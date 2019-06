La impunitat feixista impera des de fa anys al sud del País Valencià

El passat 24 de maig dos joves de Petrer (Vinalopó Mitjà) van rebre una brutal pallissa per part de tres ultres de la delegació que té Hogar Social Madrid a Elda, localitat veïna de Petrer. Tot i que els presumptes els agressors van ser identificats i denunciats per delictes de lesions i d’odi, han quedat en llibertat amb càrrecs. Es tracta d’una de les més de trenta agressions feixistes denunciades durant els últims set anys al sud del País Valencià, on la impunitat continua intacta

24 de maig. Una parella camina per un dels carrers de Petrer, municipi del Vinalopó Mitjà caracteritzat per una població obrera especialitzada en la fabricació de tota mena de calçat. L’aparició de tres joves, dos homes i una dona, coneguts al poble per la seua ideologia feixista, interromp el seu recorregut. Després de seguir-los durant uns minuts, comencen a insultar la parella: “Fill de puta, porc, antifeixista…”. Els dos joves, amedrentats i intranquils per la situació, decideixen cridar al telèfon d’emergències 112, fet que sembla motivar la fugida del grupuscle ultradretà. Pocs minuts més tard, un vehicle torna a impedir el seu pas. Hi viatgen els tres joves ultres que els havien insultat i atemorit abans. De seguida baixen del cotxe i caminen ràpidament cap a la parella, que comença a córrer per no ser agredida. Massa tard.

Els dos agressors, d’uns 25 anys, colpegen al xic repetidament. Els cops de puny i les puntades de peu el fan caure a terra, semiinconscient i sagnant per la pallissa. En eixe temps, l’altra víctima, menor d’edat, també és agredida per la jove ultradretana que acompanyava el grup agressor. En el moment en què arriba la policia, els agents es troben al jove, que va ser assistit després a l’Hospital General d’Elda (Vinalopó Mitjà), tendit en terra i amb dificultats per a respirar. La policia va detenir dues persones, que van quedat en llibertat amb càrrecs de lesions i d’odi.

Es tracta d’una de les agressions de caràcter feixista més greus, i amb més repercussió mediàtica, que han patit les habitants de Petrer. Però, les amenaces, intimidacions i atacs ultradretans s’estan produint de manera continuada “des de fa més de sis o set anys” al sud del País Valencià, tal com assenyala un membre de l’Assemblea Popular d’Elda i Petrer (APEP), qui denuncia que moltes de les agressions es podrien haver evitat: “Aquesta vegada els xavals cridaren ràpidament a la policia, però els agents, un cop més, no van aparéixer. Estem acostumats a açò. Arriben tard i, a més a més, ens criminalitzen i tracten de justificar l’agressió dient que han vist a la víctima en una manifestació, pegant cartells…”. La xifra d’incidents en aquests últims anys supera la trentena, fet que va provocar que l’Ajuntament d’Elx aprovara una moció per establir una sèrie de mesures de caràcter preventiu, sancionador i de protecció a les víctimes de delictes d’odi. Tot i això, la impunitat i la permissivitat policial cap a aquests grupuscles han continuat intactates.

La xifra d’incidents en aquests últims anys supera la trentena, fet que va provocar que l’Ajuntament d’Elx aprovara una moció per establir una sèrie de mesures de caràcter preventiu, sancionador i de protecció a les víctimes de delictes d’odi. Tot i això, la impunitat i la permissivitat policial cap a aquests grupuscles han continuat intactates

Des dels col·lectius antifeixistes APEP i Crida Contra el Racisme (CCR) han denunciat públicament que un dels agressors identificats per la policia és Alexander Márquez, conegut com el Cerilla i membre d’El Galeón, un centre neonazi ubicat a Elda que actua com a delegació de l’organització neonazi d’inspiració falangista Hogar Social Madrid, i que ha condemnat els fets a través d’una publicació en el seu mur de Facebook. Márquez també es va presentar a les eleccions municipals d’Oriola (Baix Segura) com a número 12 de la formació neofeixista España 2000, en l’any 2015; i ha estat fotografiat en actes i manifestacions d’Hogar Social Madrid. Aquesta doble militància és prou comuna. José Enrique Poveda, conegut com a el Mexicà, i que apareix en fotografies amb membres de Lo Nuestro, va presentar-se a les eleccions municipals de 2015 d’Elda per Vox. Segons les mateixes fonts, l’antic local de Vox a la localitat va ser la seu d’un antic local nazi, el Centre Social la Torreta, fet que els fa aventurar que Vox pot ser una de les seues fonts de finançament.

