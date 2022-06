Un guàrdia civil retirat organitza campaments militars d'estiu per adoctrinar menors d'edat

El pròxim 18 de juliol, coincidint amb el 86è aniversari del cop d’estat militar contra el govern de la Segona República espanyola, arrencarà la vuitena edició d’uns campaments d’estiu gens convencionals. Casualitat o no, la data d’inici de les activitats lliga amb els valors nacionalcatolicistes del Campament d’Orientació Cívico-Militar Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capità. S’anomena així en honor a un noble i militar castellà dels segles XV-XVI, que va assolir el rang de capità general dels exèrcits de Castella i Aragó i que actualment també dona nom al terç de la Legió Espanyola aquarterat a Melilla.

“Aquest campament està organitzat i planificat per donar estructures educatives i formatives basades en el respecte i l’ordre, entre altres valors tradicionals a la milícia i a la nostra cultura tradicional espanyola”, aclareixen des d’un bon començament al dossier informatiu d’aquestes peculiars colònies per a infants i joves d’entre 11 i 21 anys. Certament, la canalla que busquen i posteriorment instrueixen pertany a un segment molt concret de la societat: “No és un campament per a fills de militars exclusivament, poden venir tots, tot i que és cert que aproximadament la meitat dels assistents són fills o nets de militars i de membres dels cossos de seguretat de l’estat”, confessen.

“No és un campament per a fills de militars exclusivament, poden venir tots, tot i que és cert que aproximadament la meitat dels assistents són fills o nets de militars i de membres dels cossos de seguretat de l’estat”, confessen des de l’organització



Malgrat que el recinte que acollirà fins al 15 d’agost centenars d’escolars en període vacacional està ubicat a la Finca Los Almorchones del municipi de Navacerrada (Comunitat de Madrid), l’origen de la iniciativa el trobem a Vilafranca del Penedès. Rere la societat limitada Campamento Navacerrada, constituïda l’any 2016 i amb domicili fiscal al carrer de Cal Bolet de la capital de l’Alt Penedès, hi ha el guàrdia civil Jorge Mellado Agudo. Aquest apassionat de les armes i de la unitat d’Espanya, lidera des de 1998 el despatx d’advocats Mellado, especialitzat en dret laboral i que també opera des de l’immoble radicat a la mateixa adreça.

En una trucada telefònica feta per aquest mitjà, un dels gestors de les instal·lacions madrilenyes que d’aquí a un mes s’ompliran d’uniformes de camuflatge, afirma que els nanos “formen i van amb roba militar, però no deixa de ser un campament”. Les cinquanta hectàrees d’extensió, que compten amb un alberg, cabanes de fusta i piscina, les comercialitza l’empresa Espakeba, que té com a objecte social “la promoció, organització i explotació de tota classe d’activitats educatives”. Preguntats pel vessant pedagògic dels campaments militars, que s’organitzen sota el paraigua legal d’activitats de temps lliure, oci i esport, l’interlocutor –que no vol revelar el seu nom– afirma “jo no em poso en el projecte educatiu, el que veig no és res dolent, aquí ha vingut la Guàrdia Civil i diu que tot és correcte”.



De monitors, militars professionals

Una de les característiques dels campaments militars per a infants i joves que l’organització posa més en valor és la pertinença actual, passada o a la reserva dels monitors a l’Exèrcit i la Guàrdia Civil. “Els orientaran en els camins possibles per l’ingrés a les Forces Armades com a soldats professionals o en les diferents acadèmies d’oficials i sotsoficials”. Efectivament, el director de la iniciativa, Jorge Mellado Agudo, va exercir durant dotze anys com a guàrdia civil professional en diverses unitats arreu de l’Estat espanyol, fins que es va retirar a l’edat de trenta anys.

El director de la iniciativa, Jorge Mellado Agudo, va exercir durant dotze anys com a guàrdia civil professional en diverses unitats arreu de l’Estat espanyol, fins que es va retirar a l’edat de trenta anys

Així i tot, el seu coneixement de la benemèrita li ha permès mantenir bones relacions amb diferents estaments de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE). És per això que compta amb militars en actiu “que venen voluntàriament en període vacacional, o bé militars en situació administrativa de retirats, amb àmplia experiència a la milícia”, que “portaran el dia a dia i acompanyaran en tot moment als nois”. A més a més, la connivència amb el Ministeri de Defensa sembla evident, ja que en les edicions anteriors els grups d’El Gran Capità han anat d’excursió a bases militars com El Goloso (aquarterament de la Brigada d’Infanteria Cuirassada Guadarrama XII), la Base Príncipe (de la Brigada Paracaigudista) o l’escola i base d’helicòpters de l’exèrcit de terra. No només això, sinó que han rebut visites de caps, oficials i veterans, així com d’efectius de la unitat de campanya del Servei de Sanitat Militar, a la mateixa Finca Los Almorchones.

El llistat d’activitats que es faran en les quatre tandes setmanals programades –amb un cost de sis-cents euros per infant cadascuna– primen l’ordre i la disciplina com eixos vertebradors. “Faran serveis propis de caserna-acadèmia militar de formació”, paraigües que aixopluga des de classes de comportament cívic i militar, rescat en situacions de conflicte armat i exercicis de supervivència i orientació, passant per marxes militars d’enduriment i patrulles militars i policials, fins a l’ensenyament d’ordre tancat militar, formacions, salutacions, presentacions, desfilada i homenatge a la bandera, entre d’altres. Per descomptat, aquest ritme frenètic es pot rebaixar els diumenges a la capella de la finca de Navacerrada, on s’oficia missa per a tots els infants i joves que hi vulguin assistir.



