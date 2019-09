La Diada de l'Onze de Setembre, minut a minut

S’inicia l’acte polític de la manifestació organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, amb suport d’Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que ocupa la Gran Via fins al passeig de Gràcia i també trams de tots els carrers que conflueixen a la plaça. A la fila zero de la manifestació no hi ha enguany representants d’organitzacions polítiques sino persones represaliades a conseqüència de la repressió a l’independentisme i familiars de presos i preses pel mateix motiu. Durant l’acte han intervingut breument representants de diversos sectors professionals: l’actor David Bagés, la xef Ada Paarellada, el cantant Francesc Ribera Titot, l’advocat Xavier Domingo, la cineasta Isona Passola o el cantautor Lluis Llach, que ha fet aixecar entre les assistents crits de “fora el Borbó”. A continuació, han intervingut els presidents de l’AMI (Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva), el vicepresident d’Òmnium Cultural Marcel Mauri i la presidenta l’ANC, Elisenda Paluzie. Paluzie ha exhonerat la ciutadania a “demostrar que la independència és possible, no només a l’estat sinó també a la nostra classe política”.