Les multes contra les vaguistes valencianes del 8-M ascendeixen ja a més de 6.000 euros

Continua la repressió al moviment feminista de València per la històrica vaga general del passat 8 de març. Emparades en la llei mordassa, ja són dotze les multes contra les vaguistes de l’Assemblea Feminista

Tere Albero | @tere_albero

La participació en els piquets informatius i altres mobilitzacions que van tenir lloc el 8-M està comportant un seguit de multes per via administrativa contra algunes dones que van prendre part d’aquestes accions. Per difondre el cas, les feministes valencianes han decidit organitzar una resposta antirrepressiva “clara i contundent” i hui enceten una campanya per fer publiques les seues denúncies mitjançant un vídeo.

Critiquen que la multa administrativa “per demanar a un policia que em parle en la meua llengua” té un import de 200 €, així com “ocupar els carrers durant una vaga legal” o “informar de la vaga amb piquets informatius” són els motius pels quals les vaguistes denuncien que se’ls han interposat diverses sancions econòmiques de 601 €.

Fruit dels moments de tensió viscuts aquell dia entre les forces i cossos de seguretat i les vaguistes concentrades de forma pacífica a la porta del rectorat de la Universitat de València, ara les vaguistes han d’assumir una multa que, en la seua opinió se’ls aplica “per queixar-se de la violència policial aplicada sobre els nostres cossos”.

Les membres de l’Assemblea volen evidenciar “l’estructura patriarcal i capitalista que s’amaga darrere d’aquesta onada de repressió”, que no podria fer-se d’altra manera si no fou mitjançant la llei mordassa, amb la que busquen “inculcar-nos la por, mantenir-nos callades, aïllades i criminalitzar-nos”.

A pesar que la repressió contra el moviment feminista al País Valencià està sent de les més contundents de tot l’Estat espanyol, també han arribat multes administratives i s’han encetat processos judicials contra les vaguistes de Sant Cugat del Vallès, de Gijón o de Burgos. Enfront d’aquesta situació les feministes expliquen que respondran “colze a colze i en comunitat, perquè si toquen a una, ens toquen a totes”.