Una trentena d'entitats antiracistes denuncien un excomissari de València per delicte d'odi

Una trentena d’organitzacions en defensa dels drets de les persones migrants han interposat davant la Fiscalia de València una denúncia contra Ricardo Ferris, excomissari de la Policia Nacional espanyola a la comissaria del Districte Centre de València; per haver equiparat la immigració amb la delinqüència i haver atribuït a la població migrant l’autoria dels delictes que es cometen a l’Estat espanyol. Les declaracions que han motivat la denúncia es van produir en una taula rodona, celebrada el passat 14 d’octubre a l’Ateneu Mercantil de València, i en la qual també van participar Julio Utrilla, diputat de Vox en el Congrés dels Diputats espanyol; i José Manuel Vallejo, vicepresident del sindicat Una Policía para el Siglo XXI. L’acte va estar organitzat pel partit d’extrema dreta Vox i la fundació Defensa de la Nación Española (Denaes), i va comptar amb el suport del sindicat policial.

“Per a mi, immigració és igual que delinqüència”, “tots els fenòmens delinqüencials que s’estan produint a València i a la resta d’Espanya estan protagonitzats, pràcticament, del tot, per estrangers”; “sempre són els mateixos: o són algerians, marroquins, o sud-americans”; “absolutament, totes les violacions a Espanya estan sent comeses per gent que ve de fora, i així ho afirme, perquè és així; i la violència de gènere, que està tan de moda, exactament igual”; “venen de països que estan en l’edat de pedra, de països que estan acostumats a la violència”. Aquestes són només algunes de les afirmacions que Ricardo Ferris va llançar en els primers dèsset minuts de taula rodona i que han estat recollides en la denúncia. En concret, les entitats i plataformes del teixit antiracista de València l’acusen d’un presumpte delicte d’odi, contemplat en l’article 510.1 del Codi Penal i castigat amb una pena de presó d’un a quatre anys i multa de sis a dotze mesos. Entre les denunciants, figuren col·lectius com València Acull, Federació Unió Africana, Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat-País Valencià, Uhuru València o l’Associació Intercultural de Professionals de la Llar i les Cures, entre altres.

Durant la taula rodona, l’excomissari Ricardo Ferris també va instar públicament a “actuar i tirar-li nassos a l’assumpte, i a deixar de mantenir-nos al marge”. Fins i tot, va afirmar que “els espanyols som un poble pacífic, però desgraciadament haurem de deixar de ser-ho, perquè la delinqüència que se’ns està venint…”. Per a les entitats signants de la denúncia, aquestes declaracions són constitutives d’un delicte d’odi per part d’una figura que, quan va participar en la taula, era cap de la Comissaria Centre de València. Un càrrec del qual ha estat destituït després de la seua intervenció en l’acte organitzat per Vox.

Per ara, segons van informar fonts del sindicat policial Jupol a l’agència EFE, Ferris ha passat a exercir tasques en segona línia, com si fora una mena de policia de “reserva”, una opció a la qual poden acollir-se els agents abans de l’edat de jubilació, si han complert un període d’activitat determinat. En la carta d’acomiadament, Ferris va assegurar que no se sentia una “víctima” i que “faria front al ministre —en referència al Ministeri d’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska— i a tot el seu entorn decadent, responent a tots i cadascú dels atacs i difamacions amb tota la contundència”.

Segons va avançar El Levante EMV, Ricardo Ferris ha impartit classes en l’acadèmia de l’empresa Levantina Seguretat SL, popularment coneguda com La Levantina. El gerent d’aquesta empresa de seguretat és el líder de la formació d’extrema dreta España 2000, José Luis Roberto

Es dona la circumstància, a més, que el seu discurs s’ha difós a través dels canals de Youtube d’organitzacions com Denaes, VOX Corts Valencianes i el sindicat Una Policía para el Siglo XXI, arribant així a un públic àmpliament major que el de l’Ateneu Mercantil. “És un discurs públic realitzat no sols a l’auditori, sinó que està gravat amb la finalitat de difondre’l en xarxes”, han subratllat les entitats en la denúncia presentada.

L’acte va estar conduït per Jesús Wolstein, director de l’emissora de ràdio EsRadio CV, que no va presentar Ricardo Ferris com a un ponent particular, sinó com a inspector cap del Cos Nacional de Policia i comissari. A més, va subratllar que durant cinc anys havia servit al cos de la Brigada d’Informació ‘anti-ETA’ en Donosti i Pamplona, i a la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Tarragona i Torrent, així com que havia estat d’assessor de seguretat ciutadana de tres delegats del Govern espanyol.



Historial racista

No es tracta de la primera vegada que Ricardo Ferris ha equiparat la immigració amb la delinqüència a l’espai públic. En novembre de 2003, Ferris, com a inspector de la Policia Nacional espanyola, va presentar el pla de seguretat del barri de Russafa, junt amb Juan Cotino (PP), llavors Delegat del Govern espanyol; i Miguel Domínguez, exregidor de Seguretat Ciutadana. En l’acte de presentació, va llançar un missatge a la població migrant en situació administrativa irregular: “En sis mesos estaran en la presó o en el seu país d’origen”.

Segons va avançar El Levante EMV, Ricardo Ferris ha impartit classes en l’acadèmia de l’empresa Levantina Seguretat SL, popularment coneguda com La Levantina. El gerent d’aquesta empresa de seguretat és el líder de la formació d’extrema dreta España 2000, José Luis Roberto —àlies El Cojo. Aquest ha anunciat el seu suport a Ferris, després que la Delegació del Govern no autoritzés una concentració en solidaritat amb l’excomissari. Posteriormente, l’excomissari ha participat en el canal 7NN, afí ideològicament a l’extrema dreta.