Un Primer de maig marcat per crisis en cadena

Després de dos anys en baixa forma per la Covid, enguany el Dia Internacional del Treball arriba marcat per les conseqüències de la pandèmia i la guerra a Ucraïna. La majoria d’organitzacions sindicals arreu dels Països Catalans coincideixen a assenyalar que la crisi sanitària ha comportat més precarietat i acomiadaments, i que l’increment dels preus dels aliments, la llum i el gas -aguditzat per l’enfrontament armat- empobreixen les treballadores. Amb aquest teló de fons, els sindicats han llançat convocatòries arreu del territori durant tota la jornada de l’1 de maig.

Mentre la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) defensa la “contenció salarial”, malgrat que el mes de març els preus es van disparar un 9,5%, el sindicalisme reclama que els salaris i les pensions pugin. Excepte CCOO i UGT, que van avalar la reforma laboral impulsada des d’Unidas Podemos-En Comú Podem, la resta de sindicats insisteixen en la necessitat de derogar les reformes laborals i s’oposen a l’actual perquè manté la reducció de la indemnització per acomiadament improcedent o la reducció del màxim d’indemnització, entre altres.

Des del País Valencià, CNT, COS, Intersindical Valenciana i CGT acusen el Govern espanyol d’haver tirat endavant una reforma laboral “que no recupera els drets perduts en les reformes del 2010 i del 2021” i per aquesta raó han llançat una convocatòria alternativa a València per a la manifestació de l’1 de maig amb un itinerari diferent del dels sindicats “majoritaris”: sortiran de la plaça Sant Agustí a dos quarts de dotze del matí. CGT i CNT organitzen una manifestació conjunta des de la plaça Espanya de Palma. I a Barcelona, la Taula Sindical de Catalunya -integrada per Solidaritat Obrera, CGT Catalunya, CNT Catalunya-Balears, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Sindicat de Comissions de Base (Co.bas)- convoquen una manifestació unitària al Parc de les Tres Xemeneies de Barcelona a les sis de la tarda. A més de la manifestació de CCOO i UGT convocada al matí al centre de la ciutat, tant la CGT com la CNT i La Intersindical llancen convocatòries pròpies.

Pel que fa a la sinistralitat laboral, el Primer de maig arriba en un moment amb una tendència a l’alça d’accidents. A Catalunya, segons dades del Departament de Treball i Empresa, hi va haver 107.673 accidents de treball amb baixa el 2021, dels quals 85 van ser mortals, el que representa un increment de quasi el 21% respecte a l’any anterior. Al País Valencià se’n van registrar 50.447, xifra que suposa un augment del 17,5%, dels quals 64 van ser mortals, un 16,4% més que el 2020.