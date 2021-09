Pot ser ecològica una fruita que viatja vuit mil quilòmetres?

A l’espai Biomarket de Mercabarna, els productes amb el segell “eco” o “bio” respecten els cicles naturals de fruites i verdures i no contenen additius, però no se’ls aplica cap limitació en la petjada ecològica

L’Estat espanyol és el primer productor d’Europa i el quart del món de fruita i hortalisses ecològiques. El boom per la vida sana i l’alimentació conscient ofereix un potencial econòmic creixent que des de Mercabarna no s’ha volgut desaprofitar. Per això, el mes de novembre s’inaugurava Biomarket, un nou hangar de 8.900 metres quadrats a l’interior de Mercabarna des d’on distribuir i comercialitzar aliments sota el segell bio. Allà, actualment, hi ha 22 parades de majoristes i vuit productors de proximitat.

Segons informació del mateix Biomarket, aquest ja s’ha convertit en el primer mercat majorista de l’Estat espanyol i el segon d’Europa especialitzat en fruites i hortalisses ecològiques. Un creixement que anirà en augment els anys vinents i que, segons els càlculs de l’empresa, d’aquí a deu anys, el 50 % de la producció ecològica de Catalunya es portarà des de Biomarket.

Però que converteix un producte en ecològic? El segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) certifica que els productes agrícoles s’han cultivat sense aplicar productes químics de síntesi (fertilitzants, pesticides…) ni cap mena d’additius artificials que puguin alterar el creixement del producte. Tanmateix, pot considerar-se conscient i responsable un plàtan o un kiwi que, tot i cultivat d’aquesta manera, provingui de Costa Rica, Nova Zelanda o Xile i se serveixi a les parades de Biomarket? Quin segell té en compte, per exemple, els greus impactes mediambientals del transport i la logística per portar fruites que no es produeixen a casa nostra i cal buscar-les a Sud-amèrica?

Entre els productes que s’hi comercialitzen hi ha kiwis de Nova Zelanda i raïm de l’empresa sud-africana The Grape Company

És, per exemple, el cas d’algunes fruites i verdures d’Hermanos Fernández López SA, una de les distribuïdores integrades a Biomarket i que són alhora una de les majors empreses de distribució majorista de fruites i verdures d’Europa. Com ells mateixos expliquen, tenen un volum de comercialització anual de 230.000 tones de producte que sumen una gamma de més de cent famílies de fruites i verdures de tot el món. Així ho fan amb productes com l’alvocat, que a més de l’Estat espanyol, prové de Colòmbia, Israel, el Marroc, el Perú, Xile o Mèxic.

Entre les marques de fruita i verdura bio que comercialitzen, poden trobar-se els famosos kiwis Zespri, produïts principalment a Itàlia o Nova Zelanda, les pomes Bio Marlene, crescudes al sud del Tirol, a Bolzano (Itàlia), les pomes de Blue Whale, del nord de l’Estat francès, o el raïm de l’empresa sud-africana The Grape Company.

Per a més debat sobre aquest model de negoci, el grup Fernández López ha estat adquirit pel grup Fratelli Orsero, empresa multinacional italiana que també ha desenvolupat una branca bio. Una distribuïdora que, segons consta a la seva pròpia web, “cada any ven més de 750.000 tones de fruites i verdures a cada racó del planeta”, gràcies a una xarxa de més de 1.500 proveïdors a les principals àrees de producció del món. Entre d’altres, Orsero és coneguda per la seva pinya i banana, identificades amb el segell bio, però que provenen de plantacions a Colòmbia, Costa Rica i l’Equador i arriben cada setmana en vaixell al port de Tarragona.