Ambdós col·lectius asseguren que el Cerilla treballa en l’actualitat a l’Ajuntament de Petrer com a tècnic de manteniment. És per això que des d’APEP han encetat una campanya per exigir una resposta “a la contractació d’una persona nazi amb antecedents i processos judicials encara pendents”, així com per denunciar que el consistori, governat per l’alcaldessa socialista Irene Navarro, està finançant “de manera indirecta” la sucursal d’Hogar Social, a travé del salari d’aquesta persona. “Als dos o tres mesos d’estar ell treballant a l’Ajuntament, van obrir el local, per tant, entenem que hi ha una relació econòmica indirecta”, expliquen aquestes fonts.

Aproximadament dos anys abans d’aquest recent atac, un grupuscle de diversos neonazis va atemptar contra el cotxe d’un militant antifeixista. “S’organitzaren per esperar que arribara a casa, i després aparegueren per destrossar-me el cotxe, els neumàtics, la xapa,…”, conta. El jove manifesta que havia guanyat un judici per amenaces feixistes “per part d’altre membre d’El Galeón, Cristian Valero, dues setmanes abans” i, a més a més, tenia un testimoni que assegurava haver escoltat a el Cerilla dient que anava a destrossar-li el cotxe. “Al final, els agents van desestimar el testimoni, que vaig intentar que fora protegit, perquè tenia molta por, però va ser tramitat com a públic, i van dir que no hi havia cap relació amb la sentència”. Una vegada més, la denúncia presentada en relació als fets es va arxivar i el militant va haver de costejar-se la reparació. Al mateix antifeixista, un any i mig més tard, l’assenyalaren a la porta del treball amb una pintada, on es podia llegir “sabem on estàs, roig de merda”, una frase acompanyada d’una esvàstica. Una acció que va provocar l’acomiadament del jove i la pèrdua de la seua font d’ingressos.

L’altre dels presumptes agressors que també identifica la víctima és Cristofer Haro, conegut com a Cristo i, segons les mateixes fonts, familiar de Márquez. És un altre membre d’El Galéon i tampoc és la primera vegada que protagonitza aquest tipus d’agressions. Fa alguns anys, Cristofer Haro, Márquez i David Haro, un altre membre d’El Galeón conegut com a Chinorli, haurien protagonitzat una agressió contra un grup de joves, segons les fonts consultades. “Els van preguntar si eren d’esquerres i, en respondre de manera afirmativa, els van agredir físicament, colpejant-los i trencant-los les ulleres”, relaten des de l’Assemblea Popular. Els presumptes agressors van ser detinguts per la policia i “en la seua primera declaració van afegir que ells ‘eren nazis i anaven a netejar el poble de rojos i maricons’”, sentencien. En aquesta ocasió, també es va presentar denúncia.

El capitost d’El Galeón, amb un llarg historial

Una de les primeres agressions d’aquestes característiques va ocórrer fa més de cinc anys a un bany de l’institut La Melva d’Elda, on un menor d’edat va rebre un cop de puny que li va trencar el nas mentre el seu agressor li feia una salutació a la romana acompanyada d’un “Heil Hitler”. Fonts de l’antifeixisme a la comarca van denunciar com a autor de l’agressió a Cristian Ruiz, conegut per crear el sindicat d’extrema dreta Respuesta Estudiantil a la comarca, junt amb el seu germà bessó Edgar Ruiz. “Aquest va ser un dels primers atacs i sabem que el company agredit va rebre pressions per part de la direcció del centre i de la Policia Nacional perquè no ho fera públic”, recorda un membre de l’Assemblea Popular.

