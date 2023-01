Dani, el segon talp d’estat per espiar l’activisme

El 2 de juny de 2020, un agent del Cos Nacional de Policia espanyol (CNP) iniciava la seva infiltració en l’esquerra independentista i en el moviment per l’habitatge sota la identitat falsa de Marc Hernàndez Pon. Set mesos després de publicar-ho en aquest mitjà, hem certificat que no estava sol. En paral·lel, un jove mallorquí que es feia anomenar Daniel Hernàndez Pons aterrava al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Després d’una llarga i minuciosa investigació la Directa ha pogut confirmar que estem davant d’una operació d’introducció de múltiples espies en l’activisme, sota la batuta jeràrquica del ministre de l’Interior espanyol Fernando Grande-Marlaska. Cal recordar que segons el marc legal actual, aquest tipus d’infiltracions només es poden dur a terme emparades en una ordre judicial, en supòsits de terrorisme, crim organitzat i tràfic d’estupefaents.

A inicis de juny de 2020, aquest segon infiltrat, que aleshores tenia 31 anys, es presentava per primer cop al gimnàs del centre social okupat La Cinètika, al passeig de Fabra i Puig de Barcelona. “Deia que havia trobat l’adreça per internet mentre buscava un lloc econòmic on entrenar”, recorda una activista de l’espai. La seva ràpida implicació en la vida de barri i en el moviment llibertari, així com la camaleònica adaptació estètica a què es va sotmetre de manera progressiva, van fer que es guanyés la confiança de tothom. Una enorme estrella del caos –símbol que es relaciona amb l’anarquisme– tatuada al genoll, arracades d’anella, cabell pentinat en cresta i samarretes amb missatges antifeixistes i contra la policia van acomplir el seu propòsit. De tant en tant, en to de broma, li recordaven que quan havia arribat certes persones n’havien desconfiat perquè se sabia poc del seu passat a Palma. “Ell ho entomava esportivament, amb un somriure, el Dani sempre ha estat molt de la broma”, explica Jaume –qui demana aparèixer sota un pseudònim–, un jove del barri que fins fa una setmana es considerava el seu millor amic i que ara es mostra abatut.

La Directa ha pogut confirmar la identitat real que s’amaga darrere de Daniel Hernàndez Pons. Es tracta d’un agent del Cos Nacional de Policia espanyol amb les inicials D. H. P., que coincideixen amb les de la identitat falsa. Dos dels mètodes d’obtenció de la seva identitat real han estat possibles per les errades comeses per l’infiltrat, que han permès accedir a dades en obert sobre el seu passat i el seu present. El tercer és una prova pericial fisonòmica que compara fotografies del seu pas per l’escola de policia d’Àvila en el bienni 2018-2019 i de la seva galeria d’imatges com activista a Barcelona. “Es pot concloure sense cap gènere de dubtes que les fotografies corresponen a una única i mateixa persona”, rubrica l’informe del pèrit després d’analitzar més d’una vintena de trets facials i craniomètrics de l’individu.

Dani, graduat el 24 de juny de 2019 com a funcionari de policia i que va ser enviat en missió secreta a Barcelona, als ulls de tothom ja era un nou veí i un activista més del barri

A mitjan tardor de 2020 la infiltració d’aquest segon espia s’havia consolidat. Dani, graduat el 24 de juny de 2019 com a funcionari de policia –etapa a la qual correspon la fotografia que il·lustra la portada d’aquesta publicació– i que va ser enviat en missió secreta a Barcelona, als ulls de tothom ja era un nou veí i un activista més del barri. Des del pis on s’havia instal·lat, un sobreàtic del carrer de la Flor de Neu –a tocar de l’avinguda de la Meridiana–, es desplaçava a peu dos o tres cops per setmana fins a la plaça de les Palmeres, on s’afegia a la gent que hi feia una cervesa mentre conversava asseguda als bancs fins ben passada la mitjanit. En una d’aquelles vetllades, quan ja s’havia decretat el toc de queda nocturn derivat de la pandèmia, el fals activista es va encarar amb un agent de la Guàrdia Urbana per retreure-li que el volgués identificar per sancionar-lo.

El jove, que es definia com a anarquista, va establir un cercle d’amistats amb qui es movia pel barri i es desplaçava en grup arreu de la ciutat. Habitual a festes, concerts i activitats nocturnes, se’l veia sovint bevent alcohol i en múltiples ocasions hauria consumit substàncies estupefaents, tal com han explicat a la Directa testimonis presencials. Nombroses comunicacions via missatgeria mòbil entre el policia infiltrat i activistes del barri així ho avalen. “Em sento instrumentalitzat, és un abús de poder per coaccionar la llibertat de tots nosaltres. Aquestes són les eines que utilitza l’Estat, aquesta és la nostra democràcia”, rebla Manu –pseudònim–, un dels veïns del barri amb qui també havia establert una estreta amistat.

