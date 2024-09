27-S: vaga general per Palestina

Des de diferents sindicats i organitzacions socials s’ha convocat el 27 de setembre a una jornada de lluita i vaga general contra el genocidi al poble palestí i contra el règim sionista. Després d’onze mesos de la intensificació de la violència perpetrada a Palestina per part d’Israel, exigeixen el cessament de la militarització i que la despesa militar sigui destinada a partides socials relacionades amb l’educació, la sanitat i l’habitatge.

En el manifest criden a la classe treballadora, i als qui viuen a l’Estat espanyol, a denunciar la complicitat dels governs locals i del govern estatal amb la neteja ètnica perpetrada pel règim sionista. En el cas de Catalunya denuncien tant la col·laboració pública amb empreses israelianes com la repressió cap a les mostres de solidaritat amb la lluita palestina.

En el primer cas, assenyalen els vincles de l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) amb el règim sionista. ACCIÓ és una agència pública adscrita al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i té com a missió promoure la competitivitat de l’empresa catalana. Entre els seus serveis, ofereix suport per a descobrir les principals tendències i oportunitats de negoci en diferents països del món. Una de les seves quaranta oficines es troba a Tel Aviv.

Les entitats convocants de la vaga assenyalen els vincles de l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya amb el règim sionista

Així, una altra vegada, com des de fa més de cinc-cents anys, les oportunitats de negoci floreixen en territoris ocupats i colonitzats amb el vistiplau i el suport econòmic de les administracions colonials europees. Seguint la seva inalterada tradició històrica Catalunya no perd la seva oportunitat de “fer negocis” en territoris colonitzats.

El manifest també fa referència a la col·laboració d’universitats públiques catalanes amb empreses sionistes, assenyalant en aquesta ocasió a la UPC i a l’Escola Politècnica de Manresa. La complicitat de les universitats amb el projecte modern colonial tampoc és nova. Des de l’inici de l’empresa colonial europea s’ha denunciat la manera en què el saber s’ha constituït com una important eina de justificació del saqueig, la deshumanització i l’extermini dels pobles colonitzats. Desenvolupar teories i tecnologies per a assassinar als altres “deshumanitzats” és una característica del model civilitzatori modern en el qual vivim. I, sembla que ara també es fa des de la “marca Barcelona”, atès que la ciutat acull amb alegria empreses i esdeveniments que desenvolupen i promouen aquest tipus de tecnologies.

També denuncien la persecució i la criminalització que han exercit els Mossos d’Esquadra en els últims mesos a Catalunya contra les diferents accions de solidaritat amb la lluita palestina

En segon lloc, les organitzacions convocants denuncien la persecució i la criminalització que s’ha exercit en els últims mesos a Catalunya a causa de les diferents accions de solidaritat amb la lluita palestina. Els mossos d’esquadra, a més de protegir els interessos del règim sionista, desenvolupen una important tasca de vigilància i persecució cap a organitzacions i persones que denuncien la complicitat local i internacional amb el genocidi al poble palestí. Així, l’aparell repressiu desplega totes les seves eines per a castigar i silenciar les dissidències, encara en situacions tan flagrants com l’assassinat de 40.000 persones a mans de l’exèrcit israelià.

Finalment, en el manifest assenyalen que mentre el govern central du a terme manifestacions simbòliques de reconeixement a l’estat palestí, continua venent armes i enriquint-se a costa del saqueig i l’extermini de pobles colonitzats. Així, el suposat humanisme del govern liderat per Pedro Sánchez és la cara oculta del model civilitzatori colonial que s’autoerigeix com a promotor de la pau i la democràcia, alhora que desplega mecanismes d’intensificació de la violència colonial.

Per això, i per moltes més raons, és la nostra responsabilitat continuar denunciant al règim sionista i realitzar totes les accions possibles que contribueixin a trencar amb aquest statu quo que legitima la neteja ètnica que es desenvolupa a Palestina. El 27 de setembre tenim l’oportunitat històrica de participar activament en la jornada de lluita, de fer vaga i multiplicar en els nostres espais la denúncia de la complicitat dels qui governen aquestes terres. No podem ser part d’una humanitat que normalitza el genocidi. És urgent aprofundir les accions de solidaritat i suport, perquè fins que Palestina no sigui lliure, cap de nosaltres ho serà.