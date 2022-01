Sancionen la fotoperiodista Mireia Comas amb la llei mordassa per negar-se a esborrar una imatge

La fotoperiodista cobria un control policial al barri de Ca n'Anglada de Terrassa, quan dos mossos van ordenar-li esborrar una foto i la van amenaçar amb una sanció, malgrat que la llei de protecció de la seguretat ciutadana no contempla que la policia pugui eliminar cap imatge. La norma només preveu sancions davant d’un "ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat"

La sanció ha trigat, però finalment ha arribat. Fa gairebé set mesos que dos agents de la unitat antiavalots ARRO dels Mossos d’Esquadra van ordenar esborrar una imatge a la fotoperiodista Mireia Comas i la van amenaçar amb una sanció. Tanmateix, fins abans-d’ahir, 19 de gener, no havia rebut cap notificació. En aplicació de la llei orgànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa, li imposen una multa de 601 euros –la part baixa de l’interval estipulat per a infraccions greus– per “desobediència als agents de l’autoritat”. Concretament, li apliquen l’article 36.6, que recull “la desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents o l’al·legació de dades falses o inexactes en els processos d’identificació”.

No en té més detalls perquè a la notificació no s’especifica quins són els fets concrets que se li imputen. Com va fer públic la Directa, la fotoperiodista estava cobrint un control policial al barri de Ca n’Anglada de Terrassa el 30 de juny de 2021 i, quan va treure la càmera, de seguida se li va apropar un agent per identificar-la. Comas insisteix que va lliurar el carnet del Sindicat de la Imatge UPIFC i el DNI, per tant, la sanció no respondria a una “negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents”. Alhora, l’agent va exigir-li que esborrés la fotografia, però ella, tal com s’escolta en el vídeo que va enregistrar, va traslladar-li que era “il·legal fer esborrar una foto” i relata que el policia va amenaçar-la de prendre-li la targeta de la càmera. A més, després de corroborar la documentació, el mosso va recriminar-li que ja havia estat detinguda per atemptat contra l’autoritat, un fet del qual la van absoldre el desembre de 2020.

L’article 36.23 de la llei mordassa, aprovada el 30 de març de 2015, parla d’”ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat” i no pas de la presa d’imatges, i estableix que la utilització de les imatges, és a dir, la seva publicació, representa una infracció greu “si pot posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents i de les instal·lacions protegides o posar en risc l’èxit d’una operació, respecte al dret fonamental a la informació”. Per tant, Mireia Comas tampoc no hauria comès una infracció greu de desobediència, perquè no va fer aquest ús de les imatges o de les dades personals o professionals dels agents.

De fet, la Instrucció 13, del 17 d’octubre de 2018, recorreguda pels sindicats policials i validada per l’Audiència Nacional espanyola, especifica que “no constitueix infracció la mera presa d’imatges o el tractament de les dades dels agents si no representa un risc o perill per a ells, les seves famílies, les instal·lacions o les operacions policials”. Alhora, contempla la possibilitat d’identificar la persona que hagi pres les imatges, amb objectiu de procedir, si escau, a l’exercici de les actuacions oportunes per salvaguardar els drets dels actuants, o a la seva sanció administrativa o penal”.

Comas va interposar una denúncia per “coaccions” i “amenaces” contra els agents, però el passat 21 d’octubre de 2021, el magistrat del jutjat d’instrucció número 1 de Terrassa va decretar el sobreseïment provisional de la causa

Contradient la mateixa llei mordassa i la instrucció 13, els agents van amenaçar la fotoperiodista amb una denúncia per desobediència a l’autoritat, que finalment s’ha fet realitat. En el moment dels fets, des de l’UPIFC, Xavier Subias ja va denunciar la situació viscuda i el fet que recurrentment la policia demanés que s’esborressin fotografies, tot i “no tenir cap potestat”.

Pocs dies després, Comas va interposar una denúncia per “coaccions” i “amenaces” contra els agents, però el passat 21 d’octubre de 2021, el magistrat del jutjat d’instrucció número 1 de Terrassa va decretar el sobreseïment provisional de la causa, és a dir, un arxivament temporal, susceptible a reobrir-se si apareixen nous indicis rellevants de delicte.

La sanció per llei mordassa estableix quinze dies hàbils per procedir al pagament voluntari amb reducció o per formular al·legacions, que és el que assegura Mireia Comas que farà.