L’agent encobert va aconseguir l’accés a habitatges, centres socials o ateneus –en algun cas arribant a tenir-ne còpia de les claus–, en gran manera, mitjançant les relacions sexeafectives que va establir en entorns festius i a través de l’aplicació de cites OkCupid. Vuit dones entrevistades per la Directa han intimat amb el fals activista durant els últims tres anys, dues de les quals establint amb ell una relació de parella.

Actiu en les manifestacions contra l’empresonament de Pablo Hasél el febrer de 2021, va ser un dels manifestants encapsulats pels Mossos d’Esquadra al carrer Gran de Gràcia durant la protesta del dia 21. També va estar present en almenys quatre desnonaments, en un dels quals es va encarar amb un escamot de l’empresa de desallotjaments extrajudicials Desokupa. En una altra ocasió, el 7 d’abril de 2021, va participar en la resistència a una intervenció dels Mossos d’Esquadra al carrer Llenguadoc i es va agafar dels braços amb altres activistes a la porta de l’immoble després que hi arribés la comitiva judicial. Va ser sancionat pels antiavalots de la Brigada Mòbil amb una multa de 600 euros, en aplicació de la llei mordassa. No va presentar recurs a la sanció administrativa i, segons va explicar al seu entorn, no la va pagar. En la seva atapeïda agenda d’oci alternatiu no van faltar les festes majors de la Prosperitat, el Poble-sec, Gràcia i Sants, així com esdeveniments als espais autogestionats i comunitaris Can Masdeu, Can Batlló, Kasa de la Muntanya, l’Ateneu l’Harmonia i La Comunal (Barcelona), i la Lokomotiva (l’Hospitalet de Llobregat). I, com a mínim, també va estar present a un dels talls de la plataforma Meridiana Resisteix i a una manifestació contra l’amenaça de desallotjament de l’antiga Escola Massana del Raval.



Espies amb els mateixos cognoms

La fins aleshores exitosa infiltració de Dani va saltar pels aires el 7 de juny de 2022, quan la Directa va destapar el cas del primer infiltrat, Marc Hernàndez Pon. Es dona la circumstància que Marc –que en la seva filiació real respon a les inicials I. J. E. G.– quan feia pagaments a través de Bizum apareixia amb una lletra essa al final del segon cognom, és a dir, Hernàndez Pons, exactament els mateixos cognoms que Dani. Segons ha pogut confirmar la Directa mitjançant proves documentals, al DNI fals de l’infiltrat de Sant Andreu de Palomar amb la seqüència alfanumèrica 42394056L hi consta la identitat Daniel Hernàndez Pons. L’espionatge espanyol havia creat una falsa parella de germans? Un estratagema arriscat en cas que qualsevol dels dos fos enxampat, tal com ha passat. En el segon cas, a diferència del primer infiltrat, una de les informacions de la seva vida que ha propagat al llarg dels tres anys d’estada a Barcelona no era inventada: és originari de l’illa de Mallorca.

Durant tot el període d’infiltració, ha mantingut una doble vida que l’obligava a buscar excuses per a les seves absències. Molts matins treballava com a ajudant d’un instal·lador autònom d’aire condicionat –assegurava–, i desapareixia durant uns dies sempre amb la coartada de visitar la seva família a Palma o d’anar a veure un amic a Tarragona. Entre el 4 i el 9 de setembre de 2022 hauria fet un viatge a Brussel·les amb els seus “amics” de Mallorca, del qual en va quedar constància mitjançant una selfie on apareix tot sol i que va enviar per WhatsApp al seu cercle activista més pròxim de Sant Andreu de Palomar.

El Ministeri de l’Interior espanyol va assegurar durant l’estiu de 2022 que les activitats d’infiltració denunciades per l’esquerra independentista i Òmnium per la via judicial “ja havien cessat”. Aquesta va ser una de les raons esgrimides per l’Audiència Nacional espanyola per no iniciar cap investigació en relació amb Marc Hernàndez, però el cas de Daniel Hernàndez Pons ho desmenteix. L’espia continuava en actiu el dia 29 de gener de 2023, en el moment de tancar l’edició d’aquest reportatge, tant en els seus comptes d’Instagram @cow_tard i @tosabi.xd com a WhatsApp i Telegram. Tanmateix, des de finals d’octubre no es troba presencialment a Barcelona perquè, suposadament, hauria anat a fer la recollida de l’oliva a Granada i, després, hauria aconseguit una feina “molt ben remunerada” a Palma. Les últimes comunicacions amb activistes es van produir via missatge de mòbil. “Jo treballant a sac i preparant-me per marxar a Dinamarca!!! Treballaré allà tot aquest estiu, em fa una il·lusió que no vegis”, deia el 21 de gener. Posteriorment, el 28 de gener, va explicar amb un àudio, que acompanyava amb una fotografia feta des d’una benzinera, que estava fent una ruta en moto. Segons ha pogut comprovar la Directa, la imatge correspon a un polígon industrial de Quart de Poblet (l’Horta), a tocar de l’autovia que uneix València amb Madrid.