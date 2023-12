Activistes climàtiques s'encadenen al balcó de la seu de la Unió Europea a Barcelona amb motiu de la COP28

Una cinquantena d'activistes de Rebel·lió o Extinció i Rebel·lió Científica han tallat el passeig de Gràcia de la capital catalana per exigir la creació d'una Assemblea Ciutadana (AC) europea permanent i vinculant que tracte assumptes clau per combatre el canvi climàtic

Una cinquantena d’activistes de Rebel·lió o Extinció (XR) Barcelona i Rebel·lió Científica han protestat aquest dissabte, 2 de desembre, amb motiu de la Cimera del Clima que se celebra als Emirats Àrabs Units. Tres activistes han accedit al balcó de la seu de la delegació de la Unió Europea a Barcelona, han ruixat amb pintura negra la façana, han desplegat una pancarta amb el lema “COP28: Fracàs climàtic. Assemblea Ciutadana Europea ja!”, i s’hi han encadenat. La resta s’ha concentrat davant la seu, ubicada al passeig de Gràcia, i han tallat el carrer exhibint pancartes amb lemes per l’acció climàtica o en contra dels combustibles fòssils.

Un dispositiu dels Mossos d’Esquadra, format per sis furgons, tres cotxes i una desena d’agents, de seguida ha acordonat la zona i ha identificat almenys tres manifestants. Després de dues hores, cap a les dotze i quart del matí, els Mossos han accedit al balcó de l’edifici per a desencadenar les tres activistes.

Ambdues organitzacions pel clima demanen una Assemblea Ciutadana (AC) europea permanent i vinculant que tracte assumptes clau per combatre el canvi climàtic, com la descarbonització i la transició energètica. Les assemblees ciutadanes del clima (ACC) són una eina de participació que ja s’ha implementat en altres països europeus. A Catalunya, acaba d’arrencar una ACC convocada per la Generalitat, després de la pressió exercida per Rebel·lió o Extinció, amb accions com l’ocupació del Departament d’Acció Climàtica el juny de 2021. Aquesta assemblea, que durarà fins al febrer, tractarà els temes d’energia i model agroalimentari en el context de crisi climàtica.

Des de Rebel·lió o Extinció han manifestat que “quan un grup de ciutadans formats sobre assumptes climàtics delibera, les seves conclusions són valentes i tracen un full de ruta cap a un món social i econòmicament més just”

A través d’una nota de premsa, des de Rebel·lió o Extinció han manifestat que “quan un grup de ciutadans formats sobre assumptes climàtics delibera, les seves conclusions són valentes i tracen un full de ruta cap a un món social i econòmicament més just dins dels límits planetaris”. “No obstant això —continuen— les conclusions a què arriben les ACC no sempre s’implementen […]. Per això, demanem una AC europea permanent, les resolucions de la qual siguin vinculants”.

Des d’aquest dijous i durant les dues pròximes setmanes, els Emirats Àrabs Units es converteixen en seu de la Cimera del Clima (COP28) de les Nacions Unides, destinada a buscar consensos per frenar l’augment de la temperatura global. La COP28 ha estat qüestionada per estar presidida per Sultan Ahmed al-Jaber, ministre d’Indústria dels Emirats Àrabs i màxim dirigent del gegant petrolier Adnoc. D’acord amb el que al-Jaber ha expressat, avançar en la reducció dels combustibles fòssils —com a primer, i principal, pas per frenar l’escalfament global— no és l’objectiu pel qual aposta. De fet, segons han revelat periodistes de l’organització de periodisme d’investigació Center for Climate Reporting, que treballa de manera conjunta amb la BBC, els Emirats Àrabs “planegen utilitzar el seu paper com a amfitrions de les converses sobre el clima com a una oportunitat per a tancar acords sobre petroli i gas”.

Un altre cas polèmic de la COP28 és el del comissari europeu d’Acció Climàtica, Wopke Hoekstra, qui ha estat directiu de la companyia Shell i ara està liderant la delegació de la Unió Europea en la cimera. “La Unió Europea té un gran pes en les polítiques globals sobre el canvi climàtic, tant pel seu paper com gran emissor com pel rol rellevant a l’hora de determinar les línies d’acció”, ha denunciat Rebel·lió Científica en la nota de premsa. Per la seua part Nate Rugh, un dels portaveus de Rebel·lió Científica, ha denunciat a la Directa que la cimera és un “fracàs” des del moment en què es generen aquesta mena de conflictes d’interessos.

Ambdues organitzacions consideren que la classificació del gas com a energia verda i les subvencions als combustibles fòssils són “una clara violació de les recomanacions científiques”

Ambdues organitzacions consideren que la classificació del gas com a energia verda i les subvencions als combustibles fòssils són “una clara violació de les recomanacions científiques”. L’IPCC afirma que no hi pot haver nous projectes d’explotació de combustibles fòssils per garantir no sobrepassar el límit planetari de 1,5ºC d’escalfament i pal·liar els efectes més disruptius de la crisi climàtica.

Segons han assenyalat, la quantitat total dels subsidis dels estats de la UE als combustibles fòssils va passar de cinquanta-sis mil milions d’euros el 2021 a cent vint-i-tres mil milions d’euros el 2022, a causa de la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna. “La resposta política de la UE ha estat apuntalar el model d’energia fòssil en comptes de virar cap a la transició energètica”, han reblat.