L’any arrenca amb una vaga indefinida de Cacaolat per un calendari laboral conciliador

La plantilla de Santa Coloma de Gramenet reivindica un calendari laboral que permeti conciliar vida laboral i familiar, i rebutgen treballar els caps de setmana d’estiu. En el segon dia d’aturada, el comitè d’empresa xifra un seguiment del 100%



Gemma Garcia | @gemma_g_fabrega

És la marca reina de batuts i darrere hi ha dos monstres de les begudes: Damm i Cobega –la històrica embotelladora de Coca Cola, propietat de la família Daurella. Des d’ahir a les sis del matí, la fàbrica de Cacaolat a Santa Coloma de Gramenet està en vaga indefinida. No han arribat a un acord sobre el calendari laboral de 2019 amb l’empresa, que pretén que la plantilla treballi els caps de setmana durant els mesos d’estiu. Segons el comitè d’empresa, el seguiment és del 100% i per tant, hi ha una aturada total de la línia de producció a tots els torns i de la distribució, és a dir, no ha entrat ni sortit cap camió.

En aquesta ocasió, el comitè, integrat per CCOO, UGT, USOC i CGT, va a l’una en el pols amb una empresa que va créixer un 7% el 2017 arribant a unes vendes de 62 milions d’euros, amb una previsió empresarial d’arribar als 70 el 2020. Precisament el 2017, Cacaolat va aplicar el quart torn però garantint que no es treballaria els caps de setmana d’estiu. Tot i així, un any més tard, el comitè va acceptar el contrari perquè la fàbrica argumentava un increment de la producció. Enguany però, l’empresa pretén continuar amb “l’excepcionalitat” del 2018 i obligar la plantilla a treballar els caps de setmana d’estiu.

El coordinador del sector de l’alimentació d’Indústria de CCOO de Catalunya, Miguel Ángel Domínguez, reivindica tornar al calendari de 2017 i assegura que la vaga continuarà fins a aconseguir-ho. Pel delegat sindicat de CGT, Antonio Ubago, “les condicions que vol imposar l’empresa impossibiliten la conciliació de la vida laboral i familiar”. Aquest sindicat va ser l’únic que es va negar a signar el conveni que preveia que el descans dels caps de setmana es pogués modificar per necessitats productives.

CGT també denuncia que la multinacional ha estat sancionada en diverses ocasions per no complir en Prevenció de Riscos Laborals, però, a més, ha hagut de readmetre un exdelegat sindical per acomiadament nul. Àlex Piñol de la planta de Santa Coloma va quedar fora del comitè per un vot i just un dia després de la fi del període de protecció, va ser acomiadat. L’empresa va argumentar en el seu moment que havia abandonat en diverses ocasions el seu lloc de treball, però Ubago ho defineix com a “persecució sindical” i la sentència titllava de “molt greu” l’actuació de l’empresa, que continua pagant-li el salari però no el vol al seu lloc de feina.

El 2012, Cobega i Damm van formalitzar la compra de Cacaolat per 75 milions d’euros, després que un any abans s’apliqués un ERO que va afectar 277 treballadores de les plantes de Parets i de Barcelona. La nova propietat va decidir obrir-ne una de nova a l’antiga fàbrica cervesera a Santa Coloma de Gramenet, on des d’ahir no es fabrica ni es distribueix cap Cacaolat.

Aquest divendres, 4 de gener, al matí, la direcció de l’empresa ha tornat a reunir-se amb el comitè d’empresa en una mediació amb la Inspecció de Treball entre les dues parts. La trobada ha acabat sense cap acord, segons fonts de la representació de les treballadores, perquè “l’empresa s’ha negat a negociar mentre la vaga segueixi convocada”. La convocatòria vaga indefinida de 24 hores es manté, doncs, sense que hi hagi cap altra trobada de mediació calendaritzada. Com ja van fer el primer dia de vaga, un grup d’operàries de la planta té la intenció de plantar-se de forma permanent davant de la factoria de la beguda de cacau; dels sindicats convocants s’està fent una crida solidària al veïnat de Santa Coloma per tal que portin mantes i menjar per a les acampades. Diumenge, dia 6, coincidint amb el dia de Reis, també s’hi ha convocat una concentració de suport.