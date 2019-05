Intervenció de Desokupa al Bloc Gayarre del barri de Sants de Barcelona

Quan fa justament una setmana que el Grup d’Habitatge de Sants alertava en roda de premsa de la possible intervenció de Desokupa, avui membres de l’empresa de desallotjaments extrajudicials han entrat al bloc okupat del carrer Gayarre de Sants, que acull famílies en situació de vulnerabilitat. Abans de dos quarts de nou del matí, almenys sis membres de Desokupa han aconseguit accedir al bloc, entre els quals hi havia el propietari Daniel Esteve i l’advocat, aprofitant que una persona sortia de l’edifici per anar a treballar, segons una de les inquilines. Els Mossos d’Esquadra s’han personat al número 42 del carrer Gayarre i mentre tres agents custodiaven el portal del bloc i no permetien l’accés a ningú, un quart era dins l’immoble amb Desokupa. El Departament d’Interior ha informat a la Directa que la policia ha identificat els membres de Desokupa i ha assegurat que el propietari de l’immoble també és a l’interior de l’edifici. Tots ells, inclosos els Daniel Jacare Toledo i David Emporio –membres de Desokupa Málaga i vinculats a l’extrema dreta de la ciutat andalusa– han pujat al terrat de l’edifici i, rient, han fet fotos i han gravat les concentrades.

A primera hora del matí, dins el bloc hi havia menors d’edat així com una dona embarassada i des del carrer es podia escoltar com Desokupa colpejava les portes. Algunes veïnes han sortit al balcó espantades. El Grup d’Habitatge de Sants ha exigit als Mossos que protegissin les famílies, però els agents han respost que els membres de l’empresa no estaven cometent cap delicte, perquè no hi havia violació de domicili i només estaven intentant “negociar amb les famílies”. Una de les famílies ha explicat en un primer moment que ningú els ha obert el portal de l’edifici i que Desokupa ha aconseguit entrar dins el seu habitatge perquè han empès una dona quan sortia de casa, una versió que ha estat rectificada a posteriori, quan ha transcendit que la família sí que havia negociat prèviament amb l’empresa marxar a canvi de diners. Una altra família ha acabat cedint després de la pressió i tensió patida durant el matí.

Abans de les deu del matí, dues furgonetes de la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d’Esquadra han arribat al carrer Gayarre i els agents antiavalots han carregat contra la gent que estava concentrada davant del bloc. Diverses persones han estat colpejades amb les defenses dels agents i un noi ha resultat ferit amb contusions al cap i a l’esquena. Els Mossos han organitzat dos cordons policials, un a cada banda del carrer. Dues dones que viuen al bloc han pogut accedir-hi acompanyades pel Servei de Mediació en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupacions (SIPHO) de l’Ajuntament de Barcelona, una membre del Grup Habitatge de Sants (GHAS) i el conseller de districte de Sants-Montjuïc, Xavier Farré, per recollir la documentació i poder interposar una denúncia per amenaces i coaccions contra Desokupa.

Cap a les quatre de la tarda, els Mossos d’Esquadra han deixat entrar a l’edifici l’advocat del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia Andrés Garcia Berrio perquè comprovi quina és la situació de les famílies que es troben a l’interior de l’immoble. En el mateix moment, davant del cordó policial s’hi concentraven nombroses persones per donar suport a les veïnes. Posteriorment ha tingut lloc una roda de premsa en la qual ha participat el lletrat d’Irídia, l’activista i periodista David Fernàndez, la membre de la CUP Barcelona Eulàlia Reguant, la regidora en funcions de l’Ajuntament de Barcelona Gala Pin i la membre del GHAS Júlia Bueno. Bueno, que ha reivindicat que “si es vol fer una negociació, es faci en una situació d’igualtat i no en la situació en què ens trobem actualment”. En la mateixa línia s’ha expressat Garcia Berrio: “entenem que Desokupa no té cabuda en un Estat de dret perquè genera un clima de coacció ambiental que en cap cas és compatible amb arribar a cap acord en situació de llibertat”.

