La Fiscalia de delictes d’odi de Barcelona sol·licita multes de 50.400 euros per oposar-se a la presència de Vox al Raval

La secció de delictes d’odi i de discriminació de la Fiscalia de Barcelona, encapçalada per Miguel Ángel Aguilar, ha sol·licitat una pena-multa de 50.400 euros a set veïnes del Raval que van tractar d’impedir un acte de Vox al barri de la capital catalana el setembre del 2020. Els acusa de cinc delictes de coaccions, tres delictes lleus de maltractaments, un delicte lleu de maltractament d’obra i un delicte lleu de danys, amb agreujant de discriminació ideològica. A més, la fiscal delegada també sol·licita per a les acusades la prohibició d’assistir a actes de Vox durant tres anys i una ordre d’allunyament de mil metres dels membres del partit d’extrema dreta Rocio de Meer, Ignacio Garriga, José Luís Temple, Jorge Alberto de la Fuente i Nerea Andrés Antón. Els dos primers, De Meer i Garriga, demanen encara més: sis anys de presó i 7.000 euros de multa per a cadascuna de les acusades. La fiscal també demana al Jutjat d’instrucció número 2 de Barcelona el pagament de 700 euros en concepte de responsabilitat civil a cinc dels membres de Vox i, en el cas d’una de les persones acusades, la commuta de la pena per l’expulsió de l’Estat espanyol quan s’esclareixi la seva situació administrativa.

“De nou, el món al revés: es persegueix aquelles que lluiten per la igualtat plena entre les persones i, en canvi, es protegeix i premia el discurs de l’odi i la impunitat feixista”. És la valoració de la plataforma Raval Antifeixista i Alerta Solidària, que donen suport a les persones encausades i denuncien “la connivència de la Fiscalia de delictes d’odi amb el feixisme, i la seva insistència a protegir idees i partits que en una democràcia no haurien de tenir cabuda”. Les encausades també defensen que les identificacions realitzades pels “cossos policials” –Mossos d’Esquadra i Policia espanyola– han estat “basades en arxius policials de caràcter polític”, d’acord amb les militàncies i l’activitat política de les encausades, un extrem que qualifiquen de “del tot il·legal”.

Els fets pels quals se’ls acusa es remunten al 2 de setembre de 2020, quan la formació d’extrema dreta va voler fer un acte al Raval, tot “després de manifestar que el nostre barri era un estercolero multicultural”, com expliquen des de la plataforma Raval Antifeixista. En un moment donat, la pressió de les veïnes i els col·lectius antifeixistes va obligar la comitiva de Vox a buscar empara a l’interior de l’hotel Raval House, situat al carrer Hospital, d’on van haver de marxar escortats pels Mossos d’Esquadra. Segons l’escrit de la Fiscalia, per fer-ho van escridassar els membres de Vox, van llançar ous i petards i van fer malbé la façana de l’hotel on es van guarir.

“Els acusats simpatitzen amb grups i plataformes autodenominades ‘antifeixistes’, brandint banderes d’aquestes durant aquell dia, ideològicament enfrontades al partit polític Vox”, explica la fiscal en el seu escrit. “El menyspreu que cap a aquesta formació política i els seus postulats polítics senten els va portar a atacar els diputats de Vox i la seva comitiva, que en representació del partit aquell dia va recórrer el barri del Raval”. Segons el relat en el qual es basa la petició de penes, “en entrar [al carrer Hospital], el grup dels acusats va accelerar i a mesura que s’aproximava als diputats, cridava cada cop més fort ‘Fora feixistes dels nostres barris’ o ‘Pa, sostre i paper per a tots’”. El perill per a la comitiva de Vox es produïa “mentre s’encenien petards, s’accionaven sistemes d’iniciació de pots de fum i els llançaven ous, llaunes i lleixiu, conscients que podien menyscabar la integritat física [dels membres de Vox]”, relata la fiscal.

Des de Raval Antifeixista i Alerta Solidària emfatitzen el fet que es promou “un intent d’ofegar econòmicament” al moviment antifeixista, “de criminalitzar-nos i d’empresonar-nos”, però adverteixen que “seguirem combatent totes les formes de feixisme de la nostra societat, plantarem cara tant als feixistes com als qui els pretenen normalitzar”.