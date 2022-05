Una desena d’entitats demanen la destitució de la nova cònsol de Mèxic a Barcelona

Aquest dijous, la Taula per Mèxic, amb el suport d’una desena d’entitats de Catalunya i Mèxic i més de 50 persones a títol individual, ha iniciat una campanya contra el nomenament de la nova cònsol de Mèxic a Barcelona, Claudia Pavlovich, acusada de corrupció, tràfic d’influències i abús d’autoritat al seu país. En una roda de premsa, la Taula ha exigit la destitució o dimissió de Pavlovich com a representant de l’estat llatinoamericà, per la seva “manca de trajectòria diplomàtica i el seu historial ple d’irregularitats”. També ha exigit que el consolat mexicà a Barcelona deixi de ser “el premi a les corrupteles polítiques” del país.

El nomenament de Claudia Pavlovich, exgovernadora de l’estat de Sonora pel Partit Revolucionari Institucional (PRI) entre 2015 i 2021, va començar a aixecar controvèrsia el passat 17 de gener, quan el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, va anunciar que l’elecció de la representant diplomàtica s’havia fet per motius polítics. Aprofitant la possibilitat de designar com a cònsols persones sense carrera diplomàtica, el que s’anomena cònsols honoràries, el president del partit Moviment de Regeneració Nacional (Morena) va poder nomenar Pavlovich a dit i sense la ratificació de la resta de membres del Senat. La Taula ha mostrat el seu rebuig cap a aquest marc administratiu que “dona via lliure a l’entrada de personatges polèmics”.

Les famílies afectades van acusar Pavlovich de tràfic d’influències i encobriment dels responsables d’un incendi en una escola bressol l’any 2009 on van morir 49 infants i un centenar van patir ferides greus

La llista de males pràctiques que s’atribueixen a Pavlovich és llarga. Un dels fets més controvertits es remunta a l’any 2009, quan, com a diputada local d’Hermosillo (Sonora), va ser acusada de tràfic d’influències i encobriment dels responsables d’un incendi en una escola bressol on van morir 49 infants i un centenar van patir ferides greus. El passat gener, el col·lectiu de familiars de les víctimes de l’escola ABC denunciava en una carta a Serveis Exteriors del país la impunitat de la representant política, després que haguera fet recomanacions al jutge de la causa a favor dels propietaris de l’immoble cremat; tots ells amb càrrecs polítics o vincles amb membres del govern mexicà. “Sostenim que aquest intercanvi de favors va significar el seu enlairament professional definitiu”, expliquen les famílies a la carta.

Set anys més tard de l’incident, quan ja ostentava el càrrec de governadora, Pavlovich va forçar que s’allargués el secret de sumari del cas fins a l’any 2026, per a evitar, segons declaracions del seu govern, que aquella informació posés en risc “la vida, la seguretat o la salut” dels implicats. En diverses ocasions, les famílies han assenyalat les causes estructurals de l’incendi, provocat en un sistema educatiu cada vegada més privatitzat que no compleix els estàndards de seguretat de les seves instal·lacions. Davant el seu reclam de justícia, l’agost de 2021, la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) es va comprometre a tornar a analitzar els fets.

Els Comitès camperols de Conca Riu Sonora van emetre múltiples denúncies contra Pavlovich per la inacció davant el vessament de 40 milions de litres de metalls pesants als rius del territori

Un altre dels successos amb el qual es vincula Pavlovich i que recull la Taula per Mèxic en la seva denúncia és l’anomenada Operació Safir. Es tracta d’una trama de corrupció on s’haurien desviat fins a 650 milions de pesos mexicans (gairebé 30 milions d’euros) de fons públics pel presumpte finançament de campanyes electorals del PRI. Segons investigacions de l’associació Mexicans contra la Corrupció i la Impunitat, fins a set estats del país haurien utilitzat empreses fantasma per desviar aquests recursos amb la complicitat del Servei d’Administració Tributària i la Secretaria d’Hisenda i Crèdit Públic. De tots ells, el de Sonora, liderat en aquell moment per Pavlovich, hauria estat un dels que més diners hauria malversat, amb un 22 % del capital total. Recentment, el col·lectiu mexicà contra la corrupció ha instat la reobertura de la investigació, arxivada l’any 2019 per manca de proves, per poder assenyalar responsables.

Les seves polítiques com a governant de Sonora també van ser reprovades des dels inicis del mandat per diversos col·lectius del moviment popular de la regió del nord-oest mexicà. D’una banda, els Comitès camperols de Conca Riu Sonora van emetre múltiples denúncies contra Pavlovich per la inacció davant el vessament de 40 milions de litres de metalls pesants als rius del territori, procedents d’empreses mineres. Des de 2015, l’organització va exigir que es restablissin els seus drets d’accés a l’aigua, a la salut i a un medi ambient sostenible i saludable. D’altra banda, diversos col·lectius feministes van reclamar al govern de Claudia Pavlovich que decretés l’Alerta de Violència de Gènere contra les dones de Sonora, per la manca de resposta davant l’augment de la violència durant el seu mandat, que va créixer un 36%, segons xifres del Sistema Nacional de Seguretat Pública. “Ocupem el primer lloc del país en violència familiar, el primer lloc en abús sexual, el quart lloc en violència de parella, el cinquè en violacions, el dotzè en feminicidis…”, enumerava una de les portaveus de la Xarxa Feminista Sonorense en un acte de protesta celebrat el 2020, un any abans que s’activessin les polítiques d’alerta que reclamaven les feministes.



Denúncies públiques i pactes de silenci

Arturo Landeros, membre de Taula per Mèxic, assenyala que la representant de Mèxic a la capital catalana “no compleix amb el perfil per representar políticament el consolat”. “Les funcions consulars haurien de ser les de conversar, donar la cara i vetllar pels drets de l’estat mexicà. No és la millor persona per dialogar amb tots aquests antecedents”, afegeix. Tot i les múltiples mostres públiques de rebuig cap a la líder política, el president mexicà ha descartat que aquestes puguin condicionar el seu nomenament. “Nosaltres no tenim cap denúncia formal en contra de l’exgovernadora, que jo sàpiga la Fiscalia no ha tornat cap cas al poder judicial. No podem deixar de banda ningú només per denúncies públiques”, va declarar al febrer en una roda de premsa. Landeros interpreta que des del govern del país s’han fet pactes de silenci per tapar les irregularitats al seu historial: “l’actual governador de Morena a Sonora, Alfonso Durazo, en assumir el càrrec, va proposar obrir una investigació contra Claudia Pavlovich, però quan van nomenar-la com a cònsol va deixar d’insistir sobre aquest tema”.

Des de la Taula per Mèxic, han fet arribar la demanda de destitució al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern espanyol i a l’Ajuntament de Barcelona. Recorden com la pressió ciutadana va servir l’any 2017 per destituir com a cònsol l’exgovernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, acusat de participar en xarxes de crim organitzat a l’estat mexicà. Amb aquest propòsit, l’entitat en defensa dels drets humans ha programat diverses accions de suport a la campanya contra el nomenament de Claudia Pavlovich, entre elles la projecció del documental L’hora de la Migdiada, sobre l’incendi a l’escola ABC. Serà avui dijous, a les vuit de la tarda, a la Cinètika, al passeig de Fabra i Puig del districte de Sant Andreu de Barcelona. A més a més, també han organitzat una jornada reivindicativa aquest divendres, a les set de la tarda, a Can Batlló, on participaran algunes de les famílies afectades per l’incendi a l’escola ABC.