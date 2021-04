L'Ajuntament del Prat de Llobregat multa una plantada de verdures que protestava contra un pla d'urbanització

La plataforma ecologista Ni un pam de terra, que s'oposa a l'Àrea Residencial Estratègica (ARE), denuncia que el consistori ha imposat dues multes de 300 euros a activistes identificades durant la instal·lació d'un hort urbà que es va fer com a mostra de rebuig a la reforma urbanística, així com una tercera sanció per valor de 750 euros per haver-se encadenat a dins del consistori

En una nota de premsa enviada als mitjans de comunicació el 31 de març, la plataforma veïnal Ni un pam de terra ha fet públiques tres sancions econòmiques imposades per l’Ajuntament del Prat de Llobregat a algunes de les seves activistes. Les multes, que en total sumen la quantitat de 1.351 euros, penalitzen tres mobilitzacions i accions diferents organitzades per la plataforma entre el 30 de gener i el 18 de febrer. La primera de les sancions, de 300 euros, rebuda per una de les activistes –que va ser identificada in situ per la policia local el 30 de gener–, castiga la utilització o ocupació de la via pública sense la corresponent autorització municipal, concretament la “concentració sense autorització d’unes divuit persones al terreny tancat i de titularitat municipal ubicat entre l’avinguda Onze de Setembre i la carretera de la Bunyola”. En la mateixa multa, reproduïda conjuntament amb les altres dues a les xarxes per les activistes, també es pot llegir que “les persones es trobaven realitzant algun tipus de plantació al terreny”.

El cap de setmana del 30 i 31 de gener va ser el primer en què activistes de Ni un pam de terra van entrar als camps de conreu afectats per la segona fase del pla urbanístic Àrea Residencial Estratègica (ARE) Eixample Sud, que van començar a treballar amb una primera plantada d’enciams, bledes, raves i pèsols. El mateix cap de setmana van batejar l’hort col·lectiu autogestionat com el Camp de la Bunyola, llaurat segons les veïnes implicades per “per impedir un imminent inici de les obres de la segona fase del pla, reivindicar la memòria i el present agrícola pratenc i crear un projecte veïnal on enfortir llaços, aprendre plegades i defensar aquest espai tan necessari”.

Activistes de Ni un pam de terra van entrar als camps de conreu afectats per la segona fase del pla urbanístic Àrea Residencial Estratègica (ARE) Eixample Sud, per plantar-hi enciams, bledes, raves i pèsols

El 7 de febrer es va aplicar una segona sanció, pel mateix motiu i amb la mateixa quantitat que l’anterior, però en aquest cas es tractava d’“unes nou persones”. A la multa s’especifica que els agents van informar les activistes que “que no podien continuar en aquesta propietat i que devien marxar i així ho han fet”. Ambdues són considerades faltes lleus, mentre que la tercera i darrera sanció, de 751 euros, aplicada a una altra integrant de la plataforma “per entrar en l’edifici de l’Ajuntament i encadenar-se a la barana de l’escala del saló de plens” després d’una concentració de protesta davant l’edifici de l’Ajuntament convocada per Ni un pam de terra per l’inici de les obres d’urbanització dels camps, és una falta greu segons l’ajuntament pratenc, en aplicació l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana aprovada al ple municipal del 28 de gener de 2003, durant el mandat de Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat entre els anys 1982 i 2019.

“Llei mordassa local”

Les representants de Ni un pam de terra denuncien que, “amb les multes, el consistori pratenc aplica l’ordenança municipal de civisme amb finalitats polítiques”. Les activistes critiquen que les ordenances municipals “s’estan utilitzant com una llei mordassa local per silenciar les protestes veïnals contra la construcció de la segona fase del projecte urbanístic de l’ARE Eixample Sud”, i remarquen que “no tenen rang de llei i no es poden utilitzar per reprimir el dret a la protesta”. A la nota de premsa, afegeixen que les multes van arribar a les activistes pocs dies després de la roda de premsa celebrada davant dels terrenys afectats, en què a més d’una activista de Ni un pam de terra van intervenir representants de Depana i les plataformes Zeroport i SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, que van proposar la creació d’un front comú entre l’ecologisme, la pagesia i la ciutadania per aturar els projectes d’ampliació de l’aeroport i del port de Barcelona i el creixement urbanístic al delta del Llobregat.

Des de la plataforma es recorda també que el projecte d’hort comunitari va finalitzar amb l’inici de les obres d’urbanització dels camps, el 16 de febrer, i critiquen la decisió municipal de seguir endavant amb les obres a una zona inclosa a l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (Important Bird Area, IBA) número 140 del Delta del Llobregat per la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO-Birdlife). En darrer lloc, anuncien que la plataforma manté la seva campanya per aturar les obres de l’ARE Eixample Sud amb una nova convocatòria de protesta, el 10 d’abril.

L’organització ecologista Depana ha exigit la retirada immediata de les multes i la suspensió cautelar de les obres mentre s’estudia la importància de la zona per al conjunt dels ecosistemes deltaics

D’altra banda, la reacció a les multes per part d’altres col·lectius i organitzacions ecologistes no s’ha fet esperar. La Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) ha exigit la retirada immediata i la suspensió cautelar de les obres mentre s’estudia la importància de la zona per al conjunt dels ecosistemes deltaics i fins que s’aprovi el Pla Especial de Protecció del Delta del Llobregat, amb la presentació d’un recurs d’alçada a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat. Una altra entitat, Ecologistes en Acció, ha demanat sancions contra l’Ajuntament del Prat per l’incompliment del Reglament de Béns de les Entitats Locals, que obliga a tots els ajuntaments a tenir confeccionat i publicat un Inventari de Camins Públics municipals. “L’Ajuntament del Prat fa més de trenta anys que incompleix la norma i les seves obligacions de preservar i protegir el domini públic a càrrec seu, i és per això que exigim l’obertura d’un expedient disciplinari i la imposició de sancions contra les autoritats municipals que fa anys que incompleixen les seves funcions”, explica Josep Hurtado, advocat de l’organització ecologista, que també demana la retirada immediata de les sancions a les membres de Ni un pam de terra i la dimissió de “l’autoritat que les hagi signat” en un termini màxim de quinze dies. “En cas contrari”, adverteix Hurtado, “continuarem denunciant tots els incompliments de l’Ajuntament del Prat”.