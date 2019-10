Què hi trobem, a la ‘Directa’ 486?

Un cop publicades les 500 pàgines redactades per Manuel Marchena que condemnen càrrecs electes i líders socials independentistes a penes d’entre 9 i 13 anys de presó, ha esclatat a Catalunya una massiva resposta desobedient. Us en detallem totes les claus, amb una detalla crònica dels fets de l’Aeroport del Prat i una anàlisi jurídica de com afectarà la sentència a l’exercici dels drets fonamentals. Un reportatge d’Adrià Crespo, Jesús Rodríguez, Gemma Garcia i Maties Lorente. Fotos de Victor Serri, Bru Aguiló, Freddy Davies, Carles Palacio, Dolors Pena, Dànae Quiroz i Sarai Rua.

Iván Argente Poveda conversa amb Feliu Ventura. El cantautor valencià acaba de publicar Convocatòria. Nou anys el separen del seu darrer treball. Durant tot aquest temps, ha exhibit una forta resistència a la indústria discogràfica actual. D’altra banda, ha participat en la creació d’un llibre, ha estat director artístic d’un festival de cantautors, s’ha encarregat en el mateix àmbit d’un disc que relaciona la pintura amb la música… Ha demostrat que és un artista total. Amb fotos de Lucas Guerra.

A la secció d’Impressions obrim amb ‘Els poders de l’Estat contra el procés republicà’, un article del professor de la UOC Vicens Valentín. Amb dibuix de Mercè Moreno. Tot seguit una reflexió de Paula Carpintero, integradora social, sobre l’impacte del nostre model de consum en la vida del planeta Terra. Amb il·lustració de David Van Der.

L’autofabricació ecològica de desodorants, sabons, locions o cosmètics cada dia és més habitual, ja que permet gaudir d’un estil de vida més saludable i sostenible amb el medi ambient. Alhora, suposa una alternativa laboral per a moltes productores. Ester Fayos dona veu a projectes que s’hi dediquen i fa un recull d’algunes receptes perquè les pugueu fer a casa.

Fixem l’atenció a Colòmbia, concretament a la possible implantació de l’extracció de petroli mitjançant el fracking. Grups ambientalistes i sindicals i sectors acadèmics es coordinen per fer front a un extractivisme cada cop més perillós. Un reportatge de Jaume Gil. Tot seguit, Júlia Bacardit relata la persecució i les massacres després de l’1-O al Camerun del Sud. En aquella data es va proclamar la independència de l’anomenat territori de l’Ambazònia i ja són milers les persones mortes i mig milió les desplaçades per la reacció del govern. I, per últim, l’anàlisi internacional de Roger Suso sobre la ludificació del terror ultradretà. El periodista repassa les massacres impulsades per individus supremacistes blancs: “Tots comparteixen una cosmovisió de dretes i un deliri racista i antisemita basat en una suposada superioritat dels ‘blancs’, un ideari –la preservació de la cultura, les tradicions i l’estil de vida conservador ‘europeu’ i l’oposició frontal al multiculturalisme– que creuen que s’ha de defensar tant als parlaments, amb les noves formacions de dreta radical populista en auge a tot el món, com al carrer”.

L’obertura de la secció cultural, titulada ‘Les cultures negres es col·loquen al centre del mapa’, tracta de l’emergent programació de festivals de música, cicles literaris, teatre i cinema, que mostra com artistes i intel·lectuals de la comunitat afro volen explicar la seva història. Un reportatge de Clara Macau. A continuació, el relat ‘Dins i fora’, de Santiago Alba Rico, il·lustrat per Núria Curcoll. Per acabar, les ressenyes. Xavier Puig i Sedano ens acosta les novetats de la música d’arrel, com la publicació del disc Viatge a Buda, de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Guille Larios ens exposa el llibre La libertad en coma, del grup Marcuse. Es tracta d’una reedició actualitzada d’aquesta obra col·lectiva publicada originalment l’any 2012, gestada per l’acadèmia i l’activisme francès que formen el grup Marcuse i que participen des de fa anys en lluites contra l’omnipresència de les tecnologies de la informació. Finalment, Diana Mizrahi ens porta a les profunditats del cinema documental de Claire Simon, amb el film Primeres solituds.

A la contraportada, Víctor Yustres parla amb Grace Munene, rapera i activista LGBTI de Kènia. La cantant i compositora ha patit insults, assetjaments, agressions verbals i físiques i amenaces de mort des que va sortir de l’armari l’any 2015. Ella, lluny de callar, ha abanderat la lluita pels drets LGBTI amb la seva música i els seus missatges i fotos apoderadores amb la seva parella, que difon a les xarxes, fins al punt que moltes l’han proclamat “ambaixadora arc de Sant Martí de Kènia”. Foto de Sandra González.

Suplement InfoXes

En aquesta edició encartem vuit pàgines del suplement especial de la Fira d’Economia Social de Catalunya, que se celebrarà els propers 25, 26 i 27 d’octubre al recinte de la Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar (Barcelona). Hi podeu trobar tota la programació i el detall de les entitats expositores. A la contraportada una entrevista amb Arcadi Oliveres.