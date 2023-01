El moviment veïnal de Benimaclet aposta per l'horta i els espais comunitaris en els terrenys del PAI

“Des de baix a l’esquerra, dels d’allò comú, de i per a les veïnes”. Així es presenta “Ara Benimaclet”, la proposta que Cuidem Benimaclet –l’assemblea veïnal del barri valencià de Benimaclet– ha dissenyat per als terrenys que corresponen a l’antic Programa d’Actuació Integrada (PAI) de Benimaclet-Est de l’any 1996. Aquests terrenys, pertanyents a l’horta històrica de Benimaclet –200.565,20 metres quadrats– van ser reconvertits en terrenys urbanitzables, per la qual cosa es van cimentar séquies, enderrocar alqueries i es va convertir la terra fèrtil en solars i abocadors emprats per les mateixes constructores. Amb el pas del temps i la degradació van ser okupats i redignificats per les veïnes que, al llarg dels anys van anar intervenint aquests espais.

“Malgrat açò –tal com descriuen des de Cuidem Benimaclet– trenta anys després el sòl no s’ha transformat ni urbanitzat i l’àmbit es caracteritza per la quantitat d’usos informals i autogestionats que s’hi implanten; espais esportius, zones comunes i de relació, aparcaments de cotxes, parcs, jardins populars, horts urbans i, encara, conreus d’horta productiva”.

“L’objectiu de Repensem Benimaclet ha sigut donar veu a qui realment habita cada dia el barri, demostrant així que les veïnes tenen la capacitat de decidir per elles mateixes que volen per al lloc on viuen”, defensen des de Cuidem Benimaclet

Seguint aquest estel, i hereves d’aquestes lluites veïnals –no sols contra l’execució del PAI, també de la Ronda Nord en 2003, entre altres lluites– l’assemblea veïnal Cuidem Benimaclet, nascuda en 2018, dona de nou un pas endavant, ara sí, per canviar la història amb, tal com ho exposa Mireia Biosca, militant de Cuidem Benimaclet; una proposta “d’urbanisme ecofeminista decidida i participada per les mateixes veïnes”.

Biosca ha estat present, junt amb altres veïnes i col·lectius del barri, com ara l’Assemblea Feminista, La Figuera/Massa Salvatge –espai pedagògic comunitari– o el Centre Social Okupat Anarquista (CSOA) l’Horta; en el procés participatiu Repensem Benimaclet, que ha germinat en el projecte “Ara, Benimaclet”. “Hem estat treballant durant tres anys per fer un procés participatiu que realment anara des de la base, que fora des de i per al veïnat”, apunta.

Segons expliquen les militants de Cuidem Benimaclet, açò trenca amb altres processos participatius que s’han viscut al barri de Benimaclet, on “ens han dut idees des de dalt perquè simplement legitimarem les solucions que ells ens donaven als problemes que ells mateixos ens havien generat”. I afegeixen: “l’objectiu de Repensem Benimaclet ha sigut donar veu a qui realment habita cada dia el barri, demostrant així que les veïnes tenen la capacitat de decidir per elles mateixes que volen per al lloc on viuen”.

Sota el lema “El barri que volem, el barri que llaurem”, el projecte és la demostració, en paraules de Biosca, del fet que “no sols sabem dir que no, també tenim propostes”. I conclou: “nosaltres, com a moviment popular tenim un pla, i aquest és “Ara, Benimaclet”, perquè no necessitem que ningú des de fora ens dissenye plans de despatx, qui habitem el barri dia a dia sabem bé quines són les seues necessitats”.



Cap a un model de barri feminista, ecologista i anticapitalista

Algunes de les necessitats que s’han manifestat durant Repensem Benimaclet, i que ara es veuen reflectides en el pla, han sigut la de crear espais comunitaris i de socialització a llocs oberts i zones verdes. “En un moment d’emergència climàtica, energètica i social els principals eixos de transformació social i de conservació natural han de passar per una radicalitat política, aquella que avantposa la vida als interessos econòmics; una visió feminista, ecologista i anticapitalista”, consideren des de Cuidem.

Així, “Ara, Benimaclet” parteix de les conclusions extretes durant el procés: la necessitat de l’existència d’espais inclusius al barri, la protecció de la idiosincràsia del barri, l’abordament dels problemes generats per la gentrificació, la proliferació dels horts urbans i de l’horta tradicional, la defensa del dret a l’habitatge i d’espais comunitaris que fomenten la cohesió social, i la renaturalització dels terrenys afectats pel PAI.

El projecte implica la desclassificació total dels antics terrenys del PAI que, tal com indiquen des de Cuidem, és totalment factible

Per tot açò, el projecte implica la desclassificació total dels antics terrenys del PAI que, tal com indiquen des de Cuidem, és totalment factible. Segons Adrià Salavert, membre de l’equip jurídic de l’assemblea, “després de tres dècades de destrucció i terra morta, li han seguit més de deu anys de recuperació i de comunitat, amb la consegüent reparació definitiva de l’eina legal i viable de la desclassificació, teoria jurídica que ha de decidir l’Ajuntament, al que sols li cal voluntat política, i que no ha pogut estar refutada des que es proposà públicament en 2018”.

Per la qual cosa, es planteja la renaturalització dels espais mitjançant la creació d’infraestructures verdes, fet que es concreta a “Ara Benimaclet” mitjançant la creació d’una via verda, petits boscos i horts urbans. Se suma la reducció en dos carrils de la Ronda Nord, així com la reducció de la velocitat d’aquesta per donar prioritat a les persones enfront dels automòbils.

Alhora, es materialitza una transició a l’horta, segons Mariola Fortunyo, que ha participat en el procés de disseny d’”Ara, Benimaclet” i forma part de l’equip d’arquitectes i urbanistes A Peu de Carrer; amb “una intervenció el menys agressiva i costosa possible i amb la que es reverberarà, encara que siga mínimament, el traçat dels camins històrics com ara el Camí del Farinós, el Camí de Les 5 Fonts i el Camí de Vera”.

La reducció de la presència de l’automòbil i la desmotorització d’espais és una altra de les apostes. També es planteja la creació d’àrees de convivència i aparcaments oberts i arbrats, fet que s’alterna amb l’existència de zones d’aparcament habituals i zones d’aparcament ocasional responent a les necessitats del moment.

Pel que fa a la construcció d’equipaments, el projecte planteja un espai multifuncional amb l’objectiu que siga un espai dinàmic que puga estar actiu a cada hora del dia i que contribuïsca a traçar una xarxa comunitària

Pel que fa a la construcció d’equipaments, el projecte planteja “un espai multifuncional –tal com detalla Fortunyo– amb l’objectiu que siga un espai dinàmic que puga estar actiu a cada hora del dia i que contribuïsca, junt amb la resta d’espais de socialització del barri, a traçar una xarxa comunitària basada en la interrelació de persones i en l’ecorrelació amb l’entorn”.

“Cal apostar per un urbanisme ecofeminista que genere espais on poder cuidar i ser cuidades”, afegeix Fortunyo. I conclou: “Així i tot, “Ara, Benimaclet” és una base sobre la qual construir, però no és una estructura fixa. A diferència dels projectes que solen presentar les arquitectes, és una idea oberta a mutar als canvis, a les necessitats, a continuar treballant juntes per fer barri”.