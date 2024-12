Multes per als contraris a la Copa Amèrica, honors per al seu CEO, Grant Dalton

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya sanciona l’Associació de Veïns del Barri Gòtic de Barcelona i Ecologistes en Acció, com entitats "organitzadores" de la manifestació contra la turistització del 6 de juliol a Barcelona i, concretament, per posar enganxines al marcador del compte enrere de la regata de vela que hi havia a la platja de la Barceloneta

El ple de l’Ajuntament de Barcelona del 29 de novembre va condecorar amb el Títol Honorífic Amic de Barcelona el conseller delegat de la Copa Amèrica de vela 2024, el neozelandès Grant Dalton. Els honors els va rebre amb el vot favorable del PSC, Junts, PP i Vox, i l’oposició de Barcelona en Comú i ERC. Dues setmanes més tard, l’Associació de Veïns del Barri Gòtic de Barcelona i l’entitat Ecologistes en Acció han rebut una sanció de 200 euros com a organitzadors de la manifestació contra la massificació turística i la Copa Amèrica que es va celebrar el 6 de juliol al centre de la capital catalana. Cal recordar, però, que la mobilització va ser convocada per més de 200 entitats.

Acusen els organitzadors de no haver fet “cap tipus d’advertiment a les persones que començaven a posar els adhesius a l’estand publicitari”

En concret, a l’acta de “recollida de dades de reunions i manifestacions” –que consta a la base de dades dels Mossos d’Esquadra on es bolca una descripció detallada de totes les protestes que se celebren als carrers de Catalunya– es detalla que en el transcurs de la manifestació es van enganxar adhesius, es van fer servir pots de fum i una canya de bambú va impactar la clienta d’un hotel. En el mateix document, acusen els organitzadors de no haver fet “cap tipus d’advertiment a les persones que començaven a posar els adhesius a l’estand publicitari”, en referència al marcador digital que indicava el temps que faltava per l’inici de la Copa Amèrica, col·locat a la plaça del Mar i patrocinat per SEAT Cupra. “A més, també han tapat parcialment aquest estand, amb una pancarta de color verd amb la inscripció ‘Se’ns acaba el temps, se’ns acaba la paciència’”, rebla l’acord d’iniciació del procediment sancionador, signat per la directora general d’Administració de Seguretat, Joana Ricardo Hoyos.

L’acta detalla tots els aspectes de la mobilització veïnal, lemes, càntics, contingut de les pancartes i, fins i tot, s’hi destaca que “durant el transcurs de la mobilització s’han exhibit diferents tipus de bandera, com la de Palestina, la senyera catalana o l’estelada”. Finalment, els policies que en feien seguiment van fer constar que “les persones han estat realitzant crides en contra de la política local de la gestió del turisme a la ciutat de Barcelona”. En l’apartat de fonaments de dret es diu que la sanció es tramita “d’acord amb la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana”, la coneguda com a Llei Mordassa. Finalment, es determina que els organitzadors van cometre una infracció administrativa “lleu” tipificada en l’article 37.1, i que la sanció serà de 200 euros per a cada entitat, dins d’una forquilla entre 100 i 600 euros que contempla el règim sancionador en aquests supòsits.

“Són unes multes ridícules i injustes”, denuncien les entitats ara sancionades, que precisament avui es reuneixen amb el tinent d’alcaldia Jordi Valls (PSC)

“Són unes multes ridícules i injustes imposades a les dues entitats que van comunicar la celebració de la manifestació a Interior, d’entre el centenar llarg d’elles que organitzàvem la manifestació. L’acció va ser pacífica i va consistir a cobrir simbòlicament un compte enrere ofensiu per la ciutat, amb un missatge claríssim sobre la inacció i la complicitat de les administracions davant de la crisi social i ecològica que patim, i que es veu agreujada per la turistització i per esdeveniments elitistes com la Copa Amèrica de vela”, asseguren les entitats organitzadores de la protesta ara sancionada. A més, adverteixen que recorreran les multes “fins a l’última instància”. Les sancions es coneixen precisament el dia que les entitats veïnals es reuneixen amb Jordi Valls (PSC), tinent d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de la ciutat de Barcelona, per analitzar la situació i exposar les demandes amb relació a la saturació turística a diversos punts de la ciutat.