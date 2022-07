En el DNI del policia infiltrat Marc Hernàndez Pons consta l'adreça d'una agrupació del PSOE de Palma

Fonts properes al PSIB-PSOE de la capital balear asseguren que no tenen "cap relació amb aquesta persona" i mostren la seva "absoluta sorpresa per aquesta informació"

El cas del policia infiltrat durant dos anys a l’esquerra independentista i al moviment pel dret a habitatge de Catalunya no deixa de generar sorpreses. La Directa ha pogut confirmar que al DNI que atorgava a l’agent del Cos Nacional de Policia espanyol I. J. E. G. la falsa identitat de Marc Hernàndez Pons (amb la lletra ‘s’ al final del segon cognom, tal com consta al document) hi figura com a domicili el número 9 del carrer de Son Gibert de la ciutat de Palma (Mallorca). L’adreça coincideix amb la de l’agrupació socialista Palma-Nord del PSIB-PSOE. “No tenim cap relació amb aquesta persona i estem absolutament sorpresos per aquesta informació que no té cap explicació per nosaltres”, han assegurat fonts properes al partit socialista balear consultades per aquest mitjà. “A més, es tracta dels baixos d’un edifici que no tenen la consideració de domicili”, han afegit.

En el document nacional d’identitat de Marc Hernàndez Pons també hi consta la que seria la seva data de naixement fictícia: el 22 de juliol de 1992

En el document d’identitat també hi consta la que seria la seva data de naixement fictícia: el 22 de juliol de 1992. L’existència d’aquest DNI fals amb el nom de Marc Hernàndez Pons descarta que el policia infiltrat hagués fet servir la identitat d’una tercera persona per a matricular-se a la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i confirma que la Secretaria d’Estat de Seguretat hauria atorgat al policia I. J. E. G. una falsa identitat per tal d’infiltrar-se durant dos anys als moviments socials de Catalunya.

Cal recordar que Hernàndez Pons, durant el temps que va militar al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a Resistim al Gòtic i al Casal Popular Lina Òdena, sempre havia assegurat que era nascut a Palma, on suposadament hi residia la seva família. En realitat, però, era menorquí. La recreació fictícia del seu origen mallorquí va arribar fins a l’extrem que durant una trobada del SEPC celebrada el febrer de 2022 a Palma va simular que un pis turístic situat al carrer de Can Carrió era propietat d’un oncle seu i el va cedir perquè hi dormissin les activistes estudiantils. A més, assegurava que durant anys havia estat treballant en una guingueta de platja de la capital balear.



En mans de la Fiscalia

Els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya van portar el passat divendres el cas davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona. El Govern català considera que Marc Hernàndez Pons hauria comès els presumptes delictes de falsedat documental i suplantació d’identitat pel fet de matricular-se a la Universitat de Barcelona mitjançant documentació falsa. Fonts del Ministeri de l’Interior espanyol consultades per la ‘Directa’ el 7 de juny no van voler confirmar, desmentir o comentar les informacions que destapaven l’existència del policia infiltrat. El ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska ho va qualificar de simples “rumors” o “especulacions”.