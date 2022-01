Imputen una empresa de cobrament de deutes d'Endesa per estafa, coaccions i usurpació de funcions públiques

Una treballadora de DPS Consulting-Parés Seixas es fa passar per funcionària judicial i amenaça una clienta de la companyia elèctrica amb l'embargament dels comptes bancaris i la nòmina si no paga les factures pendents

“Bon dia, la truco de notificacions judicials i d’embargaments. D’aquí, del jutjat”. Així és com es va presentar telefònicament la treballadora de DPS Consulting-Parés Seixas a Yolanda. Fent-se passar per una funcionària de l’administració de justícia, va simular que li notificava una ordre judicial d’embargament i va amenaçar-la de bloquejar tots els comptes, salaris i prestacions si no pagava un suposat deute de llum amb Endesa en menys d’una setmana. El que ni l’empresa ni la treballadora sabien és que la conversa del 3 de juliol de 2020 s’estava enregistrant i segurament no van imaginar que es convertiria en una querella. El 26 de novembre es va tancar la fase d’instrucció del procés penal, impulsat per l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) amb el suport jurídic d’Arrels Advocats, i ara es procedirà a l’obertura de judici oral per uns delictes d’estafa, coaccions i usurpació de funcions públiques. Endesa ha confirmat a la Directa que continua treballant amb aquesta empresa perquè “s’han depurat responsabilitats i s’han pres mesures perquè situacions com aquella no es tornin a repetir”.

En la gravació s’escolta com la telefonista comunica a Yolanda que un advocat i un procurador d’Endesa s’han presentat als jutjats amb una denúncia per factures de llum impagades, i que procediran a tallar-la i a “precintar el comptador”. Seguidament, insisteix que no truca de la companyia elèctrica sinó que són “funcionaris de l’Estat”.

La realitat és que es tracta d’una treballadora d’un bufet jurídic especialitzat en la gestió de reclamació de deutes per a grans multinacionals i corporacions, i que segueix un guió facilitat per la mateixa empresa. Amb el segell de Parés Seixas, el document –aportat per la treballadora i que ha pogut consultar la Directa– indica que cal explicitar que es truca del “Servei de notificacions judicials” de la província en qüestió, advertir que “tallaran i retiraran el comptador” i que “es procedirà a l’embargament de comptes bancaris i ingressos”. A més, la telefonista, en el marc del procediment judicial, ha revelat que la trucada es va realitzar des d’un departament anomenat “departament de trucades especials”, dedicat expressament a reclamar deutes mitjançant un engany: fer-se passar pel servei de notificacions judicials. En funció de l’èxit de la trucada, l’APE explica que les treballadores del “departament” en sortien bonificades o penalitzades econòmicament.

Yolanda, amb dos fills i en situació de vulnerabilitat –només cobrant la renda mínima–, no havia pogut fer front a algunes factures de la llum i arrossegava un deute del seu exmarit. En total, 2.369 euros, 1.675 dels quals ja havien prescrit d’acord amb els supòsits i terminis previstos en el codi civil, perquè eren factures emeses entre 2015 i 2017, de les quals no constava cap reclamació. Ara, arran del conveni que la Generalitat de Catalunya va signar amb Endesa el març de 2021, els deutes de famílies vulnerables contrets entre 2015 i 2020 queden condonats.

No era la primera vegada que pressionaven Yolanda perquè pagués el deute: “Feia uns mesos que rebia trucades amenaçadores i també cartes, però aquella va ser la primera en què es van fer passar per funcionaris judicials”. A l’assessorament col·lectiu de l’APE, ha estat constant l’arribada de casos de persones que pateixen assetjament per part d’empreses de recobrament: pluja de trucades a tota hora, cartes, missatges de mòbil i amenaces de tall de subministraments a persones protegides per la llei 24/2015. L’APE en va fer públics alguns casos i el novembre de 2018, el síndic de greuges, a partir de l’anàlisi de diverses queixes rebudes, va alertar de les “pràctiques irregulars i èticament inacceptables” que exerceixen algunes companyies subministradores sobre persones vulnerables.

Maria Campuzano, portaveu de l’APE, explica que ja tenien constància de l’existència d’empreses de recobrament que es feien passar pels jutjats, tanmateix el cas de la Yolanda va ser el primer que va quedar enregistrat i van poder dur-lo als tribunals. “Té una rellevància i transcendència molt important perquè pot servir per generar un precedent en l’àmbit de la jurisprudència que pugui frenar aquest tipus de pràctiques deliberades i sistemàtiques d’assetjament per part de companyies subministradores que ho deleguen a aquests despatxos d’advocats”, subratlla Campuzano.

Al servei d’Endesa, Gas Natural i Aigües de Barcelona

Entre els seus clients, el bufet jurídic per a la reclamació de deutes DPS Consulting –actualment Parés Seixas SL, segons consta a la base de dades mercantils eInforma–, hi té grans empreses com Endesa, Gas Natural Fenosa, Aigües de Barcelona o el Grup d’Aigües de València. Segons s’ha pogut confirmar a través de testificals i proves documentals, DPS Consulting havia tancat un pacte amb Endesa amb què s’enduia el 18% del deute que aconseguia cobrar.

L’acusació es dirigeix específicament contra Ricard Parés Flavià, administrador de l’empresa des de 2006, i Georgia de la Mata Rabassa, com a membre de la directiva del bufet en el moment de la trucada. Altres bufets com Collecta, Corporación Legal, GSS, Conekta o Medina-Cuadros y Asociados també han assetjat famílies en situació de vulnerabilitat en nom d’empreses subministradores.

DPS Consulting assegura comptar amb un “equip humà altament qualificat, la formació jurídica i especialització dels quals permet gestionar cada cas utilitzant els arguments legals oportuns, mantenint la bona imatge del client i obtenint l’èxit en el recobrament”. En el cas de Yolanda, almenys, no han servit “els arguments”, han danyat la imatge d’Endesa i no han aconseguit recuperar cap deute, sinó que seuran aviat al banc dels acusats.