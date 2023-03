Un centenar d'entitats criden a manifestar-se contra els macroprojectes urbanístics i d'infraestructures a Catalunya

El moviment ecologista i social català uneix forces per exigir l'aturada de diversos macroprojectes contemplats als pressupostos de 2023, com el macrocomplex d'oci i turístic Hard Rock, l'autovia B-40 o el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Les plataformes Aturem Hard Rock, Campanya contra el Quart Cinturó i ZeroPort han convocat per a aquest dissabte una manifestació, que partirà a les sis de la tarda des de la plaça Catalunya de Barcelona

Sota el lema “Defensem la terra, construïm el futur”, les plataformes Zeroport, Aturem Hard Rock i Campanya contra el Quart Cinturó han convocat per a aquest dissabte, 4 de març, a la plaça Catalunya de Barcelona; una manifestació de protesta contra l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, la construcció de l’autovia B-40, el complex turístic i d’oci Hard Rock i la resta de macroprojectes d’infraestructures i urbanístics previstos per a l’actual legislatura del govern català, després de l’aprovació dels pressupostos el passat 2 de febrer.

La convocatòria, que compta amb el suport de 90 col·lectius i entitats ecologistes i socials d’arreu del Principat, pretén fer una crida al conjunt de la ciutadania contra una sèrie de projectes en l’actual context de crisi econòmica, social, energètica i ambiental. A la roda de premsa celebrada a la plaça de Sant Jaume, una de les portaveus de Zeroport i de la convocatòria, Elena Idoate, ha denunciat que el govern de la Generalitat vol tirar endavant una sèrie de grans projectes que són “una aberració des del punt de vista social i ambiental”.

“Aquests megaprojectes redunden en un model depredador del territori i en un increment de la mobilitat amb combustibles fòssils, amb una major emissió de gasos d’efecte hivernacle en un context d’emergència climàtica”, ha continuat Idoate. També ha alertat dels efectes devastadors que la societat pot patir en un futur immediat i ha afegit que els macroprojectes “tenen un impacte negatiu sobre uns ecosistemes fràgils” i, al mateix temps, s’excedeixen en una economia “cada cop més precària, perquè distribueixen molt desigualment els ingressos”; i en un augment de la massificació i gentrificació procedent del turisme de masses “que contribueix a un encariment dels preus dels habitatges”.

Per a les plataformes convocants, els grans projectes d’infraestructures i d’urbanisme plantejats “redunden, tant en la seva execució com en la seva finalitat, en la degradació ambiental i en la crisi climàtica, a més d’augmentar el consum d’energia i materials cada cop més escassos”. Titllen els polítics d’irresponsables perquè no fan cas de les advertències sobre la pèrdua massiva de biodiversitat pel deteriorament dels espais naturals, i asseguren que “si no aconseguim reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’escalfament global tindrà uns efectes devastadors que patiran de manera més greu les poblacions més vulnerables”.

“Les nostres lluites, potser, estan separades territorialment, però responen a un denominador comú: el sistema econòmic depredador i extractiu en el qual vivim; des dels jocs olímpics del Pirineu, a la lluita per l’horta valenciana, passant per la massificació turística de les Illes Balears, l’ampliació de l’aeroport del Prat, el megacasino de Hard Rock, la construcció del 4t Cinturó, destruir la terra amb línies d’alta i molt alta tensió, gasoductes, macroplantes solars i eòliques, abocadors, espoli i destrucció de rius i rieres, plans urbanístics especulatius o projectes que ataquen les condicions de vida de les veïnes o la natura”, continua el manifest que s’ha fet públic aquest dimarts. “No podem continuar encadenades als mateixos projectes plantejats fa dècades, és imprescindible sortir de les coordenades i les polítiques que ens hi han portat”, s’exposa en el manifest que s’ha llegit aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a pocs metres del Palau de la Generalitat.

#StopMacroprojectes

Un dels macroprojectes contra els quals es volen manifestar és la construcció de l’autovia B-40, també coneguda com a ronda del Vallès o quart cinturó metropolità. Planificat l’any 1966, en el marc del Pla Director Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vol connectar les ciutats de la segona corona de la Regió Metropolitana de Barcelona, des de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) fins a Sant Celoni (Vallès Oriental); i travessaria les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental per Abrera, Viladecavalls, Terrassa, Sabadell, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers o Cardedeu, entre altres municipis.

El passat diumenge 27, més de 4.000 persones es van manifestar en contra de la construcció d’aquesta infraestructura, que, segons la Campanya contra el Quart Cinturó, degradaria “irreversiblement” i faria “totalment insostenibles” unes comarques que “encara conserven uns valors ecològics i paisatgístics molt importants”. Des dels col·lectius vallesans adherits a la campanya, es defensa la conservació dels actuals espais agrícoles i naturals i una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic i la reducció dels gasos amb efecte hivernacle.

Un altre dels megaprojectes a què s’oposen els moviments ecologistes i socials catalans és el Hard Rock Entertainment World, consistent en la construcció d’un macrocomplex d’oci i turístic que inclou diversos hotels de gran capacitat, casinos i sales de joc, un centre comercial, un parc aquàtic o un espai per a concerts, entre d’altres. Inicialment planejat a l’àrea metropolitana de Barcelona com a BCN World, actualment està previst als termes municipals de Salou i Vila-seca (Tarragonès), molt a prop del parc d’atraccions de Port Aventura. S’hi oposa la plataforma ciutadana No Juguem, Aturem Hard Rock, formada a les comarques tarragonines “per organitzar-se contra el projecte del macrocasino” que es vol construir entre l’Espai d’Interès Natural de la Séquia Major i la zona verda de la Torre d’en Dolça.

El tercer gran pla és una nova ampliació de l’aeroport de Barcelona, aquest cop amb una pista sobre el mar, concretament sobre una Zona marina d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) aprovada per l’administració estatal l’any 2015, a requeriment de la Comissió Europea. L’any 2021 ja es va descartar el projecte de la tercera pista que es volia allargar sobre l’estany de la Ricarda, ubicat als espais naturals del Delta del Llobregat, i que va xocar frontalment amb l’oposició ecologista i veïnal local, que es va concretar en una massiva manifestació entre el Prat de Llobregat i Barcelona.

A més dels esmentats, el moviment ecologista i social, representat aquest matí per gairebé un centenar de plataformes, col·lectius i entitats; també protesta contra altres grans projectes en marxa o aturats recentment, com la construcció d’infraestructures al Pirineu català per a la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern, o contra les desenes de plans urbanístics que amenacen els espais naturals i agrícoles del Baix Llobregat, els dos Vallesos, el Penedès o les comarques gironines.

Davant d’aquesta problemàtica “global i conjunta” les plataformes convocants de la manifestació conjunta proposen l’organització popular “per canviar el model econòmic en què vivim”. “No necessitem més autopistes, casinos ni avions; sinó serveis públics i de qualitat i infraestructures que millorin les nostres vides de forma real i directa”, assenyalen. Amb aquesta convocatòria, pretenen aconseguir la unió entre pobles, barris i ciutats de tot arreu “per crear una consciència i sentiment de pertinença a les nostres viles, per poder ser respectats i deixar de ser decorats on els polítics de torn poden fer i desfer com els dicti el mercat”. En definitiva, les activistes reivindiquen l’organització per bastir “un front comú a tots els atacs contra el territori i contra les nostres vides”. Per a les convocants, és urgent un canvi de rumb radical “de les polítiques que agredeixen al territori i posar al centre les necessitats de la població i dels ecosistemes”. Amb aquest objectiu, aposten per una transformació del model econòmic encaminada a la transició ecosocial.