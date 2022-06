Els partits independentistes al Congrés espanyol demanen la compareixença del policia infiltrat

Arran de la investigació publicada per la Directa el passat 7 de juny, la CUP, Junts, PDeCAT i ERC han sol·licitat la compareixença de l’agent de la policia espanyola I. J. E. G. Sota la identitat falsa Marc Hernàndez Pon, l’agent s’ha infiltrat durant dos anys en el moviment pel dret a l’habitatge a través de Resistim al Gòtic i en l’esquerra independentista per mitjà del Casal Popular Lina Òdena, fins a esdevenir coordinador del nucli del campus Mundet de la UB del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

La Junta de Portaveus és qui ha d’avalar la compareixença, que es votarà a la Comissió d’Interior, presidida pel socialista José Luis Ábalos. Per ara, l’única manifestació per part del Govern espanyol ha arribat per part del ministre d’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, qui ha titllat el cas d’“especulacions sense cap prova”. La Directa va contactar amb el Ministeri, que ha declinat fer declaracions i va dirigir el mitjà a la Direcció General de Policia, a Madrid, que no va voler ni confirmar ni desmentir el cas, amb un breu “no tenim res a dir”.

Precisament, el dia que aquest mitjà va publicar la investigació, els mateixos partits independentistes ja van demanar la compareixença de Grande-Marlaska, que s’haurà de resoldre en les dues setmanes vinents. A més, la CUP va registrar una bateria de preguntes al Parlament de Catalunya dirigides a la Conselleria d’Interior i a la d’Universitats, i des del Congrés dels Diputats espanyol per al Govern de Pedro Sánchez. Per la seva banda, Junts també ha registrat al Senat espanyol algunes preguntes per saber si el govern espanyol dona validesa a la informació sobre l’operació i perquè en doni detalls.

Entre les qüestions que es demanen aclarir, tant la CUP com Junts, hi ha les raons de la infiltració i si actualment hi ha altres agents infiltrats a l’esquerra independentista o a altres organitzacions polítiques i moviments socials a Catalunya. Els anticapitalistes, a més, interroga el Govern espanyol sobre el cost que ha tingut per a les arques públiques l’operació, si existeix una causa judicial oberta contra el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el Casal Popular Lina Òdena o Resistim al Gòtic o si el pis on vivia l’agent camuflat forma part dels béns que té a la seva disposició el CNI.