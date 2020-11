L'home abatut per la policia francesa a Avinyó prové de l'entorn ultradretà i no era gihadista

Un home de 33 anys va ser mort a trets ahir per la policia a la ciutat francesa d'Avinyó. Les xarxes socials i part de la premsa van vincular-lo amb l'entorn jihadista islàmic i el van relacionar amb el triple assassinat que es produïa poques hores abans. En realitat, però, tal com s'ha confirmat des de diverses fonts antifeixistes, la persona abatuda estava vinculat amb Génération Identitaire, i que lluïa una jaqueta corporativa del Moviment Identitari, una organització internacional de caràcter ultradretà i etnicista, el líder de la qual, l'austríac Martin Sellner, també havia mantingut vincles amb Brenton Tarrant, autor d'un tiroteig mortal en una mesquita a la localitat neozelandesa de Christchurch, el març de 2019

L’atac frustrat contra transeünts a Avinyó poques hores després de l’atac gihadista a Niça pot tenir vinculacions amb la ultradreta. Tres persones van ser assassinades amb ganivet a la basílica de Notre–Dame de la ciutat provençal, ahir, 29 d’octubre. L’autor es troba detingut i ingressat a l’Hospital Pasteur de Niça després de quedar ferit greu pels trets de la policia. La Fiscalia Antiterrorista ha obert una investigació per “assassinat i intent d’assassinat en relació amb una iniciativa terrorista”. En paral·lel, un vigilant de seguretat del consolat de França a la ciutat de Jiddah, a l’Aràbia Saudita, va ser apunyalat i ferit.

Menys mediàtic ha estat el cas d’un home que portava una arma de foc curta i va ser abatut per la policia, també ahir, a la ciutat d’Avinyó. Els primers rumors assenyalaven un altre atac islamista emmirallat en els fets de Niça. La premsa generalista va relacionar els fets ocorreguts al districte de Montfavet amb un acte gihadista i així es va difondre a les xarxes socials. Tanmateix, l’home de 33 anys, que va ser assassinat a trets pels agents després d’amenaçar un comerciant d’ascendència magrebina, així com a vianants i a la policia amb una pistola, portava una jaqueta blau cel amb el logotip de “Defend Europe” del col·lectiu d’ultradreta Génération Identitaire.

El portal Mediapart i el diari Libération van confirmar la informació i van revelar que l’agressor pertanyia a la secció francesa del Moviment Identitari. El cabdill europeu d’aquesta organització, l’austríac Martin Sellner, va titllar l’agressor, primer d’islamista i, quan es va publicar la seva adscripció amb el grup ultradretà, de “boig”. Sellner va publicar a Telegram que no tenia cap connexió amb l’assaltant però va ademetre que la jaqueta que aquest duia estava disponible a la botiga en línia de Moviment Identitari (MI).

Des de la campanya Sleeping Giants s’ha assenyalat que la jaqueta que duia l’home mort ahir no està a la venda al web del MI, i estava només reservada als qui van participar en l’acció antiimmigració al Col de l’Échele l’any 2018

Per la seva part, la campanya Sleeping Giants –que persegueix la retirada d’anuncis publicitaris de les plataformes digitals que promouen l’odi i la intolerància–, tot desmentint les afirmacions de Sellner, va tuitejar que la jaqueta no està en venda i només es troba disponible per als quadres que van participar en la campanya Defend Europe el 22 d’abril de 2018 al Col de l’Échelle.

Aquesta propagandística acció a la qual feia referència Sleeping Giants va consistir en el bloqueig simbòlic del port de muntanya Col de l’Échelle, el pas fronterer dels Alps entre els estats italià i el francès, l’abril de 2018, per impedir el pas de refugiades. Amb helicòpters i camionetes, un centenar d’integrants del col·lectiu ultradretà, amb membres del MI de procedència francesa, italiana, austríaca i alemanya, va dur a terme l’acció “per fer que els governs reforcin les fronteres per aturar el flux d’immigrants il·legals”. Dit i fet, en menys de 24 hores el govern d’Emmanuel Macron va ordenar patrullar la frontera alpina.

El Moviment identitari i la generació odi

Els fets de Niça i Avinyó arriben hores abans de l’inici un nou “confinament nacional” a causa de la pandèmia del coronavirus i en plena escalada de tensions, commoció i polarització social a l’Estat francès, i uns dies després que el professor d’història Samuel Paty fos decapitat a Conflans-Sainte-Honorine, als afores de París, per un jove de 18 anys que volia venjar que hagués mostrat a classe les caricatures de Mahoma publicades per la revista Charlie Hebdo. Niça ja va ser escenari el 2016 d’un atemptat jihadista, quan un home vinculat a Estat Islàmic va assassinar a 86 persones, i unes 458 van resultar ferides, mitjançant un atropellament deliberat amb un camió.

Poc després de la decapitació de Samuel Paty, Thaïs d’Escufon, activista del MI, va fer una crida a través de les xarxes socials per prendre mesures per tal “reconquistar” Europa dels musulman

Poc després del la decapitació de Paty, Thaïs d’Escufon, activista de l’MI, i persona molt propera al líder francès del col·lectiu, Damien Rieu, va fer una crida a través de les xarxes socials per prendre mesures per tal “reconquistar” Europa dels musulmans. Com va mostrar el documental d’Al Jazeera Generation Hate, el MI està molt predisposat a utilitzar la violència. Captat per una càmera oculta, un activista del MI a Lille, va expressar fins i tot explícitament el seu desig de matar musulmans. El documental destaca en particular els estrets vincles entre el MI i el partit de Marine Le Pen.



Les relacions de Sellner amb el terror neonazi

Martin Sellner ha tingut vincles financers amb Brenton Tarrant, el neonazi australià que, el març de 2019, va perpetrar el tiroteig a les mesquites de la ciutat neozelandesa de Christchurch que han inspirat extraordinàriament altres atemptats ultradretans posteriors, a El Paso, Halle i Hanau. Així ho va revelar la radiotelevisió pública d’Àustria, ORF, en una investigació que certificava una transferència de 1.500 euros realitzada per Tarrant al líder del MI. Tarrant agraïa a l’austríac “la bona feina feta”. Sellner també ha mantingut connexions personals amb l’escena neonazi austríaca, L’assassí del polític conservador Walter Lübcke a Kassel, el neonazi Stephan Ernst, va fer també donacions econòmiques al MI. A principis del 2019 va respondre a una crida, després que el cotxe del membre del MI Alexander Malenki Kleine fos cremat a Leipzig.

Sellner és un dels ideòlegs de l’organització i un reconegut exyoutuber que ha propagat la idea mare segons la qual “la identitat cultural europea es troba amenaçada pel multiculturalisme, el liberalisme i la islamització” i que Europa està patint una “gran substitució”. Es basa en la teoria de l’escriptor francès Renaud Camus, basada en una suposada “invasió musulmana” acabarà reemplaçant tota la població autòctona –i blanca– d’Europa. Aquest corrent oculta el racisme darrere del concepte d’etnopluralisme. No parla de races o grups ètnics, sinó de cultures diferents que simplement no s’han de mesclar.