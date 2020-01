“Si es jutja Martín Villa, s’obrirà el meló de la Transició espanyola”

El 8 de juliol de 1978, la ciutat de Pamplona va ser colpejada per una brutal actuació policial que es va endur la vida del militant comunista Germán Rodríguez. Amb aquells fets, que no van tenir conseqüències penals, l’Estat espanyol deixava clar que no permetria als sectors populars qüestionar el model econòmic i polític que les elits franquistes van imposar amb el procés de la Transició. Sabino Cuadra Lasarte, veterà sindicalista i exdiputat navarrès al Congrés espanyol per la coalició abertzale Amaiur entre els anys 2011 i 2015, repassa a ¡No os importe matar! (Txalaparta, 2019) les circumstàncies d’aquell terrible succés i el paper que hi va tenir l’exministre Rodolfo Martín Villa, autor d’una frase que ha marcat des d’aleshores la política d’Estat: “Els nostres són errors; els dels altres, crims”

