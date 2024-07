La justícia confirma per tercera vegada la condemna contra el mosso que va agredir un periodista de la 'Directa'

Primer va ser l’Audiència Provincial de Barcelona el 2021 i després ho va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el març de 2022. Ara ha estat el Tribunal Suprem qui ha ratificat la sentència condemnatòria contra l’antiavalots de la Brigada Mòbil Daniel M. C. per “atemptar contra la integritat física” del periodista de la Directa Jesús Rodríguez, mentre cobria el desallotjament del Banc Expropiat del barri barceloní de Gràcia, el maig de 2016.

D’aquesta manera el Tribunal Suprem confirma que l’agent dels Mossos d’Esquadra va actuar de “manera gratuïta” i ratifica la condemna a una pena de dos anys de presó, dos anys d’inhabilitació i suspensió per a l’exercici de l’activitat policial i a una indemnització de 7.265 euros.

Segons el relat judicial, Rodríguez estava cobrint el desallotjament “sense que ni ell ni les poques persones que l’envoltaven estiguessin realitzant cap acte hostil, ni violent, ni agressiu” quan Daniel M.C. “mitjançant la defensa el va copejar de manera que li va causar una fractura obliqua de la primera falange de la mà esquerra”.

“La conducta que s’atribueix a l’agent acusat està clarament desvinculada de l’actuació policial que s’estava duent a terme fins aquell moment”, afirma la sentència

La sentència ratificada afegeix que “l’agent acusat va abandonar la línia formada per la resta d’agents i, després d’avançar-se al seu binomi que duia l’escut, es va endinsar cap a la plaça uns metres i es va dirigir exclusivament on es trobava el perjudicat amb un petit grup de persones més, i el va agredir amb la defensa”. Així mateix, la sentència considera un agreujant l’ús de la defensa com a instrument perillós: “La qualificació de l’acció lesiva per l’ús d’instrument perillós deriva no només per les característiques de l’arma utilitzada, sinó també per la manera d’utilitzar-la durant l’agressió, així com pel concret resultat lesiu produït”. Finalment, descarta cap eximent pel fet que l’antiavalots estigués actuant en compliment d’un deure: “La conducta que s’atribueix a l’agent acusat està clarament desvinculada de l’actuació policial que s’estava duent a terme fins aquell moment, i així la mateixa sentència de l’Audiència de Barcelona qualifica l’agressió com a gratuïta”.



Fals testimoni contra periodistes

Durant el judici pels fets referits a l’agressió al periodista Jesús Rodríguez, el mateix agent va assenyalar que anys abans, el fotoperiodista Isidre García li havia trencat el tendó d’Aquil·les després de llençar-li una tanca. “Va fer aquestes declaracions sabent que hi havia una sentència absolutòria ferma per a l’Isidre Garcia, que considerava provada que ni ell ni ningú va llançar-li cap tanca”, expliquen des del Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia. Alhora, en el mateix judici també va declarar un sergent de Mossos d’Esquadra, que va afirmar els mateixos fets falsos.

Les imatges enregistrades per periodistes en el desallotjament del Banc Expropiat van ser claus per demostrar la innocència de l’Isidre Garcia i per tirar endavant l’acusació contra l’agent que va lesionar al Jesús Rodríguez

És per això que Rodríguez i García van decidir interposar una querella contra els dos agents el setembre passat, vuit anys després dels fets, per delictes d’acusació i denúncia falsa, i fals testimoni. La querella va ser admesa a tràmit pel jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona el 22 de novembre de 2023. Actualment, es troba en fase d’instrucció i aquest dijous se celebrarà l’última declaració dels querellants, amb la intervenció del periodista Jesús Rodríguez.

Des d’Irídia, que actua com a acusació particular en el cas, recorden que “les imatges enregistrades per periodistes en el desallotjament del Banc Expropiat van ser claus per demostrar la innocència de l’Isidre Garcia i per tirar endavant l’acusació contra l’agent que va lesionar al Jesús Rodríguez, acreditant la importància de la tasca periodística en contextos de protesta”.

Paral·lelament al judici, el Grup de Periodistes Ramon Barnils juntament amb Irídia i el suport europeu de Free Press Unlimited, va impulsar la campanya #ProuMentidesPolicials. “L’actuació dels agents en tots dos casos ha implicat una vulneració del dret a la informació”, sentencia el president del grup Enric Borràs.