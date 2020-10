Proud Boys, esquadrisme al servei de Trump

Un dels moments àlgids del debat electoral entre Donald Trump i Joe Biden a Cleveland va ser quan el president dels EUA es va negar a condemnar explícitament el supremacisme blanc i les milícies ultradretanes que últimament han estat implicades en actes violents arreu del país.

Tot el que va dir Trump va ser, de manera ambigua: “Proud Boys, retrocediu i espereu” (“stand back and stand by”). El candidat republicà va instar així a fer un pas enrere però a romandre preparats, és a dir a mantenir-se actius. “Algú ha de fer alguna cosa contra Antifa i l’esquerra”, va afegir, que per la seva administració és el principal problema securitari, no pas la ultradreta, de la qual se’n beneficia.

Al cap de pocs minuts de la declaració del president, Enrique Tarrio, líder dels Proud Boys als quals apel·lava el president, va anunciar una nova remesa de samarretes amb l’eslògan que acabava d’encunyar Trump, a 30 dòlars la unitat. Diversos membres de Proud Boys van celebrar a les xarxes socials el comentari, veient-lo com una mostra de suport. Les paraules de Trump van ser benvingudes des de Portland per Tarrio i interpretades com una crida a seguir l’acció contra l’antifeixisme.



Qui són i què defensen?

Creada l’any 2016 en un bar de Nova York per Gavin McInnes, un dels fundadors de la revista Vice, descrit com “el padrí del hipsterisme” i avui cara mediàtica de l’alt-right estatunidenc, l’organització Proud Boys, concebuda com un club amb rituals i codis, destaca a primera vista per anar uniformada amb polos Fred Perry negre amb rivets grocs. Un polo que val 90 euros. Cal dir però, que des del primer moment, la marca tèxtil anglesa s’ha desmarcat de Proud Boys. El nom es va inspirar en una cançó, “Proud of Your Boy”, de la pel·lícula de Disney Aladdin.

L’organització Proud Boys, concebuda com un club amb rituals i codis, destaca a primera vista per anar uniformada amb polos Fred Perry negre amb rivets grocs, tot i que la marca anglesa se n’ha desmarcat

Proud Boys és una organització de “xovinistes occidentals” –així s’etiqueten ells mateixos– que, a imatge dels Cavallers de Colom, es descriu com una fraternitat només per a homes que “es neguen a demanar perdó per haver creat el món modern”. Per la seva reputació i trajectòria, els Proud Boys són un grup d’ultradreta d’esvalotadors on la lluita, l’enfrontament i les batusses a cops formen part del sentit de pertinença a aquest grup amb tics de banda de carrer.

“No puc recomanar ‘prou violència’. És una manera molt eficaç de resoldre problemes”, va afirmar McInnes. Tot i prioritzar l’enfrontament cos a cos i no anar armats amb fusells AR-15 com altres milícies utradetanes, cada vegada més sovint s’han observat membres de Proud Boys armats amb pistoles, com James Swinney, de 50 anys, que va ser arrestar a Portland recentment per apuntar amb un revòlver contra manifestants antifeixistes l’agost passat.

“Som un grup multiracial format per heteros, alguns homos, molts jueus… l’únic requisit és que siguis un home, nascut home, i que acceptis els valors occidentals”, escrivia l’anglocanadenc McInnes a la revista digital Taki’s Magazine anunciant la creació del grup. Taki’s Magazine és una publicació d’extrema dreta propietat del publicista grec Taki Theodoracopulos, simpatitzant de les idees del partit neonazi grec Alba Daurada, revista per a la qual el neonazi Richard B. Spencer havia treballat d’editor executiu. Així i tot, els Proud Boys intenten no identificar-se explicitament amb el nazisme.

El grup s’emmiralla en la teoria del Gran Reemplaçament, que pregona que la “població autòctona occidental serà substituïda per una de forana i musulmana” i en culpa “el feminisme, l’esquerra i els jueus”

Una de les consignes del grup és “The West is Best” (Occident és millor) i la seva visió del món sovint s’emmiralla amb la teoria del Gran Reemplaçament, que pregona que la “població autòctona occidental serà substituïda per una de forana i musulmana” i “en culpa el feminisme, l’esquerra i els jueus”. Altres “valors bàsics” que figuren al web de Proud Boys inclouen “venerar a la mestressa de casa” i “glorificar a l’emprenedor”. La incorrecció política, la irreverència, la burla i la provocació ha permès als Proud Boys camuflar la seva ideologia neofeixista i esquadrista basada en la intimidació i les escaramusses violentes amb l’esquerra.

