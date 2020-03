Desallotgen una de les quatre okupacions feministes anunciades el 8-M a Barcelona

És el segon any que el moviment pel dret a l’habitatge, amb la complicitat del moviment feminista, okupa immobles amb motiu del 8 de Març. Durant la jornada d’ahir, es van fer públiques okupacions d’habitatges a diversos barris de Barcelona: un bloc sencer a Gràcia, un altre a Sants, un pis a Poble-sec i un altre a Trinitat Vella. En total, onze habitatges per a dones implicades en diversos grups i sindicats, que avui en roda de premsa han volgut posar sobre la taula que la problemàtica de l’habitatge té “rostre de dona”, però que alhora, són elles les que estan a primera línia de la lluita.

Just quan la roda de premsa ha finalitzat davant del bloc okupat a Gràcia, al carrer Maurici Sarrahima, ha arribat la unitat d’antiavalots dels Mossos per efectuar el desallotjament. Ahir a la nit, una desena de dotacions de la Brimo ja va intentar un desallotjament nocturn, que els grups d’habitatge van aconseguir evitar, col·locant una barricada de mobiliari davant l’edifici i convocant un sopar popular. Les activistes asseguren que fa dos anys que el bloc està buit i han explicat que estaven en contacte amb la propietat per negociar. Tot i això, el desenonament s’ha executat i la policia ha identificat dues persones. De moment, la resta d’habitatges continuen en peu, tot i que el Grup d’Habitatge de Sants ha denunciat que la propietat ha intentat entrar a l’immoble okupat al carrer de Sagunt, que han batejat com Ca la Kris, i ha fet una crida a sumar forces per resistir a l’intent de fer-les fora.

Bàrbara del Sindicat d’Habitatge de Gràcia ha recordat que totes les okupacions d’ahir, com la de l’any passat, es van fer de manera no mixta i ha insistit en el fet que les dones són les que “assumeixen la defensa de la llar perquè assumeixen les tasques de cures i reproductives”

La primera okupació que es va fer pública durant la jornada d’ahir va ser precisament la del barri de Sants. L’Espai Feminista i el Grup d’Habitatge de Sants, passades les dues del migdia, anunciaven que dones del barri havien okupació sis pisos al carrer Sagunt, un immoble propietat, segons el Grup d’Habitatge, de l’empresa Dinder trade SL. Més tard, s’anunciava l’okupació un pis al carrer Tapioles a mans de Divarian per a una dona amb la seva criatura menor d’edat. El fons d’inversió és la marca immobiliària de BBVA i Cerberus, gestionat a l’Estat espanyol pel fill major de l’expresident espanyol José María Aznar, José María Aznar Botella, a través d’una filial, Haya Real Estate.

En el marc de la campanya Fem Llars Feministes, l’any passat, amb motiu de la vaga feminista, també va néixer un bloc, quan una manifestació no mixta d’unes 400 persones va acabar amb l’ocupació de l’edifici al carrer de França Xica al barri del Poble-sec. Bàrbara, del Sindicat d’Habitatge de Gràcia, ha recordat a la roda de premsa que totes les okupacions fetes públiques ahir, com la de l’any passat, es van fer de manera no mixta –només per part de dones– i ha insistit en el fet que les dones són les que “en el dia a dia, assumeixen la defensa de la llar perquè assumeixen les tasques de cures i reproductives”.

Segons detecta un informe de l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) sobre dret a l’habitatge i pobresa energètica a Barcelona des de la perspectiva de gènere, elaborat el 2018, les dones es troben sobrerepresentades en els processos de desnonament, un fet “especialment preocupant” per les dificultats que tenen posteriorment per accedir a un nou habitatge “en condicions dignes”.