L'Audiència de València ordena investigar España 2000 i el seu líder, José Luis Roberto, per un possible delicte d'odi

En un acte judicial s'ordena prendre declaració al president de la formació ultradretana, arran d'una acció que va dur a terme el desembre passat en què es mostraven dones vestides amb burca saltant a corda mentre sonava música àrab i se sentien consignes contra la "invasió musulmana". Els fets, denunciats per València Acull, van ser arxivats per un jutjat de primera instància, però ara l'Audiència ha estimat un recurs de la fiscalia que hi veu un possible delicte d'odi "contra una religió" i "les persones que la professen"

La secció cinquena de l’Audiència de València, mitjançant un acte datat el 9 de juny que ara s’ha fet públic, ha ordenat la reobertura d’un procés contra la formació política ultradretana España 2000 i, en representació d’aquesta, contra el seu president José Luis Roberto. En l’escrit, s’estableix que es prengui declaració a Roberto, tant a títol individual com a representant legal del partit, perquè doni explicacions sobre un acte del partit que va tenir lloc el passat 18 de desembre que va incloure una mena de performance que incloïa missatges que instaven a “lluitar contra la invasió” dels immigrants musulmans que “suposen un perill”, “una pèrdua de la nostra identitat i de la nostra seguretat”.

El cas, arran d’una denúncia de l’entitat València Acull, va recaure en el jutjat d’Instrucció número 17 de la capital valenciana, que va arxivar el cas el passat 5 de maig. Arran d’un recurs de la Fiscalia, l’òrgan judicial provincial ha ordenat reobrir-lo. La Fiscalia veu “indicis de la comissió d’un possible delicte d’odi” en els fets denunciats “no només contra una religió sinó a les persones que la professen, a les quals s’hauria qualificat de ‘perill’, s’entén, que per a la societat espanyola, l’odi de la qual s’estaria provocant o incitant d’aquesta manera.

L’acte d’Espanya 2000, convocat per sorpresa i sense notificació prèvia, duia el lema genèric de “No a l’islam”. Malgrat no estar convocat de forma oficial per la formació, va ser àmpliament compartit a través de les xarxes socials a través dels comptes oficials d’España 2000 i publicat a YouTube

L’acte d’Espanya 2000 a la plaça dels Pinazo, convocat per sorpresa i sense notificació prèvia, duia el lema genèric de “No a l’islam”. Malgrat no estar convocat de forma oficial per la formació, va ser àmpliament compartit a través de les xarxes socials a través del compte oficial d’España 2000 i per algun dels seus seguidors més reconeguts. També va ser transmès en streaming des del web del partit i es va publicar al seu canal de YouTube. Durant l’acte, es va executar una mena de representació en la qual un grup de xiques saltaven a la corda mentre sonava música tradicional valenciana, i a continuació es veien un grup de dones cobertes amb burca fent el mateix, mentre unes veus (entre les quals una fàcilment identificable amb la de Roberto, llançant proclames que instaven a “lluitar contra la invasió” musulmana, que es qualifica d'”una pèrdua de la nostra identitat i la nostra seguretat”, i altres més elaborades, del tipus “d’ací a 30 anys hi haurà una societat islàmica en contra dels nostres principis i de la nostra societat”.

València Acull, després de recollir el testimoni indignat de diverses persones que havien estat testimoni dels fets en directe o a través de les xarxes, els va posar en coneixement de la fiscal delegada de Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació, Susana Gibert, que també ha impulsat el recurs a la fiscalia, després de l’arxivament del cas en primera instància.