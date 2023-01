Quatre agents aniran a judici per l'agressió policial a un jove a Burjassot

El pròxim 23 de març, dos agents del Cos Nacional de la Policia espanyola (CNP) i dos policies locals de Rocafort (Horta Nord) hauran d’asseure’s en el banc dels acusats. Així ho ha ordenat la jutgessa Maria de la Concepción Almagro, del jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Paterna, amb motiu de l’agressió policial a un jove hondureny el passat 17 d’octubre. L’agredit va interposar una denúncia al jutjat de guàrdia de Paterna contra l’agent que li va propinar un cop de puny en l’estómac i la resta de policies presents —en total eren quatre, tres homes i una dona— en el moment de l’agressió. Tot i que el jove va fer constar en la denúncia que els agents pertanyien al CNP, fonts de la Policia espanyola van negar després la seua participació en els fets, però, finalment, dos membres de cada cos policial han estat acusats. Des de València Acull, entitat que va denunciar públicament el cas de violència policial, expliquen que per ara desconeixen el delicte del qual s’acusa els policies: “El jove no té assignat un advocat d’ofici i encara no tenim eixa informació”.

La víctima només ha rebut la notificació en què se li cita a declarar en qualitat de denunciant en un procediment judicial per delicte lleu. Al judici assistiran també els quatre agents investigats, però en l’escrit la jutgessa no fa cap referència als testimonis que van presenciar l’agressió, que fins i tot va quedar documentada amb un vídeo que va gravar un veí des del balcó de la seua casa. És per això que el jove ha presentat al jutjat un escrit en què demana que s’ajorne el judici oral, ja que “no es pot efectuar cap qualificació dels fets denunciats sense haver rebut testifical del veïnat, el testimoni imparcial que va realitzar la filmació i va presenciar els fets”.

Tal com va explicar la Directa, la matinada del 17 d’octubre, el jove tornava en monopatí a casa, ubicada en Burjassot (Horta Nord), quan es va topar amb un control policial. Va fer-ne cas omís i continuar el seu camí, però els policies van irrompre i li van demanar que es llevara els cascos. El jove ho va fer sense piular i, aleshores, segons el seu relat, li van preguntar si portava “alguna cosa” que li comprometera, al que va respondre: “un grínder” —eina que s’empra per moldre cabdells de cànnabis. El va traure de la ronyonera i el va mostrar als agents, per fer veure que no hi havia res al seu interior. Llavors, van començar a escorcollar-lo amb una actitud de “prepotència” i “superioritat”. Segons la versió de la víctima, minuts després, un dels agents el va agafar del braç, el va conduir cap al cantó del carrer i li va proferir alguns insults i amenaces fins que li va propinar un cop de puny en l’estómac.

El moment de l’agressió va quedar documentat per un vídeo que va gravar un veí des del balcó de la seua casa. Les imatges proven com, durant el control policial, el jove va mantenir una actitud assossegada en tot moment i no va oposar resistència quan l’agent el va agafar del braç, tot i que no es va quedar callat. Plantat davant la façana d’un edifici i plegat de braços, el xic li va manifestar la seua disconformitat amb el tracte rebut: “No em pots dir ‘mou-te cap ací’ i prou?”, al que el policia, amb un to autoritari, va respondre: “T’he dit que et poses ací perquè posaran el cotxe ací. Ara què?”. Els comentaris posteriors no s’arriben a escoltar en la gravació, però en la denúncia es llegeix que, segons després, el mateix policia li hauria llançat una amenaça: “Vas de xulo, sou tots iguals, et manaré cap al teu país”, seguida d’un “si et pegue una, no me l’aguantes”. De sobte, l’agent li va separar els braços i li va colpejar l’estómac. “El colp va ser tan fort que vaig acabar vomitant”, va relatar el jove en l’escrit. Al vídeo, es veu com la víctima es va doblegar en dos, mentre que els agents es van quedar mirant-lo, sense oferir-li suport i, segons s’hi recull, ignorant la seua demanda d’una botella d’aigua. El mateix dia que es va fer pública l’agressió per l’entitat València Acull, l’Ajuntament de Rocafort va confirmar que el policia local que va agredir el jove es tractava d’un agent en pràctiques d’aquesta localitat, amb què Burjassot té un conveni en matèria de cossos de seguretat; i que s’iniciaria una investigació per a esclarir els fets.

Pendent d’un expedient d’expulsió i una sanció per llei mordassa

Minuts després de l’agressió, tal com va relatar el jove en la denúncia, agents de la Brigada Local d’Estrangeria i Fronteres de València, destinada a fer tràmits d’estrangeria, es van presentar en el lloc dels fets i l’haurien obligat a signar una notificació en què se li citava en la comissaria de Burjassot. El motiu de la citació el va saber quan, el dilluns 17 d’octubre, es va presentar al complex policial de forma voluntària. L’incoaven un expedient sancionador per estança irregular, que pot derivar en una multa de 501 a 10.000 euros fins a l’expulsió de l’Estat espanyol. L’expedient sancionador l’ha recorregut, apel·lant al seu arrelament a l’Estat espanyol i la bona conducta, però fins que no es resolga ha de presentar-se el dia 1 de cada mes a la comissaria de Burjassot com a mesura cautelar. Alhora, els funcionaris de la comissaria de Burjassot el van informar que també tenia una proposta de sanció per “consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques o estupefaents” a la via pública, una infracció greu contemplada en l’article 36.16 de la llei de Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa; i que el jove la nega rotundament. “Només tenia un grínder buit que en cap moment vaig tractar d’ocultar i que la mateixa policia va comprovar que no hi havia res en el seu interior”, va puntualitzar en l’escrit.

Per a València Acull, les dues sancions —l’expulsió i la multa emparada en la llei mordassa— han de ser anul·lades, ja que s’emmarquen en una actuació policial que és “exemple paradigmàtic de racisme institucional”. Eixa mateixa nit, de fet, la policia havia parat minuts abans un conductor espanyol en estat d’embriaguesa al qual van tractar “amb respecte”, segons van assegurar a l’entitat els testimonis. Al xic, però, “el van retindre només pel seu aspecte i el varen colpejar”, etziben. “La seua única possible infracció —continuen— és que anava amb els cascos sentint música mentre es desplaçava en monopatí”. Per tot això, exigeixen al Ministeri d’Interior espanyol que aplique les mesures disciplinàries pertinents contra el policia que el va agredir i els agents presents en el lloc dels fets per tal que l’agressió no quede impune.

El passat 14 de desembre, el consolat d’Hondures també es va pronunciar al respecte. Va sol·licitar una reunió amb l’alcalde de Rocafort per a demanar-li que sancione els agents acusats. Tant el consolat com València Acull han demanat una reunió amb la delegada del Govern en la Comunitat, Pilar Bernabé, per a informar-la de la situació del jove i exigir-li que arxive el procediment. Fins al moment, cap ha accedit a les sol·licituds.

Una altra reacció institucional ha estat la d’Esquerra Republicana, que aquest dimarts ha presentat una bateria de preguntes al govern espanyol per tal de conèixer si l’executiu té previst obrir una investigació interna per a esclarir els fets, quines seran les mesures preventives amb els agents implicats o quines seran les accions que es duran a terme per evitar i posar fi a la violència exercida per les forces i cossos de seguretat. El mateix han fet des de Podem. La diputada per Castelló, Marisa Saavedra, ha presentat junt amb el diputat Ismael Cortés, de la Comissió d’Interior, una pregunta en el Congrés perquè es prenguen mesures contra l’agent que va agredir el jove i la resta. És la segona vegada que la formació morada registra preguntes en relació amb els fets denunciats.