Absolt el fotoperiodista a qui la Generalitat acusava d'agredir un Mosso i volia enviar quatre anys a la presó

La sentència del jutjat del Penal número 5 de Barcelona considera que no hi ha prou elements per provar que el reporter gràfic Isidre Garcia Puntí va llançar una tanca metàl·lica a un agent de la Brimo dels Mossos durant una protesta pel desallotjament del Banc Expropiat al barri de Gràcia de Barcelona, el març de 2016, i haver-li causat una lesió al taló d’Aquil·les. Els serveis jurídics del departament d’Interior demanaven una pena de quatre anys de reclusió per al fotògraf i 69.000 euros en concepte de responsabilitat civil

Eloi Latorre | @homestatic

El jutjat del Penal número 5 de Barcelona ha absolt el fotoperiodista Isidre Garcia Puntí d’un delicte de danys contra un agent de l’autoritat, en sentència datada el 27 de març que s’ha conegut aquesta tarda. A aquest reporter free lance se l’acusava d’haver provocat una fractura en el tendó d’Aquil·les d’un peu d’un agent de la Brimo dels Mossos d’Esquadra causat, segons l’acusació, pel llançament intencionat d’una tanca metàl·lica el 25 de març de l’any 2016, durant les protestes que hi va haver al barri barceloní de Gràcia posteriors al desallotjament del Banc Expropiat. Per aquest presumpte delicte, els serveis jurídics del Departament d’Interior de la Generalitat catalana, personada com a acusació particular en la causa, demanaven una pena de quatre anys de presó així com una indemnització de 69.000 euros en concepte de responsabilitat civil, en compensació pels 431 euros que el mosso va estar de baixa, segons ell com a conseqüència dels fets.

Però el magistrat titular del jutjat número 13 considera que “no es pot acreditar que l’investigat llancés la tanca a l’agent de l’autoritat i, en cas que tal extrem s’hagués pogut provar, tampoc s’ha acreditat que les lesions que aquest presentava s’haguessin causat per l’impacte de l’element metàl·lic esmentat”. La sentència concreta que la tanca metàl·lica que hauria lesionat l’agent “en cap cas pot ser considerada un objecte perillós, ja que mai va ser llançada a zones corporals “com el cap, el tors o l’esquena” sinó que es va limitar “a avançar per terra, podent provocar una caiguda o un impacte a l’altura de la tíbia o el peu”. Igualment sosté que l’única prova que l’autoria dels fets es pugui imputar a Garcia Puntí és la declaració del policia lesionat, que el magistrat considera massa inconcreta i contradictòria per a donar-li veracitat.

La sentència té en compte un vídeo dels Mossos aportat per la defensa de Garcia Puntí a partir del qual dedueix que la tanca va caure de forma fortuïta producte de la fugida en massa de manifestants durant una càrrega policial

En canvi, sí que es dóna crèdit a un vídeo dels Mossos d’Esquadra aportat per la defensa. En les imatges, que mostren des d’un pla aeri els fets, que van succeir a l’altura del carrer Verdi a 2/4 de 12 de la nit, s’observa com, en el transcurs d’una càrrega dels antiavalots i mentre un grup de manifestants fugia corrents, “una tanca cau a terra” però “no es veu ningú que l’agafi, ni la llanci directament contra la policia, ni agafi altura, ni impuls, limitant-se a caure”. Per les imatges, segons la sentència, “resulta impossible saber la persona o persones que toquen la tanca, requisit bàsic per imputar el delicte d’atemptat”. La resolució judicial també valora com a argument per a l’absolució un informe mèdic forense que apunta que no es pot determinar que la lesió patida per l’agent afectat s’hagués produït com a conseqüència única de l’impacte de la tanca la nit dels fets, i creu en canvi que també podria ser el resultat de l’afectació d’una fastitis a la planta del peu que ja patia anteriorment.

Finalment, el magistrat Luís Martínez Duran també té en compte, a l’hora de dictar l’absolució, que l’acusat “es trobava al lloc dels fets no com a manifestant sinó com a fotoperiodista”, tal com van acreditar altres professionals de la informació que van prestar el seu testimoni a la vista oral i el mateix policia lesionat, que va reconèixer que Garcia Puntí duia una càmera rèflex penjada al coll.