Armes sense malles ni biquinis

Una de les formacions que s’ofereixen en aquests campaments estiuencs és “l’ensenyament pràctic de l’ús militar i policial de la pistola, el fusell d’assalt, nocions de tirador de precisió, especialment normes i mètodes de seguretat amb les armes”. Tenint en compte que la majoria de participants són menors de divuit anys i no disposen de llicència, totes les armes que s’utilitzen són d’Airsoft, és a dir, rèpliques d’armes de foc que normalment disparen balins esfèrics de plàstic. Totes elles estan regulades a la legislació espanyola per l’Ordre INT/2860/2012 de 27 de desembre, publicada el 5 de gener de 2013 al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), motiu pel qual l’organització dels campaments deixa sota la responsabilitat dels assistents i les seves famílies el seu trasllat, ús i tinença. No obstant això, Campamento Navacerrada S.L. també posa a la seva disposició un servei de lloguer en cas de no comptar amb equip propi.

La permissivitat amb aquests accessoris, contrasta amb la prohibició d’alguns elements de vestimenta de les participants. Les noies que assisteixen al campament, en clara minoria respecte els nois, no tenen permès vestir malles ni leggins, així com tampoc poden dur biquini per les activitats de bany i estan obligades a dur banyador de piscina d’una sola peça. Durant l’estada dels i les joves a la serra madrilenya, l’uniforme militar típic de caserna, és a dir, la roba de camuflatge, és l’habitual, i l’organització els proveeix de tots aquestes prendes que després passen a ser de la seva propietat.

L’emblema del campament és l’escut del Requeté, organització paramilitar carlista creada a principis del segle XX que va participar de la Guerra Civil espanyola a favor del bàndol nacional i colpista

Un dels elements més destacats és la boina amb l’emblema del campament, que no és un altre que l’escut del Requeté, organització paralmilitar carlista creada a principis del segle XX que va participar de la Guerra Civil espanyola a favor del bàndol nacional i colpista amb l’objectiu de defendre la religió catòlica i oposar-se al marxisme. És per això que esdevé contradictòria la afirmació que els organitzadors del campament fan al fulletó informatiu: “El nostre campament no fomenta, ni pretén fomentar cap mena d’ideologia, cap, de manera radical neutre, és un campament de nois i noies il·lusionats amb el món policial i militar que desitjen aprendre i aprofitar el temps”.



Odi al feminisme i al comunisme

“No tolerem cap tipus de manifestació de ningú en cap sentit polític i ideològic”. Ras i curt, així es presenta el campament de Jorge Mellado Agudo, molt al contrari de com ell ho fa als seus comptes de Twitter i Instagram, que fins a la publicació d’aquest article es poden consultar en obert a la xarxa. En una de les imatges de Mellado practicant activitats relacionades amb el militarisme, se’l pot veure amb un casc sota el braç que llueix la insígnia de la 3ª Divisió SS Totenkopf, unitat de combat de les Waffen SS de l’Alemanya nazi.

En una de les imatges es pot veure Mellado amb un casc sota el braç que llueix la insígnia de la unitat de combat de les Waffen SS de l’Alemanya nazi

Tanmateix, això no el priva d’utilitzar reiteradament el terme “feminazis”, emprat per l’ultradreta per desligitimar la lluita feminista, comparar els judicis per violència masclista amb una “trituradora d’homes” i el camp d’extermini nazi d’Auschwitz, o equiparar les feministes amb rates, tal com es pot observar a una de les fotografies que comparteix a Instagram.

D’altra banda, els únics perfils de partits i líders polítics que segueix són els dels ultradretans Vox, Santiago Abascal, Jair Bolsonaro i Donald Trump. Aquest interès lliga amb l’odi visceral que professa en les seves publicacions contra Pablo Iglesias, Podemos i la ideologia comunista. En elles, a més a més, també defensa la pena de mort contra els membres de l’extinta organització armada basca ETA.

Un cop Felip VI va comparèixer el 3 d’octubre de 2017 per posicionar-se sobre la crisi oberta a Catalunya, Mellado va penjar una foto del monarca amb el lema “Felip VI, rei d’Espanya”.

Aquest to es va mantenir l’octubre de 2017, quan coincidint amb la celebració a Catalunya del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, Mellado va penjar una imatge amb l’escut d’armes de l’Exèrcit de Terra, el de la Guàrdia Civil i el de Cos Nacional de Polícia, acompanyats de la bandera espanyola i la frase “En aquesta família ningú lluita sol. A Espanya servir fins morir”. Posteriorment, un cop Felip VI va comparèixer públicament el 3 d’octubre de 2017 per posicionar-se sobre la crisi oberta a Catalunya, Mellado va penjar una foto del monarca amb el lema “Felip VI, rei d’Espanya”.

Finalment, és evident que Mellado té predilecció per Ucraïna, on hauria viatjat en diverses ocasions. En una de les fotografies compartides als seus perfils, es pot veure el monument als cosacs de la ciutat ucraïnesa de Kriví Rih, mentre que en una altra publicació comparteix l’escut del partit Unió Ucraïnesa de Patriotes (UKROP), vinculat a milícies ultranacionalistes i al fundador del batalló neonazi Azov. De fet, la correspondència postal de Campamento Navacerrada S.L. s’adreça a una casa unifamiliar ubicada a Vinaròs (Baix Maestrat), on des del carrer es pot veure onejar la bandera blava i groga d’aquest país en guerra.