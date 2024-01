Un tsunami de solidaritat inunda la sala Paral·lel 62 en suport al periodista de la 'Directa' Jesús Rodríguez

El Grup de Suport a Jesús Rodríguez i la 'Directa' van celebrar un concert solidari amb el periodista investigat per l’Audiència Nacional espanyola en la causa contra el Tsunami Democràtic

Ovidi4, Anna Andreu, Mireia Calafell, Lu Rois, La Maria, Toti Soler, Mohamad Bitari, Joan Garriga i Lluís Llach. Totes aquestes artistes van actuar dimarts 16 de gener a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, durant el concert organitzat per tal de recaptar fons per la defensa jurídica de Jesús Rodríguez i per la campanya de difusió del cas. L’esdeveniment també va servir per donar a conèixer el Grup de Suport a Jesús Rodríguez, que en la veu de Gabriela Serra, Iñaki García i Gemma García, va denunciar la investigació de l’Audiència Nacional espanyola contra el seu company i onze persones més. Concretament, el jutge Manuel García Castellón considera que totes elles haurien format part de la coordinació política del Tsunami Democràtic, impulsor de les mobilitzacions contra la sentència als líders socials i polítics del procés la tardor de 2019.