Segons l’advocat, les quatre famílies que queden a l’edifici han deixat clar que no volen arribar a cap acord, ja que hi ha un procés judicial en marxa: “Si hi ha un procediment judicial, s’ha de respectar”. Garcia Berrio també ha exigit “una investigació en profunditat de quines són les polítiques intimidatòries” de Desokupa. Per a David Fernández, “una societat mínimament democràtica no estaria protegint i emparant i donant cobertura els sicaris de l’especulació i mercenaris dels desnonaments” i ha preguntat al govern de la Generalitat “amb qui està: amb la gent que pateix o amb la màfia immobiliària? O amb uns o amb els altres”.

D’altra banda, des de l’Escola Popular de la Bordeta (situada a un bloc de l’Obra Social Barcelona, a pocs metres del bloc intervingut per Desokupa) s’ha informat que obriran les seves portes a partir de les 4 de la tarda per donar suport al bloc de Gayarre, perquè les famílies puguin deixar les criatures i assistir a la concentració davant l’edifici que ha començat quan s’ha fet pública la presència de Desokupa a l’immoble.

Al voltant de les 8 del vespre, ha acabat l’ocupació de l’oficina de la immobiliària Nextdoor perquè les representants dels diversos grups de defensa del dret a l’habitatge han arribat a un acord, que han batejat de “pacte de no agressió”, amb la propietat, pel qual les quatre famílies que al final de la jornada d’avui segueixen al bloc del carrer de Gayarre hi podran continuar residint, mentre que els empleats de Desokupa vigilaran els dos pisos que s’han buidat al llarg del dia; en cas de qualsevol situació amenaçant intervindran els Mossos d’Esquadra. Durant la nit, les veïnes asseguren que hi ha hagut moviments i crits a les escales i aquest matí s’han col·locat les portes antiokupa a dos dels habitatges, però encara hi ha membres de Desokupa a l’edifici. Des del Grup d’Habitatge de Sants han informat que a la matinada han interposat una denúncia contra el propietari Antonio Fernández Bardón i l’empresa de desallotjaments extrajudicials per coaccions i amenaces.



Els vincles de la propietat amb un exinspector dels GAL

També a primera hora de la tarda, activistes de diversos grups d’habitatge de Barcelona han ocupat la seu de Nextdoor Real State Relocation, al carrer de Viladomat de Barcelona, una immobiliària que forma part de l’entramat empresarial de la propietat del bloc. L’actual propietària de l’edifici és Bardon Service Bcn SL, després que a principis d’any MK Premium li vengués l’immoble. L’empresa d’Antonio Fernández Bardón té tres blocs més en propietat a la ciutat de Barcelona. Qui li presta els serveis de seguretat és Bertillon Consulting SL, que té com a administrador únic Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, qui va ser inspector en cap del Cos Nacional de Policia espanyola de Barcelona i va estar implicat en la guerra bruta contra ETA a través dels GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Condemnat als anys 90 per intent de segrest d’un presumpte membre de l’organització armada basca, va formar part del cos policial fins al 1990, quan va ser inhabilitat per matar un lladre. Juntament amb Francisco Álvarez, també expolicia espanyol condemnat per terrorisme d’Estat, va crear l’empresa de seguretat Check and In, que durant anys va prestar serveis de seguretat a l‘hotel de luxe Mandarin Oriental de Barcelona-

L’empresa de desallotjaments extrajudicials Desokupa va saltar als mitjans de comunicació quan l’Observatori DESC va interposar-los una querella criminal pel desallotjament d’un altre espai okupat a Barcelona, Can Dimoni, el 2016. La querella, que es feia ressò també de les denúncies de diversos moviments socials per les pràctiques coactives d’aquest grup, es va arxivar a finals del 2018 per raons de forma, pel fet que l’observatori DESC exercia l’acusació popular i la fiscalia no presentava acusacions, no es va poder obrir judici oral.