La Sareb porta a judici onze famílies i dos activistes de la PAH Lleida

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca va okupar un edifici de l'anomenat banc dolent el març del 2019 i onze famílies en situació de vulnerabilitat hi van entrar a viure. Set mesos després, els Mossos d'Esquadra el van desallotjar i ara compareixen davant la justícia acusades d'usurpació

Un any i quatre mesos després del desallotjament, la Sareb porta a judici les onze famílies que okupaven el bloc del carrer Ripollès de Lleida i dos activistes de la PAH, acusats d’usurpació. El març de 2019, la Plataforma va decidir okupar el bloc al barri de Balàfia perquè hi entressin a viure famílies en risc d’exclusió social, algunes amb menors d’edat a càrrec. Segons Henry Mora, l’edifici estava buit des que s’havia construït i la Sareb l’havia adquirit el gener de 2019.

La situació pandèmica ha endarrerit el procediment judicial i actualment les famílies afectades es troben en situacions diverses. Algunes han marxat de Lleida, altres estan allotjades en pensions o pisos compartits de la Paeria i només quatre van aconseguir un lloguer social per part de l’anomenat banc dolent. “Tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat, si no tenien ingressos declarats, papers i menors a càrrec, quedaven fora d’un lloguer social de la Sareb”, denuncia Mora. Ara, el bloc està en obres i els pisos en venda.

A banda de les onze famílies, també hi ha dos activistes de la PAH denunciats perquè van ser identificats a l’exterior de l’edifici el 27 de març, quan una dotació policial de Mossos d’Esquadra s’hi va presentar alertada d’una okupació que s’acabava de fer pública. Era la primera i única okupació d’un bloc sencer a Lleida com a Obra Social de la PAH, que n’ha recuperat una cinquantena a Catalunya.

Poc més de set mesos després, el 14 de novembre de 2019, un fort desplegament policial d’ARRO dels Mossos va executar el desnonament, tot i que hi havia una negociació en curs entre l’Obra Social de la PAH, la Sareb, la Paeria i l’Agència Catalana de l’Habitatge per aconseguir un lloguer social a altres pisos de la cartera del banc dolent. La policia va identificar totes les famílies que sortien del bloc, algunes en situació administrativa irregular, que no van poder treure totes les seves pertinences.

La PAH ha convocat una concentració de suport a les 12 h davant dels Jutjats de Lleida per reclamar l’absolució de totes les encausades i l’accés a un habitatge digne. La PAH denuncia que “de forma anòmala” el jutjat d’instrucció número 3 de Lleida ha decidit celebrar el judici tot i no poder citar set de les investigades. A més, la Sareb no ha comparegut i és únicament el Ministeri Fiscal qui ha formular l’acusació i ha demanat set euros diaris durant cinc mesos per a cada acusada així com per una activista de la PAH que va fer d’interlocutora amb Mossos.