Primer judici contra un veí de la Casa Orsola de Barcelona

El pròxim dilluns 9 de gener se celebra el judici contra Josep Torrent. Lioness Inversiones, la propietat de l'edifici on viu a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, demana el seu desnonament per expiració del contracte de lloguer des del mes de maig. El Sindicat de Llogateres i la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample denuncien que l’empresa vol expulsar el veïnat per convertir els habitatges en apartaments turístics a preus de luxe

Fa un any, una quinzena de veïnes van decidir que no marxarien de casa encara que la nova propietat de l’edifici, Lioness Inversiones, no els renovés els contractes de lloguer. Des d’aleshores s’han organitzat amb el Sindicat de Llogateres i la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, s’han mobilitzat al carrer, han protestat a les oficines d’una empresa de la propietat, han recollit múltiples suports i han insistit en una negociació col·lectiva. Així i tot, el pròxim dilluns 9 de gener, l’empresa inversora porta a judici el primer veí per expiració contractual.

Fa gairebé 20 anys que Josep Torrent viu al número 137 del carrer Calàbria, l’edifici de l’Esquerra de l’Exiample de Barcelona conegut com a Casa Orsola, i des de l’1 de maig està fora de contracte. Malgrat això, ha continuat pagant els 700 euros que costa el pis de 50 metres quadrats per gir postal primer i per consignació judicial després. Com la resta de veïnes, l’octubre de 2021 a través d’una carta, es va assabentar que hi havia una nova propietat i el mes següent, Lioness Inversiones ja va comunicar-li a Torrent que no li renovaria el lloguer i que calia que lliurés les claus el 30 d’abril. “Vaig trucar per demanar explicacions i la renovació, però em van dir que el mercat era així i que potser volia viure en un lloc que no em tocava”, recorda el veí. Els carrers es troba l’edifici ara mateix està en obres perquè es convertirà en una Superilla -el projecte d’eix verd on es prioritza el vianant- i, per tant, en una zona més cotitzada. Durant la conversa, també van aclarir-li que la intenció era fer-hi apartaments de luxe.

A través de la demanda, l’empresa Lioness Inversiones, administrada per Albert Ollé Bartolomé, reclama el desnonament de Josep Torrent, i danys i perjudicis per “ocupació inconsentida de la finca”, fet pel qual sol·licita l’abonament de 693,78 euros al mes des del maig fins al límit de 6.000 euros i les costes judicials.

Des de la tardor de 2021, ja hi ha cinc pisos buidats, tres en lloguer temporal i dos encara en obres, però la majoria del veïnat ha decidit lluitar per quedar-s’hi: vuit famílies tenen renda antiga i sis ja estan fora de contracte, com és el cas de Torrent. Abans d’acabar l’any, el veïnat de l’edifici va tornar a enviar una carta a la propietat insistint en una negociació col·lectiva, que mai ha estat possible, i aquesta setmana, han tornat a enviar-ne una altra amb la signatura de la quinzena de veïnes en lluita. “Intentarem negociar fins a l’últim moment, però si cal, arribarem al desnonament a porta”, sentencia Torrent. El veïnat té clar que el seu cas no és únic, i per això consideren clau denunciar que una gran empresa inversora o un fons pugui comprar tota una finca i expulsar la gent que hi viu.

En el cas de Casa Orsola, la nova propietat controla Emergia Contact Center, especialitzada en telemàrqueting. De fet, l’administrador de Lioness Inversiones, Albert Ollé, va començar la seva carrera en aquest sector amb la fundació el 1989 de Difusió Telemarketing Grup (DTG), que es va convertir en la primera empresa de màrqueting telefònic pel que fa a facturació estatal. El 2000 es va fusionar amb la multinacional nord-americana Teletech i Ollé en va assumir la presidència europea durant un temps. Entre altres, l’empresari va ser membre del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona i conseller general de La Caixa.

Lioness Inversiones té entre les seves participades, pràcticament al 100%, Ness de Inversiones, una sicav, és a dir, una societat d’inversió de grans patrimonis que només paga l’1% de l’impost de societats. També controla la meitat d’Eurobenefit, una empresa dedicada al sector immobiliari.

El Sindicat de Llogateres denuncia que la propietat pretén buidar els habitatges i tornar-los a llogar a preus de luxe amb contractes de lloguer temporal. Han convocat una concentració de suport a dos quarts de nou del matí .