l’okupació de l’edifici situat als números 32, 34 i 36 del carrer Galileu de Sants, feta pública ahir, sorgeix de la necessitat de donar resposta a la situació de vulnerabilitat de moltes persones migrades que no tenen on dormir al barri. Provisionalment, veïns i veïnes n’han allotjat a casa seva, però ara, podran viure a Can Migra, un edifici on està previst que inicialment habitin entre tres i cinc persones. L’okupació ha estat reivindicada mitjançant un comunicat pel Grup de Suport Migrant de Sants, que ha volgut denunciar que “seguim vivint en un Estat on les polítiques d’estrangeria continuen privant a milers de persones de tots els drets necessaris per a una vida digna, inclòs al dret al treball”. Aquest matí els bombers han fet una inspecció de l’estat del bloc: en l’informe que han elaborat, expliquen que l’edifici no està en estat ruïnós, però que té algunes deficiències que s’haurien d’arranjar per poder fer-ne ús.