En l’actualitat, Cristian Ruiz és el capitost d’El Galeón. Aquest local es va inaugurar a Elda el passat mes d’octubre, però no és res nou. Anteriorment, existia Lo Nuestro, un col·lectiu neonazi, nascut fa quatre anys aproximadament a Múrcia i encapçalat per Miguel Sardinero, qui en l’any 2016 era el responsable d’acció política del partit ultradretà España 2000. Lo Nuestro –que segons CCR, era la “marca blanca” d’Hogar Social a Múrcia i al sud del País Valencià– reunia la militància ultradretana de les comarques del sud valencianes, com l’Alcoià, el Vinalopó i l’Alacantí, a la seua seu a Elda, anomenada Centre Social La Torreta. Les mateixes fonts apunten que Lo Nuestro “acabaria desapareixent” per deixar pas a Hogar Social. Tant Lo Nuestro, com ara els membres d’El Galeón, mantenien relació amb altres de moviments neofeixistes europeus. A les seues xarxes socials, El Galeón ha publicat fotografies en manifestacions d’extrema dreta organitzades per l’organització italiana Casa Pound, així com amb el grup neofeixista francés Bastió Social Lyon.

Cristian Ruiz acumula diversos procediments judicials per agressions. Fa uns anys, segons s’ha explicat des de l’APEP a la Directa, el bessó, Márquez i David Haro, acompanyats d’una vintena neonazis més, haurien protagonitzat una altra de les agressions més significatives a Elda. Els presumptes agressors haurien perseguit tres antifeixistes armats “amb pals de beisbol, esprais de pebrera i un revòlver”. Un d’ells va poder escapar, però els altres dos van ser brutalment apallissats.

“Quan va arribar la Policia Nacional espanyola, va començar a qüestionar els agredits i a justificar el que havia ocorregut, dient que aquestes coses passaven per anar a manifestacions”, recorden. La policia només va identificar Cristian Ruiz, qui va ser jutjat i condemnat a pagar dues indemnitzacions a les víctimes –amb 1.400 i 2.400 euros, respectivament–, a un any d’internament en un centre de menors i mig any de llibertat vigilada. Tanmateix, les dues indemnitzacions van ser sufragades pel moviment neonazi de l’Estat espanyol amb la venda de samarretes i, després de diverses dilacions en els temps judicials i errors en les sentències, que va haver de recórrer l’advocat de les víctimes, segons conten des de l’Assemblea Popular, el jutge va dictaminar que no havia de complir cap tipus de sanció ni entrar al centre de menors, perquè estava rehabilitat.

“Quan va arribar la Policia Nacional espanyola, va començar a qüestionar als agredits i a justificar el que havia ocorregut, dient que aquestes coses passaven per anar a manifestacions”, recorden

Just el dia de la inauguració d’una seu d’Hogar Social a Elda, veïnes d’Elda i altres municipis de les comarques del sud del País Valencià, així com diverses organitzacions i partits, van assistir a la concentració que s’havia organitzat per mostrar el rebuig a la inauguració. La convocatòria es va celebrar sense cap incident, però en el retorn a casa, els bessons Cristian Ruiz i Edgar Ruiz haurien agredit a un membre del col·lectiu Respuesta Popular d’Elx i cinc participants més a la convocatòria van rebre amenaces i insults. En aquesta ocasió, no es va interposar denúncia. El moviment antifeixista del País Valencià també ha assegurat en diverses ocasions que un dels bessons així com altres membres d’El Galeón va estar present en l’intent de boicotejar la manifestació antifeixista de Diada del Nou d’octubre a València. La setmana passada, Cristian Ruiz va ser condemnat a pagar una multa de 135 euros, després que una membre de l’Assemblea Popular d’Elna i el Petrer el denunciara el mes de desembre per lesions i amenaces. Segons afirma la jove, el metge que la va atendre en urgències va especificar al part de lesions que havia estat “una agressió d’odi”, però, finalment només ha estat condemnat per un delicte de lesions lleus.

