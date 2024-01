La ultradreta alemanya posa la diana sobre el moviment antifeixista

Un empleat d'Alternativa per Alemanya (AfD per les seves sigles en alemany) utilitza el seu el càrrec parlamentari per accedir a informació confidencial de periodistes, investigadors i opositors polítics, revelar-la públicament i fomentar la seva persecució

“L’empleat d’AfD que somia amb una nova Gestapo”. Així és com va titular el rotatiu Berliner Morgenpost la història explicada en els següents paràgrafs. I és que una investigació publicada recentment per Correctiv va destapar una reunió secreta a Potsdam entre alts càrrecs del partit d’extrema dreta Alternativa per Alemanya (AfD), militants del partit conservador Unió Demòcrata Cristiana d’Alemanya (CDU), empresaris i altres militants neonazis per traçar una estratègia comuna per a la deportació massiva de milions de persones d’Alemanya, incloses persones amb nacionalitat alemanya d’origen forà.

Mentre la direcció d’AfD s’esforça per projectar el partit polític com una formació conservadora respectable, la realitat demostra que AfD està cada cop més connectada amb la ultradreta i el moviment neonazi. Nous detalls de Correctiv indiquen el contingut de la ponència d’un dels seus participants, Mario Müller, assistent parlamentari del diputat federal d’AfD Jan Wenzel Schmidt. Müller, anteriorment un dels dirigents del col·lectiu ultradretà Moviment Identitari a Alemanya, va parlar d’un altre component clau de la batalla cultural de l’extrema dreta: el combat contra l’antifeixisme.



El somni d’una Gestapo 2.0

Durant la seva intervenció, Müller va presumir de dirigir una plataforma de dòxing anti-antifeixista operativa a la xarxa social X -antigament Twitter- anomenada Dokumentation Linksextremismus. Bàsicament, la plataforma anònima es dedica a revelar públicament i de forma maliciosa, informació i dades personals amb la finalitat d’intimidar, cohibir, espantar, difamar, desacreditar, desinformar, linxar digitalment i a voltes silenciar i cancel·lar a membres del moviment antifeixista, a periodistes, investigadors i opositors polítics. L’objectiu no és cap altre que exposar a l’antifeixisme a la persecució, creant un clima social prou bel·ligerant i violent per tal de mantenir vigilant en tot moment a l’extrema dreta davant dels seus oponents.

En aquesta reunió, Müller va revelar que gestiona Dokumentation Linksextremismus juntament amb Dorian Schubert, un antic neonazi que ha transitat cap al moviment identitari. Cal esmentar que alguns mitjans generalistes han emprat aquest compte de X anti-antifeixista com a font d’informació. A través del seu càrrec parlamentari, Müller no només té accés a informació confidencial, a continguts exclusius de les comissions i a converses informals de passadís, sinó que té el temps, la infraestructura i la cobertura per prosseguir amb la seva agenda política.

Segons Correctiv, Müller també va declarar a la reunió que el 2021 va revelar a un grup de hooligans ultradretans polonesos el parador de l’antic activista antifeixista alemany Johannes D. a Varsòvia. Posteriorment, D., “després d’haver estat visitat”, va declarar com a testimoni clau en el judici a l’estudiant i activista antifeixista Lina E. Les seves declaracions van portar de manera significativa a què el tribunal condemnés l’any passat a Lina E. a cinc anys i tres mesos de presó, entre altres coses, per pertinença a organització criminal.



Els tentacles de Müller

Müller, nascut el 1988, va començar la seva militància política a les joventuts del partit neonazi NPD a Bremen, per passar poc després a l’escena de camaraderies neonazis, on va ser un dels líders dels nacionalistes autònoms al nord del país. El 2010, Müller va ser condemnat per agredir amb una porra extensible a un jove opositor. Pocs anys després, Müller va ingressar a les files del Moviment Identitari, convertint-se en el líder d’un projecte de cohabitatge comunitari a la població de Halle.

L’estiu de 2017, Müller va participar en la campanya “Defensa Europa”, en la qual membres del Moviment Identitari van noliejar un vaixell, el C-Star, per patrullar per la Mediterrània i bloquejar el rescat de migrants. Van anomenar la seva missió “Defensar Europa” amb el pretext de “salvar Europa i la civilització occidental”, que consideren “amenaçada” per una suposada “invasió” de migrants; una “invasió”, deien, fomentada per les ONG que “rescaten migrants i els trafiquen en terres europees”. Buscaven presència mediàtica a través de la provocació i la van aconseguir.

Müller ha treballat com a periodista freelance “especialitzat en el moviment antifeixista” per la revista d’extrema dreta Compact i també va estar present a Barcelona fent-se passar per un fotògraf independent

Müller, juntament amb Dorian Schubert, amb qui residia a Halle, va estar involucrat i condemnat per atacar greument a un agent de policia de paisà el novembre de 2017. A partir de 2019, Müller ha treballat com a periodista freelance “especialitzat en el moviment antifeixista” per la revista d’extrema dreta Compact. Aquell any també va estar present a Barcelona escrivint per Compact fent-se passar per un fotògraf independent. L’any 2020, Müller va ser localitzat a l’illa grega de Lesbos en una campanya identitària per impedir l’arribada de refugiats. Des de 2022 treballa per un diputat d’AfD.

Müller és un exemple de l’estreta implicació d’AfD amb la ultradreta més radical. Fotos mostren a Müller amb membres de grup paramilitar neonazi ucraïnès Batalló Azov, així com les seves connexions amb diferents col·lectius neonazis teutons. El 2023, Müller va participar en una caminada a Stedingsehre, un espai escènic teatral a l’aire lliure construït pel Tercer Reich i convertit actualment en un dels llocs de culte nazi més importants del nord d’Alemanya. Segons el portal Recherche Nord, allà va coincidir amb militants dels partits neonazis III Via, Die Heimat (l’antic NPD), del Moviment Identitari i de l’entorn de les joventuts d’AfD.