Els Proud Boys defensen posicionaments misògins, islamòfobs, antisemites i per sobre de tot anti-antifa. Tot i intentar desmarcar-se’n, cooperen també amb l’entramat milicià del supremacisme blanc i neonazi. De fet, el mateix McInnes va ser filmat l’any 2018 agredint per l’esquena a un militant antifeixista que protestava contra un acte de Proud Boys a Manhattan i ha entrevistat en més d’una ocasió al seu podcast l’editor de la revista American Renaissance, Jared Taylor, així com d’altres col·laboradors d’aquesta publicació, coneguda per donar veu al Ku Klux Klan, al negacionisme de l’Holocaust i a diverses idees racistes marginals.

A més a més, un antic proud boy, Jason Kessler, va ser un dels organitzadors de la marxa neonazi de 2017 a Charlottesville contra la retirada de l’estàtua del general confederat Robert E. Lee, en la qual van participar diversos membres del grup i que va acabar amb una manifestant antifeixista, Heather Heyer, assassinada en un atropellament intencionat.



L’antiantifeixisme i l’afinitat amb la violència

Recentment però, en època de COVID-19, els Proud Boys s’han caracteritzat, si més no oficiosament, per proporcionar servei de seguretat a peu de carrer als actes i mítings del Partit Republicà. “Hem jurat lleialtat al país i al president Trump”, va afirmar el dirigent Proud Boy de l’Estat d’Oregon Carl D. Todd. Un modus operandi “similar a les SA”, afirmava a Twitter el politòleg expert en extrema dreta Alex Newhouse. Des de l’assassinat policial de George Floyd, els Proud Boys patrullen i es manifesten contra el moviment Black Lives Matter. “La missió del grup és combatre la insurrecció d’esquerres” que viu el país, en particular a la ciutat de Portland, afirmava a la xarxa social Parler el número dos del col·lectiu, Joe Biggs. “Estem preparats per derrotar a Antifa”.

En època de COVID-19, els Proud Boys s’han caracteritzat, si més no oficiosament, per proporcionar servei de seguretat a peu de carrer als actes i mítings del Partit Republicà

Els Proud Boys han estat implicats en agressions a moviments socials i antifeixistes, com a les protestes a Berkeley contra Trump de 2017 a la Universitat de Califòrnia, o l’agressió el 2019 al local d’un grup antifeixista d’animació de l’equip de futbol Seattle Sounders FC. També s’han mobilitzat contra la presència de la comunitat musulmana a Islamberg. L’any passat, dos membres del grup van ser condemnats a quatre anys de presó després d’una agressió a antifeixistes a Nova York.

Després que Kyle Rittenhouse, l’adolescent de 17 anys seguidor de Trump i amant de la policia, arrestat a l’agost passat per l’assassinat a trets de dos manifestants antiracistes a Kenosha posteriors al tiroteig policial a Jacob Blake, els Proud Boys van vestir a les seves concentracions samarretes amb el text “Rittenhouse Did Nothing Wrong” (Rittenhouse no va fer res mal fet).



De McInnes a Tarrio i la relació amb l’ala dreta del Partit Republicà

Des del 2018, el líder del grup és Enrique Tarrio. Nascut a Miami el 1984 i d’ascendència afrocubana, va créixer al barri de Little Havana, un barri on viu una important comunitat anticastrista i exiliada de Cuba. Tarrio, que encapçala a Florida un grup no oficial pro-Trump, Latinos for Trump, va presentar la seva candidatura al Congrés pel Partit Republicà, però va retirar-se perquè no va obtenir finançament suficient. Segons va informar el portal It’s Going Down, el senador republicà Ted Cruz va ser l’encarregat fa un any de la petició al Senat d’una resolució basada en una petició escrita per Tarrio per designar a “Antifa” com a “organització terrorista nacional”.

Tarrio també té estretes relacions amb Roger Stone, un polèmic personatge que ha assessorat les presidències conservadores de Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush i que va contribuir, entre bastidors, a la victòria de Trump el 2016. Stone, declarat culpable el 2020 de fins a set càrrecs derivats de les seves mentides al Congrés i de les amenaces a un testimoni durant la investigació dels presumptes llaços entre la campanya electoral de Trump i Rússia, va ser perdonat pel seu amic ja president.

Després de tots els titulars que ha acaparat el moviment Proud Boys arran de les paraules de Trump, aquest ha intentat distanciar-s’hi: “no sé qui són”. Tanmateix, diversos alts funcionaris del seu govern s’han fotografiat amb membres de Proud Boys al Trump International Hotel Hotel de Washington D.C., com Tarrio, amb la llavors portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, Tyler Ziolkowski, al seu torn, va fotografiar-se amb l’aleshores exdirectora de campanya de Trump i assessora presidencial Kellyanne Conway. Ziolkowski, a la foto, vestia una samarreta amb el lema “Pinochet Did Nothing Wrong”, seguint el mateix patró de la samarreta pro-Rittenhouse. Tot i afirmar no que no els coneix, les paraules de Trump tornen a ser galvanitzadores i legitimadores per a l’extrema dreta feixistitzant estatunidenca i específicament per als Proud Boys.