Com és habitual en la militància hooligan ultradretana, el grup amb base al Petrer concentra les seues agressions contra aquelles persones que consideren distintes per la seua estètica, la procedència, condició sexual o per les seues idees polítiques. “Al final el que volen és acoquinar el jovent que discrepa amb el pensament únic i el sistema actual”, subratlla un membre de l’APEP. De fet, no només han sigut agredides membres del moviment antifeixista, sinó també el veïnat procedent de diferents països. Una altra de les agressions més greus va ser contra un jove cubà, durant la celebració d’unes festes de Moros i Cristians a Elda. “Mentre que el jove caminava pel carrer, un grup de rapats, un perfil que encaixa amb els membres d’El Galeón, el colpejaren a la nuca i va caure inconscient al sòl”, relata l’Assemblea Popular. Quan va recobrar la consciència, es trobava al riu Vinalopó, on l’havien llançat. En aquesta ocasió, cap agressor va poder ser identificat i, per tant, van quedar impunes novament.

Més de sis anys d’impunitat feixista i repressió contra l’antifeixisme

Des de l’Assemblea Popular d’Elda i Petrer i Crida Contra el Racisme, denuncien que la impunitat dels agressors es troba intacta des que van començar els atacs i les amenaces. La majoria de les denúncies han estat arxivades o els agressors han quedat en llibertat amb càrrecs o bé, després del judici, han resultat absolts. En els casos en què s’ha dictat condemna, segons remarquen des de l’APEP, aquestes han sigut “prou irrisòries”, bàsicament multes econòmiques “molt baixes”, ordres d’allunyament de 100 metres o hores de treball en benefici de la comunitat. “Des del principi, els nazis han actuat amb total impunitat, i amb eixa supèrbia que els atorga la impunitat, mentre que nosaltres sofrim la repressió antifeixista”, critica un membre de l’Assemblea Popular. I afegeix que més d’una vegada, durant els judicis, s’ha “qüestionat” a les víctimes i s’han desestimat casos d’agressions i amenaces relacionats amb membres d’El Galeón, així com que la Policia Local ha “manipulat” les denúncies, havent de tornar després l’agredida per avisar de què no havia dit el que havien apuntat a l’escrit.

Més d’una vegada, durant els judicis, s’ha “qüestionat” a les víctimes i s’han desestimat casos d’agressions i amenaces relacionats amb membres d’El Galeón, així com que la Policia Local ha “manipulat” les denúncies, havent de tornar després l’agredida per avisar de què no havia dit el que havien apuntat a l’escrit

L’Assemblea denuncia diferents casos de repressió policial, en què agents de la policia secreta han esperat a militants antifeixistes en els portals dels seus domicilis o els han interceptat pel carrer per enregistrar-los. Un altre cas que han destacat correspon a l’agressió en grup d’uns 20 neonazis. L’endemà de l’atac, segons afirmen, la Policia Nacional espanyola va acudir a la casa d’un dels agredits, on li van enregistrar el cotxe, “buscant alguna cosa que el poguera criminalitzar”. En una altra ocasió, un dels membres del col·lectiu antifeixista va enxampar un home fotografiant la façana de la casa de la seua àvia, mentre ell es trobava a l’interior. Immediatament, conten, el jove va eixir i va acorralar l’home, qui li va mostrar una placa de policia, mentre que, “nerviós i titubejant”, es defensava assegurant que estaven fent una “investigació contra el tràfic de drogues”, en un barri que asseguren que la mitjana d’edat es troba en 60 anys.

Un últim cas de repressió policial que han subratllat es va produir contra un membre de l’Assemblea que es troba vivint a Madrid. Segons el relat de fonts dels col·lectius antifeixistes, la Policia Local de Petrer es va posar en contacte amb ell, perquè li volien “fer unes preguntes” per la qual cosa va haver de viatjar fins al municipi. Quan va arribar a la comissaria, “el van culpar d’unes pintades antifeixistes que no havia realitzat, podent demostrar que feia temps que no baixava de Madrid”, relaten. “En eixe moment, li van traure una llista negra amb noms, que recitaren de memòria, i el pressionaren perquè assenyalara algú”.