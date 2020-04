El portaveu del PP a un poble del Baix Maestrat amenaça Arran de seguir "el mateix camí de Guillem Agulló"

Pocs dies després del 27è aniversari de l’assassinat del jove antifeixista i independentista Guillem Agulló, que va tenir lloc a Montanejos (Castelló) per un grup de neonazis, Óscar Robles Collell, portaveu de PP de Càlig (Baix Maestrat) i militar de professió, feia servir el crim per amenaçar de mort les membres de l’organització independentista Arran a Facebook. En la publicació d’Arran es criticava la presència de l’Exèrcit espanyol en els carrers, i va ser on Robles Collell va inserir el seu comentari fent referència a l’assassinat neonazi: “Ye Subnormals! En una miqueta de sort seguireu el camí de Guillem Agulló” (sic).

Després que la captura d’aquestes amenaces circulés per diverses xarxes socials, i que polítics de Compromís com el senador Carles Mulet o la portaveu de l’PSPV-PSOE de Càlig, Ruth Sanz, exigiren al PP que prengués mesures, Robles publicava en el seu compte personal de Facebook un text en què, lluny de demanar disculpes, justificava el seu comentari acusant l’organització independentista de denigrar el treball dels militars: “de l’únic que em penedisc a dia d’avui, no és cap publicació en XXSS, és no poder estar amb els meus companys vestits d’uniforme”.

Robles Collell afirma no desitjar la mort de ningú, però la següent publicació del seu mur de Facebook és una bandera republicana amb la llegenda “Subcampions 1939”. Es tracta d’un mem que han fet circular diversos internautes d’extrema dreta per celebrar la victòria franquista de la Guerra Civil.

No és la primera vegada que un polític celebra públicament l’assassinat de Guillem Agulló. L’any 2013, un regidor del partit d’extrema dreta Plataforma per Catalunya (PxC) de Santa Coloma de Gramenet, Juan Montero, publicava en el seu Twitter la següent frase: “Opino que Guillem Agulló era un fill de puta que està molt bé on està ara mateix. Corre, Desvia’t, passa-ho!”. La xarxa social va tancar el seu compte després de diverses denúncies de nombrosos internautes. També en 2013, quan es complien vint anys de l’assassinat de Guillem Agulló, el llavors vicesecretari d’organització del PP d’Alzira, José J. Ferris, publicava en el seu Twitter un altre missatge denigrant contra el jove assassinat: “Trist i lamentable que un bergant de l’esquerra radical siga encimbellat a ídol de masses”. En aquest cas, el twit continua a la xarxa.

El passat dissabte 11 d’abril es van complir 27 anys de l’assassinat neonazi d’Agulló, un crim que va marcar a la societat valenciana i que encara avui és recordat com a mostra de la impunitat de l’extrema dreta. El seu assassí tan sols va passar quatre anys a la presó, i seria detingut de nou en 2005 per la Guàrdia Civil per formar part d’una organització neonazi, el Frente Antisistema, que posseïa un arsenal d’armes i organitzava caceres. Tots els investigats van ser absolts en 2015.