Un grupuscle ultradretà francès cerca migrants "afromagribins" al pas fronterer de la Vall d'Aran

Una vintena de militants de Generació Identitària es van desplaçar al coll del Portilló aranès per "controlar la frontera per evitar qualsevol possible pas de migrants i alertar les autoritats". En el passat, han realitzat accions semblants a passos fronterers dels Alps i al Mediterrani grec

El Portilló és un coll de muntanya als Pirineus que s’eleva fins als 1.293 metres. Un pas transfronterer entre les viles de Banhèras de Luishon i Bossòst, a la Vall d’Aran, on el dimarts 19 de gener, fins a una vintena de quadres del col·lectiu d’ultradreta francès Generació Identitària (GI) han viatjat per dur a terme la seva nova operació de propaganda antimmigrant.

La seva missió, batejada com a Missió Pirineus, és “controlar la frontera per evitar qualsevol possible pas de migrants i alertar les autoritats”, segons afirmava a Telegram el seu portaveu Jérémie Piano. Les activistes de GI, sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat, van patrullar la zona de l’accés al coll i el pas de Pont de Rei, identificada pel grupuscle com a “zona d’infiltració de terroristes islàmics”, amb tres vehicles tipus ranxera tot-terreny amb el logotip de Defensar Europa i van publicar fotografies, audiovisuals i un enllaç on realitzar donacions. L’operació va finalitzar poques hores després de començar.

En un altre missatge a Telegram enviat des del terreny, l’activista Thaïs d’Escufon va puntualitzar que l’objectiu de la missió propagandística era identificar “perfils sospitosos” de persones que “viatgen soles i a peu” per la frontera i són d’origen “afro-magribí”, legitimant les identificacions per perfil racial.

La carretera d’accés al coll està tancada temporalment des del 7 de gener amb quatre blocs de formigó “com a part del control fronterer i la lluita contra el terrorisme”

La modesta acció va transcórrer en una zona de cert simbolisme, ja que la carretera d’accés al coll està tancada temporalment des del 7 de gener amb quatre blocs de formigó, per decret del prefecte del departament de l’Alta Garona Étienne Guyot, “com a part del control fronterer i la lluita contra el terrorisme” que va iniciar el president Emmanuel Macron després de l’assassinat de Samuel Paty i l’atemptat a Niça. Per la seva part, la presidenta de la regió d’Occitània, Carole Delga, del Partit Socialista, va reclamar a Twitter la dissolució de GI i va titllar la performance al coll del Portilló de “cop contra els valors de la República”.



De la Mediterrània als Alps

L’estiu de 2017 el Moviment Identitari va noliejar un vaixell, el C-Star, per patrullar per la Mediterrània i bloquejar el rescat de migrants. Van anomenar la seva missió “Defensar Europa” amb el pretext de “salvar Europa i la civilització occidental”, que consideren “amenaçada” per una suposada “invasió” de migrants; una “invasió”, deien, fomentada per les ONG que “rescaten migrants i els trafiquen en terres europees”. L’altra gran acció propagandística del col·lectiu, amb activistes francesos, alemanys i austríacs, va ser el bloqueig simbòlic, l’abril de 2018, del port de muntanya col de l’Échelle, el pas fronterer dels Alps entre Itàlia i l’Estat francès, per impedir el pas de refugiades. Amb helicòpters i camionetes, un centenar d’integrants del col·lectiu ultradretà va realitzar l’acció “per fer que els governs reforcessin les fronteres per aturar el flux d’immigrants il·legals”. En menys de 24 hores el govern Macron va ordenar patrullar la frontera alpina.