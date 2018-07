El policia que va agredir Jordi Borràs és un inspector de la brigada d'informació

La Jefatura Superior de Policia va assegurar que es tractava d’un agent que es dedicava a “tasques burocràtiques” però, en realitat, ara fa quinze anys va ser ascendit a inspector especialitzat en l’àrea d’informació

Jesús Rodríguez | @albertmartnez

Ni agent ras ni tasques burocràtiques. El presumpte agressor del fotoperiodista Jordi Borràs és un comandament de la Brigada Provincial d’Informació (BPI) adscrit a la Jefatura Superior de Policia de Catalunya. Cal recordar que la BPI és la successora de la Brigada Político-Social del règim franquista. L’11 de setembre de l’any 2000, el fins aleshores sotsinspector, es va incorporar al Centre de Formació de la Divisió de Formació i Perfeccionament del Cos Nacional de Policia espanyola, amb seu a Àvila. Així consta a l’ordre executiva signada per l’aleshores Director General de la Policia Juan Cotino, un cop l’alumne havia superat la fase d’oposició. En aquest mateix document s’especifica que “s’inclou la puntuació obtinguda per cada opositor en la fase d’oposició, integrada pel resultat de la segona prova, inclosa, en cada cas, la puntuació obtinguda en l’exercici voluntari d’idiomes, i la corresponent pels serveis prestats com a funcionari del Cos Nacional de Policia i a les Forces Armades”. Tres anys més tard, el 14 de març de 2003 i a l’edat de 32 anys, va ser nomenat Inspector de l’Escala Executiva, després d’obtenir una puntuació que superava lleugerament la nota de tall del cinc.

Segons ha pogut confirmar la ‘Directa’, l’inspector s’ha especialitzat des de les oficines de la Brigada Provincial d’Informació ubicades al complex policial del barri barceloní de la Verneda, en l’àmbit d’informació relacionat amb l’extremisme gihadista

Segons ha pogut confirmar la Directa, l’inspector s’ha especialitzat des de les oficines de la Brigada Provincial d’Informació ubicades al complex policial del barri barceloní de la Verneda, en l’àmbit d’informació relacionat amb l’extremisme gihadista. En aquest temps ha utilitzat un compte de Twitter des d’on seguia una trentena de perfils de temàtica gihadista, entre els quals destaca el del portal Jihadology, i des d’on al llarg de tres anys només va fer una piulada on aplaudia l’AAA, que podria referir-se a un grup paramilitar argentí. Unes setmanes més tard l’inspector va mantenir a través de la xarxa una conversa pujada de to en relació a la dictadura argentina amb el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello. El compte ha estat esborrat a primera hora del matí d’aquest dijous 19 de juliol.

Aquestes informacions contrasten amb la versió difosa dimarts al matí pel portaveu de la Jefatura Superior de Policia, segons la qual, l’agent que va mostrar la seva placa després d’agredir Jordi Borràs –a quarts de nou del vespre al carrer dels Capellans– era “un agent que es dedica a tasques burocràtiques”. A més, a preguntes de la Directa, va afegir que “des de fa molts de temps” no patrulla ni fa feines al carrer. Les mateixes fonts, consultades avui per la Directa, han reconegut que es tracta d’un inspector d’informació, però han volgut destacar que mai van concretar quina era la categoria professional del policia però que, en tot cas “no treballa en feines operatives sinó que es dedica a l’àmbit de la documentació i informació”.

L’advocada Carla Vall, que exerceix la representació legal de Jordi Borràs ha reaccionat a la notícia: “Sorprenentment, les novetats ens arriben pels mitjans. Confirmem que la situació és més greu de la que crèiem. No és un agent qualsevol, és Inspector de la Brigada d’Informació. Espero que la propera notícia sigui dels Jutjats”.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació d’ofici en relació als fets i l’advocada del fotoperiodista ja compta amb un llistat de testimonis presencials i diverses proves gràfiques de l’atac. En les últimes hores s’ha produït una veritable allau de reaccions en l’àmbit polític i periodístic, entre les quals cal destacar en l’àmbit professional la de la Federació Internacional de Periodistes, el Col·legi de Periodistes, el Sindicat de Periodistes i el Grup de Periodistes Ramon Barnils, i en l’àmbit polític les reaccions dels presidents Carles Puigdemont i Quim Torra. Aquest últim va piular dimecres al vespre: “Estimat Jordi Borràs, farem tot el que estigui a les nostres mans perquè aquest agressor sigui jutjat i, lògicament, apartat immediatament del seu treball”.