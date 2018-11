L'ambaixada espanyola denega el visat al germà d'Idrissa Diallo per assistir a l'estrena de la pel·lícula sobre la mort del jove al CIE

Yakouba Diallo no podrà viatjar a l’Estat espanyol per participar en les presentacions del film de la productora Metromuster que narra periple del seu germà abans de morir al CIE de Barcelona la Nit de Reis de l’any 2012. L’ambaixada de Conakry li ha denegat el visat malgrat que els col·lectius impulsors del projecte asseguren que les al·legacions amb què ho justifiquen són “falses”

David Bou | @dvdbou

La productora Metromuster, la plataforma Tanquem els CIE i el centre per la defensa dels drets humans Irídia han fet públic un comunicat on denuncien que l’ambaixada espanyola a Conakry (Guinea) ha denegat el visat per viatjar a l’Estat espanyol a Yakouba Diallo, germà del jove mort sota custòdia policial al CIE de Barcelona la Nit de Reis de l’any 2012. El motiu del viatge era assistir a l’estrena de la pel·lícula que la cooperativa audiovisual autora de Ciutat Morta estrenarà avui dilluns al Festival de Cinema Europeu de Sevilla i dijous als cinemes Aribau de Barcelona, així com participar de diverses xerrades, col·loquis a dues universitats i debats a festivals de cinema de prestigi, on tenia previst participar com a coprotagonista de l’obra i familiar d’Idrissa.

Les tres entitats impulsores del documental asseguren que Diallo disposava de tota la documentació que se li havia requerit: els bitllets d’avió d’anada i tornada, una assegurança mèdica, reserves d’hotel i la certificació que disposava dels recursos econòmics suficients per cobrir tota la seva estada. A més a més, la Universitat Menéndez Pelayo de Sevilla, l’Escola Massana de Barcelona i certàmens cinematogràfics com el mateix festival sevillà o l’Alternativa de Barcelona havien redactat cartes d’invitació oficials, que també han estat a disposició de les autoritats diplomàtiques.

Segons els signants del comunicat l’ambaixada fonamenta la denegació en dues raons: la no justificació del propòsit i condicions del viatge i no haver aportat proves de què disposa dels mitjans de subsistència suficients per mantenir-se durant l’estada prevista de 15 dies

Tot i això, segons els signants del comunicat, l’ambaixada fonamenta la denegació en dues raons: la no justificació del propòsit i condicions del viatge i no haver aportat proves de què disposa dels mitjans de subsistència suficients per mantenir-se durant l’estada prevista de 15 dies. Per aquest motiu, els col·lectius denunciants expressen “la nostra enèrgica protesta per la denegació d’aquest visat” i ho consideren “un nou capítol en la seqüència de maltractaments institucionals als quals ha estat exposada la família Diallo des que Idrissa va morir”. Cal recordar que Idrissa Diallo va ser enterrat en un nínxol anònim del cementiri de Montjuïc sense que cap amistat o membre de la seva família fos informada de forma oficial de la mort i de la ubicació de les seves despulles.

En darrer terme, els tres col·lectius, als quals s’ha sumat en la denúncia pública l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), exigeixen “una treva en la violència burocràtica que porta patint la família Diallo des de fa massa anys i l’aixecament d’unes al·legacions que entenem que són falses i que impedeixen que Yakouba disposi d’un visat legítim”. La motivació era que el viatge de Yakouba Diallo servís com a part d’un procés de reparació on ell mateix pogués explicar el greuge que han patit com a conseqüència de l’actuació de l’Estat espanyol en el cas del seu germà.

Yakouba Diallo és un dels principals protagonistes de Idrissa, crònica d’una mort qualsevol, film amb una durada de 94 minuts immers en la tradició del cinema polític, combinant un estil de narració directa amb els elements d’un road movie i l’estructura d’un thriller.