La jutge condemna Rodrigo Lanza a vint anys de presó per "assassinat" amb "motius ideològics"

La defensa de Lanza, exercida per l'advocat Endika Zulueta, ha avançat que recorreran la sentència al Tribunal Superior de Justícia d'Aragó en considerar que va haver-hi "multitud de violacions dels drets fonamentals durant la vista". En cas que no estimin el recurs, recorreran al Tribunal Suprem, al Constitucional i, en última instància, al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg

La magistrada i presidenta del jurat, María José Gil Corredera, imposa una condemna de vint anys de presó a Rodrigo Lanza en considerar-lo “autor responsable d’un delicte d’assassinat consumat amb traïdoria”, amb l’agreujant “per motius ideològics” i “atenuant analògic d’embriaguesa”. Així mateix, imposa la “inhabilitació absoluta durant tot el temps de la condemna, més les costes processals”, incloses les de l’acusació particular, i una indemnització de 200.000 euros a la família de Victor Laínez. També haurà d’indemnitzar al Servei Aragonès de Salut la quantitat de 5.620 euros. La jutgessa també ha acordat abonar a l’acusat els tres anys de presó provisional que porta i que se li rebaixaran de la condemna actual.

Així s’indica en la sentència, de 26 pàgines, lliurada a les parts aquest dimarts al matí, després que el jurat popular el declarés culpable d’un delicte d'”assassinat”, amb vuit vots contra un. El jurat va emetre el seu veredicte dijous passat, 17 de setembre, l’endemà passat de quedar vist per a sentència el judici, celebrat en l’Audiència de Saragossa.



“Multitud de violacions dels drets fonamentals durant la vista”

La defensa de Lanza, exercida per l’advocat Endika Zulueta, ha avançat a AraInfo que presentaran un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó (TSJA), que pot interposar-se davant l’Audiència els pròxims deu dies. Zulueta considera que va haver-hi “multitud de violacions dels drets fonamentals durant la vista”. En cas que el TSJA no estimi el recurs, es recorreran al Tribunal Suprem, al Tribunal Constitucional i, en última instància, al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.

Després de la lectura del veredicte, la fiscalia va sol·licitar que Rodrigo Lanza fos condemnat a vint anys de presó, a més d'”inhabilitació absoluta” durant el temps de la condemna i una indemnització de 150.000 euros

Després de la lectura del veredicte, la fiscalia va sol·licitar que Rodrigo Lanza fos condemnat a vint anys de presó, a més d'”inhabilitació absoluta” durant el temps de la condemna i una indemnització de 150.000 euros. Per part seva, l’acusació particular, exercida pels penalistes José Luis Melguizo i Enrique Trebolle en representació de la família Laínez, igual que l’acusació popular, exercida per David Arranz en representació del partit ultradretà Vox, va demanar a la magistrada una pena de vint-i-tres anys de presó i 500.000 euros d’indemnització.

L’advocat de la defensa, Endika Zulueta, va considerar llavors que no va haver-hi “assassinat”, sinó en tot cas un delicte de lesions amb mort no estimada, la qual cosa suposa una condemna de dos a cinc anys, però amb l’atenuant d’actuar amb influència de l’alcohol, “l’única pena a imposar possible és de dos anys”.

Rodrigo Lanza, a la presó provisional per aquesta causa des que van tenir lloc els fets, el desembre de 2017, ja va ser jutjat el novembre de 2019 i sentenciat a cinc anys de presó després que el jurat popular el considerés, amb vuit vots contra un, culpable d'”homicidi imprudent” però no d'”assassinat”, com reclamaven les acusacions. No obstant això, el TSJA va ordenar repetir el judici després de declarar nul el veredicte en considerar que va haver-hi una “falta suficient de motivació”.

*Article publicat originalment a ‘AraInfo‘