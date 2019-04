El bomber que va denunciar els Mossos per tortures acaba imputat per tres delictes

Joan Domènech va perdre el coneixement durant quatre minuts per l’asfíxia que li va provocar la immobilització a la qual el van sotmetre els agents dels Mossos d’Esquadra. Després d’estar vuit mesos de baixa mèdica per les lesions sofertes, va querellar-se contra tres policies per tortures i danys físics i psicològics. Finalment, el cos policial l’ha denunciat per lesions a un dels efectius i ha hagut de declarar davant d’un jutge com a investigat

Joan Domènech, veí de Santa Maria d’Oló, al Moianès, va començar denunciant els Mossos d’Esquadra per tortures i ha acabat assegut davant del jutge com a investigat per una denúncia posterior del cos policial. Domènech, bomber de professió, va participar el 27 de març de l’any passat al tall de l’A-2 a Lleida, a l’altura de Soses (Segrià), dos dies després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Durant el desallotjament de l’autovia, els Mossos el van retenir amb força fins que va perdre el coneixement per asfíxia i les ferides sofertes li van suposar una baixa laboral de vuit mesos.

El tall de l’autovia A-2 a Soses va començar a les deu del matí i es va allargar durant vuit hores. Hi van participar unes 200 persones i Domènech va ser l’únic dels quatre ferits atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que va ser traslladat a l’hospital després del desallotjament. També és l’únic denunciat pels Mossos d’Esquadra, que aquell dia van desplaçar fins al lloc vuit furgons d’agents antidisturbis de l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO). “En lloc d’un desallotjament, vaig viure una tortura o, fins i tot, un intent d’homicidi”, explica en Joan en declaracions a la Directa. “En lloc d’apartar-me, em van agafar entre tres, i tot va començar amb un cop de porra a sobre de l’estómac, a l’estern, tot i que no oposava resistència”, tal com es pot veure al vídeo on va quedar enregistrada l’escena.

Segons relata, va començar a rebre cops i empentes de la policia, quan ja estava entre el cordó policial i les furgonetes, fins que va perdre el coneixement. “Em colpejaven al cap i m’empenyien passant-me d’un policia a l’altra fins que em van desestabilitzar. No oposava resistència però em van arribar a fer pressió sobre la tràquea amb el dit polze i després amb la defensa personal a les artèries del coll fins que vaig perdre el coneixement”, recorda. Calcula que va estar inconscient uns quatre minuts i va despertar entre dos vehicles policials. Fruit d’aquest episodi no va poder deglutir amb normalitat durant vuit dies, veient-se obligat a menjar líquids i triturats.

D’aquí que la querella interposada contra els agents sigui per tortures i danys físics i psicològics. Tanmateix, també acusa el cos d’un delicte d’omissió de socors perquè, segons explica, van tenir retingut els professionals sanitaris que hi havia al lloc sense que poguessin atendre els ferits durant el desallotjament. Paradoxalment, però, es dóna el cas que la cap del dispositiu del SEM d’aquella tarda, que es va queixar dels impediments, ha rebut un reconeixement per part dels Mossos d’Esquadra en honor a la seva tasca durant el Dia de les Esquadres de Lleida celebrat la setmana passada.



L’agredit, denunciat pels Mossos

Es tracta d’un cas amb denúncies creuades. Després que el passat juliol el Joan ratifiqués la querella contra els tres agents implicats, que porta el jutjat d’instrucció número 3 de Lleida, els Mossos es van afanyar a afegir-se a la causa judicial que hi havia oberta contra ell i que porta el jutjat d’instrucció número 2. Per això, la declaració prevista a finals de gener es va posposar a aquest dimecres, dia 10 de març. “Als jutjats hi havia quatre furgons de l’ARRO i en entrar vaig haver de passar per un passadís d’agents, un cordó de seguretat que buscava intimidar-me”, explica Domènech.

Ha declarat als jutjats del Canyeret de Lleida en qualitat d’investigat per tres delictes que recull l’atestat policial: desobediència, danys i atemptat contra l’autoritat, acusacions que podrien incórrer a penes de presó, segons confirma el seu advocat David Gil, d’Advocacia per la democràcia. El Ministeri de Foment espanyol també han presentat denúncia contra ell pels danys ocasionats a l’A-2 i li reclama una indemnització de més de 8.700 euros. Així, en Joan Domènech ha declarat abans com a investigat que com a víctima i és l’únic denunciat pel tall de l’A-2 que van secundar fins a 200 persones. Alhora, és l’únic ferit que va haver de ser traslladat a un centre hospitalari.